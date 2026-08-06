பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடர்: காயத்தால் விலகிய இங்கிலாந்து வீரர்

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான முதல் 2 டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கான 16 பேர் கொண்ட இங்கிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்தது. இந்தத் தொடர் ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடருக்கானது.
பாகிஸ்தான் அணி இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடுகிறது. இந்த இரு அணிகளுக்கு இடையிலான டெஸ்ட் தொடர் ஆகஸ்ட் 19-ம் தேதி தொடங்குகிறது.
முதல் டெஸ்ட் ஆகஸ்ட் 19 முதல் 23 வரையும், இரண்டாவது டெஸ்ட் ஆகஸ்ட் 27 முதல் 31 வரையும், மூன்றாவது டெஸ்ட் செப்டம்பர் 9 முதல் 13 வரையும் நடைபெற உள்ளது.
இதற்கிடையே, இந்தத் தொடரின் முதல் இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கான இங்கிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்தது.
சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து பென் ஸ்டோக்ஸ் சமீபத்தில் ஓய்வு பெற்றார். இதையடுத்து, நட்சத்திர வீரர் ஜோ ரூட் இங்கிலாந்து அணி கேப்டனாக மீண்டும் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். அணியின் புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளராக ஸ்டீபன் பிளெமிங் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் வரவிருக்கும் தென் ஆப்பிரிக்கத் தொடரில் இருந்தே அணியுடன் இணைகிறார்.
பாகிஸ்தான் டெஸ்ட் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணியின் தற்காலிக பயிற்சியாளராக மார்கஸ் டிரெஸ்கோதிக் செயல்படுவார் என இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
இந்நிலையில், இங்கிலாந்து அணியின் நட்சத்திர ஆல் ரவுண்டரான ஜேக்கப் பெத்தேல் காயம் காரணமாக இந்தத் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளார். அவருக்குப் பதிலாக ஜோர்டான் காக்ஸ் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
மேலும் டான் லாரன்ஸ், பிரைடன் கார்ஸ், ஒல்லி போப் ஆகியோரும் இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணிக்குத் திரும்பியுள்ளனர்.
ஜோ ரூட் (கேப்டன்), ஜோப்ரா ஆர்ச்சர், கஸ் அட்கின்சன், சோயப் பஷீர், ஹாரி புரூக், பிரைடன் கார்ஸ், சாம் குக், ஜோர்டான் காக்ஸ், பென் டக்கெட், மேத்யூ பிஷர், எமிலியோ கே, டான் லாரன்ஸ், ஒல்லி போப், ஒல்லி ராபின்சன், ஜேமி ஸ்மித், ஜோஷ் டங்.