வங்கதேச டெஸ்ட் தொடருக்காக தயாராகும் ஹேசில்வுட்..!

வங்கதேச கிரிக்கெட் அணி ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப் பயணம் செய்து இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாட இருக்கிறது. இதற்கு முன்னதாக 3 நாட்கள் கொண்ட பயிற்சி ஆட்டம் நடைபெற்றது. இதில் கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா லெவன் இன்னிங்ஸ் மற்றும் 38 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
வங்கதேசம் முதல் இன்னிங்சில் 263 ரன்களும், கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா லெவன் 355 ரன்களும் அடித்தன. பின்னர் வங்கதேசம் 2-வது இன்னிங்சில் 54 ரன்களில் சுருண்டது.
இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டெஸ்ட் வருகிற 13-ந்தேதி டார்வினில் உள்ள மர்ராரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடக்கிறது. இந்த போட்டிக்காக ஆஸ்திரேலியாவின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹேசில்வுட் தயாராகி வருகிறார். இதற்காக தீவிரமாக பந்து வீச்சு பயிற்சியில் ஈடுட்படு வருகிறார்.
2-வது டெஸ்ட் போட்டி மெக்காய் நகரில் ஆகஸ்ட் 22-ந்தேதி நடைபெற இருக்கிறது.
டிராவிஸ் ஹெட், லபுஸ்சேன், ஸ்டீவன் ஸ்மித், ஜேக் வெதலால்டு, கேமரூன் க்ரீன், வெப்ஸ்டர், அலெக்ஸ் கேரி, ஜோஷ் இங்கிலிஸ், பேட் கம்மின்ஸ் (கேப்டன்), ஸ்காட் போலந்து, ஹேசில்வுட், நாதன் லயன், மிட்செல் ஸ்டார்க்.