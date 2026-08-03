கிரிக்கெட்

இந்திய அணியில் இணையும் காஷ்மீரின் முதல் வீரர் - இலங்கைக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் ஆகிப் நபி

இரண்டு முதல் தரப் போட்டிகளில் ஆறு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
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இலங்கை அணிக்கு எதிரான வரவிருக்கும் இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில், காயமடைந்த ஜஸ்பிரித் பும்ராவுக்கு பதிலாக ஜம்மு-காஷ்மீரை சேர்ந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆகிப் நபி (Auqib Nabi) தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். இதன் மூலம், இந்திய டெஸ்ட் அணியில் இடம்பிடித்த காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கின் முதல் வீரர் என்ற பெருமையை அவர் பெறுகிறார்.

தொடக்கத்தில் அணியில் இடம்பெற்றிருந்த பும்ரா, இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரின்போது ஏற்பட்ட இடது முழங்கால் காயத்தில் இருந்து இன்னும் முழுமையாக குணமடையாததால், இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் இருந்து விலகியுள்ளார்.

முதல் முறை:

மூத்த தேசிய அணிக்கு நபி அழைக்கப்படுவது இதுவே முதல் முறையாகும். "ஆண்களுக்கான தேர்வு குழு, பும்ராவுக்கு பதிலாக ஆகிப் நபியை தேர்வு செய்துள்ளது. ஜம்மு-காஷ்மீரை சேர்ந்த இந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் முதன்முறையாக மூத்த தேசிய அணிக்கு தேர்வாகியுள்ளார்," என்று பிசிசிஐ (BCCI) வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

காஷ்மீரின் பாரமுல்லா மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு தொலைதூர கிராமத்தை சேர்ந்த 29 வயதான நபி, பர்வேஸ் ரசூல் மற்றும் உம்ரான் மாலிக் ஆகியோருக்கு பிறகு மூத்த தேசிய அணிக்கு தேர்வாகும் ஜம்மு-காஷ்மீரின் மூன்றாவது வீரர் ஆவார். ரசூல் மற்றும் மாலிக் ஆகியோர் இதற்கு முன் குறைந்த ஓவர் போட்டிகளில் (limited overs format) இந்தியாவுக்காக விளையாடியுள்ளனர்.

கடந்த இரண்டு ரஞ்சி கோப்பை சீசன்களில் மொத்தம் 104 விக்கெட்டுகளை (2025-26 சீசனில் மட்டும் 60 விக்கெட்டுகள்) வீழ்த்திய நபி, ஜம்மு-காஷ்மீர் அணி தனது முதல் ரஞ்சி கோப்பையை வெல்வதில் முக்கிய பங்காற்றினார். அவர் பேட்டிங்கிலும் சிறப்பான பங்களிப்பை அளிக்கக்கூடியவர்.

பும்ரா விலகல்:

சமீபத்தில் இலங்கை சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட இந்தியா 'ஏ' அணியிலும் அவர் இடம்பெற்றிருந்தார்; அங்கு இரண்டு முதல் தரப் போட்டிகளில் ஆறு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். முக்கிய வேகப்பந்து வீச்சாளரான பும்ரா, தனது முழங்காலில் ஏற்பட்ட வீக்கம் ஆரம்பத்தில் தோன்றியதை விட தீவிரமானதாக இருந்ததால் அணியில் இருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளார்.

பெங்களூருவில் உள்ள 'சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ்' (Centre of Excellence) விளையாட்டு அறிவியல் குழு, அடுத்து வரவிருக்கும் தொடர்ச்சியான போட்டிகளை கருத்தில் கொண்டு, அனுபவம் வாய்ந்த இந்த வேகப்பந்து வீச்சாளரை சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளுக்கு அவசரமாக திரும்ப செய்ய விரும்பவில்லை.

32 வயதான பும்ரா, கடந்த மாதம் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக நடைபெற்ற மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியின்போது ஏற்பட்ட காயத்தால் அப்போட்டியில் விளையாட முடியாமல் போனது குறிப்பிடத்தக்கது. சமீபத்தில் இலங்கையில் நடைபெற்ற 'இந்தியா ஏ' தொடரின்போது ஏற்பட்ட கால் காயத்தில் இருந்து சாய் சுதர்சன் தொடர்ந்து குணமடைந்து வருவதால், இத்தொடரில் அவர் பங்கேற்பது அவரது உடல் தகுதி குறித்த ஒப்புதலை பொறுத்தே அமையும்.

இலங்கைக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் ஆகஸ்ட் 15 அன்று காலே நகரில் தொடங்குகிறது.

இந்தியாவின் மாற்றியமைக்கப்பட்ட அணி விவரம்:

சுப்மன் கில் (கேப்டன்), கே.எல். ராகுல் (துணை கேப்டன்), யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ரிஷப் பண்ட் (விக்கெட் கீப்பர்), சாய் சுதர்சன், துருவ் ஜூரல் (விக்கெட் கீப்பர்), ரவீந்திர ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ், மானவ் சுதர், முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா, குர்னூர் பிரார், தேவ்தத் படிக்கல், சாரான்ஷ் ஜெயின், ஆகிப் நபி.

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