ஆசிய கோப்பை ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் கிரிக்கெட் தொடரின் இரண்டாவது அரையிறுதி போட்டியில் பாகிஸ்தான் ஏ அணி வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது.
வளர்ந்து வரும் வீரர்களுக்கான ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி (50 ஓவர்) கத்தார் தலைநகர் தோகாவில் நடந்து வருகிறது. இதில் பங்கேற்ற 8 அணிகள் இரு பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டன. 'ஏ' பிரிவில் ஆப்கானிஸ்தான் 'ஏ', வங்கதேசம் 'ஏ'. இலங்கை 'ஏ'. ஹாங்காங் அணிகளும், 'பி' பிரிவில் இந்தியா 'ஏ', நடப்பு சாம்பியன் பாகிஸ்தான் 'ஏ', ஐக்கிய அரபு அமீரகம், நேபாளம் அணிகளும் இடம்பிடித்தன.
லீக் சுற்று முடிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை, வங்கதேசம் அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறின. நேற்று நடந்த முதல் அரையிறுதியில் இலங்கை அணி இந்தியாவை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது. இந்நிலையில், இன்று நடந்த இரண்டாவது அரையிறுதி போட்டியில் வங்கதேசம் ஏ, பாகிஸ்தான் ஏ அணிகள் மோதின.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற வங்கதேசம் ஏ அணி பேட்டிங் தேர்வு செய்தது. அதன்படி, வங்கதேசம் ஏ அணியின் முன்னணி வீரர்கள் விரைவில் அவுட்டாகினர். 3-ஆவது விக்கெட்டுக்கு இணைந்த ஷஹாதத் ஹொசைன் தீபு-மஹிதுல் இஸ்லாம் அங்கோன் ஜோடி 95 ரன்கள் சேர்த்தது.
பொறுப்புடன் ஆடிய ஷஹாதத் ஹொசைன் தீபு சதமடித்து அசத்தினார். மஹிதுல் இஸ்லாம் அங்கோன் 42 ரன் எடுத்தார். எஸ்.எம்.மெஹ்ரூப் 28 ரன் எடுத்தார். இறுதியில், வங்கதேசம் ஏ அணி 50 ஓவரில் 8 விக்கெட்டுக்கு 233 ரன்கள் எடுத்தது. ஷஹாதத் ஹொசைன் தீபு 103 ரன் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.