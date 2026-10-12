3-வது டி20 போட்டி: சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் புது சாதனை படைத்த அபிஷேக் சர்மா

இந்திய தொடக்க ஆட்டக்காரர் அபிஷேக் சர்மா, நேற்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) இந்தூரில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில் ஒரு மாபெரும் உலக சாதனையை நிகழ்த்தினார்.
30 பந்துகளில் 69 ரன்கள் விளாசிய அபிஷேக் சர்மா, எதிர்கொண்ட பந்துகளின் அடிப்படையில் டி20 போட்டிகளில் 2,000 ரன்களை அதிவேகமாக எட்டிய பேட்ஸ்மேன் ஆனார். இடது கை ஆட்டக்காரரான இவர், 1,024 பந்துகளில் இந்தச் சாதனையை நிகழ்த்தி, சூர்யகுமார் யாதவ் 1,164 பந்துகளில் படைத்திருந்த முந்தைய சாதனையை எளிதாக முறியடித்தார் .
அபிஷேக் சர்மாவின் அரைசதம் வெறும் 18 பந்துகளில் எட்டப்பட்டது, இது இந்த வடிவத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிராக அடிக்கப்பட்ட மூன்றாவது அதிவேக அரைசதமாகும்.
15 - குவின்டன் டி காக் , செஞ்சுரியன், 2023
16 - டிம் டேவிட் , பாசெட்டெர், 2025
18 - டேவிட் வார்னர் , சிட்னி, 2010
18 - காலின் மன்ரோ , மவுண்ட் மவுங்கானுய், 2018
18 - அபிஷேக் ஷர்மா, இந்தூர், 2026*
போட்டிக்கு முன்பு, அபிஷேக் 2,000 டி20 சர்வதேச ரன்களை நிறைவு செய்ய 33 ரன்கள் தேவைப்பட்டன.
ரோகித் சர்மா (4,231 ரன்கள்)
விராட் கோலி (4,188 ரன்கள்)
சூர்யகுமார் யாதவ் (3,272 ரன்கள்)
ஹர்திக் பாண்டியா (2,288 ரன்கள்)
கே.எல். ராகுல் (2,265 ரன்கள்)
சில தடுமாற்றங்கள் இருந்தபோதிலும், அபிஷேக் சர்மாவிற்கு இந்த ஆண்டு மிகவும் பயனுள்ளதாகவே இருந்து வருகிறது. அவர் 32 போட்டிகள் மற்றும் இன்னிங்ஸ்களில் 29.70 சராசரி மற்றும் 206.50 ஸ்டிரைக் ரேட்டுடன் 921 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். இதில் ஒரு சதம் மற்றும் எட்டு அரைசதங்கள் அடங்கும். மேலும், அவர் அடித்த 108 ரன்கள், டெஸ்ட் விளையாடும் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு பேட்ஸ்மேன் அடித்த அதிவேக டி20ஐ சதமாகும்.
அபிஷேக் இந்த ஆண்டு 68 சிக்ஸர்களை விளாசி, ஒரு வருடத்தில் டி20 போட்டிகளில் அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்த இந்திய அணியின் டி20 உலகக் கோப்பை வென்ற கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவுடன் சமநிலையில் உள்ளார். இருப்பினும், ஒரு சிக்ஸருக்கு அவர் பயன்படுத்தும் பந்துகளின் விகிதமான 6.55, சூர்யாவின் 9.13-ஐ விட மிகவும் அதிகம்.
ஒரு டி20 சர்வதேச போட்டியின் முதல் ஆறு ஓவர்களுக்குள் அபிஷேக் 50 ரன்களை கடந்தது இது ஏழாவது முறையாகும். வேறு யாரும் இதை இரண்டு முறைக்கு மேல் செய்ததில்லை, அவர் தனது அரைசதத்தை வெறும் 18 பந்துகளில் எட்டினார்.