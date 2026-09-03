பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான இறுதி டெஸ்ட்.. இங்கிலாந்து அணி அறிவிப்பு - தொடரும் பிரைடன் கார்ஸ் சர்ச்சை

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான தொடரில் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட்டில் விளையாட உள்ள 15 வீரர்கள் கொண்ட தங்களின் அணியை இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
ஜோ ரூட் தலைமையில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இங்கிலாந்து அணியில் வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிரைடன் கார்ஸ் இடமெபிறவில்லை.
கடந்த மாதம் இங்கிலாந்தின் டெர்பி நகரில் பார் விடுதி ஒன்றில் அளவுக்கு அதிகமாக மது அருந்திவிட்டு பொதுமக்களுக்கு இடையூறு விளைவித்ததாக அவர் கைது செய்யப்பட்டு பின்னர் விடுவிக்கப்பட்டார்.
பாரில் இருந்து அவர் கைவிலங்கிடப்பட்டு அழைத்துச் செல்லப்பட்டது அவர் மீது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருந்தது.
இதன் காரணமாக லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடந்த பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான இங்கிலாந்து அணியில் இருந்து அவர் அதிரடியாக நீக்கப்பட்டார்.
இரண்டாவது டெஸ்டில் கார்ஸ்க்கு பதிலாக வேகப்பந்து வீச்சாளர் சோனி பேக்கர் அணியில் இடம்பெற்றார்.
மூன்றாவது டெஸ்டில் கார்ஸ் இடம்பெறுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அவரின் பெயர் அணியின் பட்டியலில் இடம்பெறவில்லை.
எனவே இங்கிலாந்தின் எட்க்பேஸ்டன் மைதானத்தில் நடக்க உள்ள இந்த மூன்றாவது டெஸ்டிலும் அவரே அணியில் தொடர உள்ளார்.
வெளியாகியுள்ள புதிய பட்டியல்படி, ஒரே ஒரு மாற்றத்தை தவிர இரண்டாம் டெஸ்டில் இருந்த இங்கிலாந்து அணி அப்படியே தொடர்கிறது.
கடந்த டெஸ்டில் அணியில் இடம்பெற்ற மேட் பிஷர் இந்த மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்டுக்கான இங்கிலாந்து அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார்.
இதனிடையே இங்கிலாந்துக்கு எதிரான கடைசி டெஸ்டில் விளையாட பாகிஸ்தான் அணி மறுசீரமைக்கப்ட்டுள்ளது.
முதல் இரண்டு டெஸ்டில் அடைந்த தோல்வி காரணமாக தலைமை பயிற்சியாளர் சர்பராஸ் அகமது மற்றும் பந்துவீச்சு பயிற்சியாளர் உமர் குல் ஆகியிற் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும் அணியில் பாதி பேர் மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.
இரண்டாம் டெஸ்டில் ஆடிய முகமது ரிஸ்வான், இமாம் உல் ஹக், சல்மான் ஆகா, அலி உஸ்மான், அமீர் ஜமால், அவைஸ் ஜாபர், குர்ரம் சாஷாத் ஆகியோர் தோல்வி காரணமாக மூன்றாம் டெஸ்ட்டில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதல் இரண்டு டெஸ்டில் பாகிஸ்தான் தோல்வி அடைந்தது. அதிலும் இரண்டாம் டெஸ்டில் 194 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தான் தோற்றது.
எனவே தொடரில் இங்கிலாந்து 2-0 என்ற அளவில் முன்னிலையில் உள்ளது. எனவே மூன்றாம் மற்றும் கடைசி டெஸ்ட்டில் வெல்வதற்கு பாகிஸ்தான் மும்முரம் காட்டி வருகிறது.
ஜோப்ரா ஆர்ச்சர், கஸ் அட்கின்சன், சோனி பேக்கர், சொஹைப் பஷீர்,ஹேரி புரூக், சாம் குக், ஜோர்டான் காக்ஸ், பென் டக்கெட், எமிலியோ கே, டேன் லாரன்ஸ், ஓலி போப், ஜோ ரூட் (கேப்டன்), ஜேமி ஸ்மித் (விக்கெட் கீப்பர்), ஜோஷ் டங்.