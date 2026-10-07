இந்திய அணியில் மீண்டும் புவனேஷ்வர் குமார் - முன்னாள் இந்திய வீரர் வரவேற்பு

முன்னாள் இந்திய தொடக்க ஆட்டக்காரர் கிரிஸ் ஸ்ரீகாந்த், நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு புவனேஷ்வர் குமார் இந்திய டி20 அணிக்குத் திரும்பியதை பாராட்டினார். நியூசிலாந்தின் சூழ்நிலைகள், அனுபவமிக்க அந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் அணியில் தனது இடத்தை மீண்டும் பெறுவதற்கு உகந்த சூழலை வழங்குகின்றன என்றும் அவர் கூறினார்.
பந்தை இருபுறமும் ஸ்விங் செய்து பேட்ஸ்மேன்களுக்கு சிரமத்தை ஏற்படுத்தும் குமாரின் திறனை அவர் எடுத்துரைத்ததோடு, தன்னை நிரூபிக்க அவருக்கு மற்றொரு வாய்ப்பை வழங்கிய தேர்வாளர்களையும் பாராட்டினார். நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு புவனேஷ்வவர் குமார் இந்திய அணிக்கு மீண்டும் அழைக்கப்பட்டுள்ளார்.
நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடருக்கான அணியில் அனுபவமிக்க புவனேஷ்வர் குமார் இடம்பெற்றுள்ளார். வரவிருக்கும் நியூசிலாந்து சுற்றுப்பயணத்திற்கான இந்தியா 'ஏ' அணிகளையும் ஆண்கள் தேர்வுக் குழு அறிவித்துள்ளது.
"அவர் மீண்டும் களமிறங்குவதற்கு நியூசிலாந்து சிறந்த சூழலை வழங்குவதால், இது ஒரு அருமையான நகர்வு. அங்கு அவரால் பந்தை இருபுறமும் அடித்து ஆடவும், பேட்ஸ்மேன்களை ஆட்டமிழக்க செய்யவும் முடியும். கடவுளுக்கு நன்றி, அவர் இந்தியாவிலோ அல்லது வேறு சில துணைக்கண்ட சூழல்களிலோ மீண்டும் களமிறங்கவில்லை. புவனேஷ்வருக்கு இன்னும் ஒரு நல்ல வாய்ப்பு தேவை என்று தேர்வாளர்கள் இறுதியாக முடிவு செய்ததில் நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன்," என்று ஸ்ரீகாந்த் தனது யூடியூப் சேனலில் கூறினார்.
36 வயதான இவர் கடைசியாக 2022-இல் இந்திய அணிக்காக விளையாடினார். புவனேஷ்வர் குமார் அனைத்து வித போட்டிகளிலும் 229 போட்டிகளில் விளையாடி, ஏழு முறை ஐந்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியது உட்பட, 29.50 என்ற சிறப்பான சராசரியில் 294 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளார்.
இளம் திறமையாளர்களான மயங்க் யாதவ் மற்றும் பிரின்ஸ் யாதவ் ஆகியோரை அணியில் சேர்த்த இந்தியாவின் முடிவை பாராட்டிய ஸ்ரீகாந்த், நம்பிக்கைக்குரிய வீரர்களுக்கு மூத்த அணிக்குச் செல்ல ஒரு தெளிவான பாதையை அமைத்துக் கொடுப்பதும், அவர்களை மிக உயர்ந்த மட்டத்தில் மேம்படுத்துவதற்கு ஆதரவளிப்பதும் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை வலியுறுத்தினார்.
"புவனேஷ்வர் குமாரைத் தவிர, மயங்க் யாதவ் மற்றும் பிரின்ஸ் யாதவ் ஆகியோரை இந்தியா தேர்ந்தெடுத்திருப்பது ஒரு நல்ல விஷயம். ஏதோ தெரியாத வீரர்களை கொடுப்பதற்கு பதிலாக, இதுபோன்ற வீரர்களை அவர்கள் ஊக்குவிக்க வேண்டும்," என்று ஸ்ரீகாந்த் மேலும் கூறினார்.
இந்த சுற்றுப்பயணம் அக்டோபர் 22 முதல் ஐந்து டி20 போட்டிகளுடன் தொடங்குகிறது. அதனை தொடர்ந்து ஐந்து ஒருநாள் போட்டிகளும் இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளும் நடைபெறும்.
ஷ்ரேயாஸ் அய்யர் [கேப்டன்], அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன் [விக்கெட் கீப்பர்], வைபவ் சூரியவன்ஷி, இஷான் கிஷன் [விக்கெட் கீப்பர்], திலக் வர்மா [துணை கேப்டன்], அக்சர் படேல், சிவம் துபே, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, நமன் திர், பிரின்ஸ் சிங் யாதவ், மாயன்க் வர்ணக், மாயன்க் குமார் சக்கரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ்.