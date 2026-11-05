பிரேசில் கிராண்ட் பிரிக்ஸ்: இன்டர்லாகோஸ் தடத்தில் F1 வீரர்களுக்கு காத்திருக்கும் கடும் சவால்

பந்தயத்தின் போது ஏற்படும் ஐந்து மடங்கு ஜி-ஃபோர்ஸ் விசையின் காரணமாக, அந்தத் தலை மற்றும் ஹெல்மெட்டின் எடை திடீரென சுமார் 35 முதல் 42 கிலோ வரை அதிகரிக்கும்.
உலகம் முழுவதும் உள்ள மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில், இந்த ஆண்டிற்கான சாவோ பாலோ கிராண்ட் பிரிக்ஸ் பந்தயம் புகழ்பெற்ற இன்டர்காட்ஸ் சுற்றுகளில் நடைபெற உள்ளது. ஆட்டோட்ரோமோ ஜோஸ் கார்லோஸ் பேஸ் என்று அழைக்கப்படும் இந்த சர்க்யூட், ஃபார்முலா 1 (F1) காலண்டரில் உள்ள மிகவும் சவாலான மற்றும் கடினமான தடங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. செங்குத்தான ஏற்ற இறக்கங்கள், கணிக்க முடியாத வானிலை மாற்றங்கள் மற்றும் தீவிரமான ஏரோடைனமிக் சவால்கள் என பல சோதனைகளைக் கொண்ட இந்த டிராக்கில், வீரர்களுக்குப் பந்தயத்தின் போது மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருப்பது உடல் சோர்வு மற்றும் கழுத்து தசைகளில் ஏற்படும் கடுமையான அழுத்தமே ஆகும்.
பெரும்பாலான சர்வதேச பந்தயத் தடங்கள் கடிகார திசையிலேயே அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் F1 ஓட்டுநர்களின் கழுத்து தசைகள் மற்றும் முதுகுத் தண்டின் மேல் பகுதி ஆகியவை வலதுபுறம் திரும்பும் போது ஏற்படும் ஜி-ஃபோர்ஸ் விசையைத் தாங்கும் வகையில் இயற்கையாகவே வலிமை பெற்றுவிடுகின்றன. ஆனால், இன்டர்காட்ஸ் தடம் இதற்கு முற்றிலும் மாறாக எதிர்த்திசை எனப்படும் எதிர்-கடிகார திசையில் (Anti-clockwise) அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் ஓட்டுநர்களின் உடல் தசைகள் வழக்கத்திற்கு மாறான மற்றும் தீவிரமான உழைப்பைச் செலுத்த வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்படுகின்றன.
ஒரு F1 ஓட்டுநரின் தலையும் அவர் அணியும் ஹெல்மெட்டும் சேர்த்து தோராயமாக ஏழு கிலோ எடைக் கொண்டவை ஆகும். பந்தயத்தின் போது ஏற்படும் ஐந்து மடங்கு ஜி-ஃபோர்ஸ் விசையின் காரணமாக, அந்தத் தலை மற்றும் ஹெல்மெட்டின் எடை திடீரென சுமார் 35 முதல் 42 கிலோ வரை அதிகரிக்கும். இந்த அதிவேகக் கட்டாயத்தின் கீழ், ஓட்டுநர்களின் கழுத்து தசைகள் தலை நிமிர்ந்து இருக்கவும், பார்வைக் கோடு மாறாமல் இருக்கவும் தொடர்ந்து போராட வேண்டியிருக்கும். இன்டர்காட்சில் இந்த அழுத்தம் பெரும்பாலும் இடது பக்கமாகவே திரும்பும்போது தீவிரமடைகிறது.
இந்தச் சுற்றின் மிகவும் சவாலான பகுதி அதன் மூன்றாவது பிரிவாகும். மெதுவான ஜுன்சா திருப்பத்தில் இருந்து வெளியேறும் வாகனங்கள், மெயின் நேர் வழிக்குச் செல்லும் நீண்ட ஏறுமுகமான இடதுபுற வளைவில் அதிவேகமாகப் பாய்கின்றன. இந்த முழுப் பகுதியையும் ஓட்டுநர்கள் முழு வேகத்தில் கடக்கும் போது, தொடர்ச்சியான ஜி-ஃபோர்ஸ் விசையையும் கடுமையான டிராப் பம்ப்புகளையும் ஒரே நேரத்தில் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. காவற்கூண்டு இருக்கையில் தலையைச் சாய்த்து இளைப்பாறக் கூட முடியாத இந்தச் சூழலில், ஓட்டுநர்கள் தங்களது முழுமையான உடல் வலிமையைக் கொண்டு மட்டுமே வாகனத்தைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். 305 கிலோமீட்டர் தூரம் கொண்ட இந்தப் பந்தயத்தில், இந்தச் சவால்களைச் சமாளிப்பவர்களே வெற்றிக்கான பாதையைத் தீர்மானிக்கின்றனர்.