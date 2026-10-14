விளையாட்டு

டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன்: முதல் சுற்றில் ஆயுஷ் ஷெட்டி அதிர்ச்சி தோல்வி

டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டி டென்மார்க்கில் நடந்து வருகிறது.
ayush shetty
Published on
Summary

டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் ஆயுஷ் ஷெட்டி அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்தார்.

டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டி ஒடென்சே நகரில் நேற்று தொடங்கியது. இந்தத் தொடர் வரும் 18-ம் தேதி வரை நடக்கிறது.

இன்று நடந்த ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் ஆயுஷ் ஷெட்டி, இந்தோனேசியாவின் ஆல்வி பர்ஹான் உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய ஆல்வி பர்ஹான் 21-11 என வென்றார். இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் ஆடிய ஆயுஷ் ஷெட்டி 2-வது செட்டை 21-13 என கைப்பற்றினார்.

வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் 3வது செட்டை ஆல்வி பர்ஹான் 21-10 என வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

இதன்மூலம் இந்தியாவின் ஆயுஷ் ஷெட்டி அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.

ஏற்கனவே இந்தியாவின் லக்சயா சென், பி.வி.சிந்து ஆகியோரும் முதல் சுற்றிலேயே தோல்வி அடைந்து வெளியேறியுள்ளனர்.

டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன்
denmark open badminton
Ayush Shetty
ஆயுஷ் ஷெட்டி
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com