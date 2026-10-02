விளையாட்டு

ஆசிய விளையாட்டு போட்டி: வில்வித்தையில் தங்கம் வென்ற இந்திய மகளிர் அணி

இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா - தென் கொரியா அணியை சந்தித்தது.
Archery indian womens team
Published on

ஜப்பானில் நடந்து வரும் 20-வது ஆசிய விளையாட்டு திருவிழா இறுதிகட்டத்தை நெருங்கியுள்ளது.

நேற்று முன்தினம் 4 தங்கப்பதக்கத்தை அள்ளிய இந்தியாவுக்கு போட்டியின் 13-வது நாளான நேற்று சற்று ஏமாற்றமாக அமைந்தது. வெள்ளி, வெண்கலப் பதக்கங்கள் மட்டுமே நமக்கு கிடைத்தன.

இந்தநிலையில், இன்று நடைபெற்ற பெண்கள் ரிகர்வ் வில்வித்தை இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா - தென் கொரியா அணியை சந்தித்தது. இந்திய பெண்கள் ரிகர்வ் அணியின் அங்கிதா பகத், கீர்த்தி, அனில் மொஹோட் ஆகிய வீராங்கனைகள் நிதானத்தையும் துல்லியத்தையும் வெளிப்படுத்தி சிறப்பான ஒருங்கிணைப்புடன் செயல்பட்டு 4-2 என்ற புள்ளி கணக்கில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தனர்.

இந்த வெற்றியின் மூலம், பெண்கள் அணி ரிகர்வ் பிரிவில் இந்தியாவின் முதல் தங்கப் பதக்கம் என்ற பெருமையை இந்த அணி பெற்றுள்ளது.

archery
இந்திய மகளிர் அணி
ஆசிய விளையாட்டு போட்டி
வில்வித்தை
Asian Games 2026
Indian women player
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com