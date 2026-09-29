துப்பாக்கி சுடுதலில் தங்கப் பதக்கம்.. ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை அசத்தல்

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் துப்பாக்கிச் சுடுதல் பிரிவில் இந்திய வீராங்கனை நீரு தண்டா தங்கம் வென்றுள்ளார்.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஜப்பானின் அய்ச்சி மாகாணத்தில் உள்ள நகோயா நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் பல்வேறு போட்டிகளில் சிறப்பாக செயல்பட்டு பதக்கங்களை குவித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் இந்திய துப்பாக்கிச் சுடுதல் வீராங்கனை நீரு தண்டா இந்தியாவுக்கு 5வது தங்கப் பதக்கம் வென்று தந்துள்ளார்.
இன்று நடைபெற்ற மகளிர் தனிநபர் டிராப் பிரிவில் தகுதிச்சுற்று மற்றும் இறுதிப் போட்டி இரண்டிலும் முதலிடம் பிடித்து நீரு, தங்கப் பதக்கம் வென்றார்.
மழை பெய்த சூழலிலும் நிதானமாக ஆடி, எட்டு பேர் கொண்ட இறுதிப் போட்டியில் 26 புள்ளிகளுடன் முதலிடம் பிடித்தார்.
சீனாவின் சன் யூனோங், குவைத்தின் ஹஜார் அப்துல் மாலிக் ஆகியோர் தலா 21 புள்ளிகளுடனும், கத்தாரின் ரே பாசில் 16 புள்ளிகளுடனும் அடுத்தடுத்த இடங்களை பிடித்தனர்.
முன்னதாக செவ்வாயன்று, மகளிர் டிராப் குழுப் போட்டியில் தண்டா, ஆஷிமா அஹ்லாவத் மற்றும் மனிஷா கீர் ஆகியோர் இணைந்து 328 புள்ளிகள் பெற்று வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றனர்.
சீனா 346 புள்ளிகளுடன் தங்கப் பதக்கத்தையும், குவைத் 325 புள்ளிகளுடன் வெண்கலப் பதக்கத்தையும் வென்றன.
குழுப் போட்டியில் 125க்கு 118 புள்ளிகள் பெற்று தண்டா இந்தியாவின் சிறந்த வீரராகத் திகழ்ந்தார்.
அவர் வென்ற தனிநபர் தங்கப் பதக்கத்தின் மூலம், ஐந்து தங்கம், 21 வெள்ளி மற்றும் 21 வெண்கலப் பதக்கங்கள் அடங்கிய இந்தியாவின் மொத்தப் பதக்க எண்ணிக்கை 47 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
கடந்த ஜூலை மாதம் இத்தாலியின் லொனாட்டோவில் நடைபெற்ற மகளிர் டிராப் போட்டியில் தனது முதல் ISSF உலகக் கோப்பை தங்கப் பதக்கத்தை வென்ற தண்டாவிற்கு, இந்த வெற்றி மற்றொரு மகுடம் ஆகும்.
நீரு தண்டா இந்திய ராணுவத்தில் நைப் சுபேதார் பதவி வகிப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.