ஆசிய விளையாட்டு: பாய்மர படகுப்போட்டியில் இந்தியாவிற்கு வெண்கலம்

ஜப்பானில் நடந்து வரும் 20-வது ஆசிய விளையாட்டு திருவிழா இறுதிகட்டத்தை நெருங்கியுள்ளது.
நேற்று முன்தினம் 4 தங்கப்பதக்கத்தை அள்ளிய இந்தியாவுக்கு போட்டியின் 13-வது நாளான நேற்று சற்று ஏமாற்றமாக அமைந்தது. வெள்ளி, வெண்கலப் பதக்கங்கள் மட்டுமே நமக்கு கிடைத்தன.
இன்று நடைபெற்ற பெண்கள் ரிகர்வ் வில்வித்தை இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா- தென் கொரியா அணியை சந்தித்தது. இதில் இந்திய அணி தென்கொரியாவை வீழ்த்தி தங்கம் வென்றது.
ஆசிய விளையாட்டு குத்துச்சண்டை போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை லவ்லினா தங்கப் பதக்கம் வென்றார்.
ஆசிய விளையாட்டு பாய்மர படகுப் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை நேத்ரா குமணன் வெண்கல பதக்கம் வென்றுள்ளார்.
ஏற்கெனவே பாய்மர படகுப்பிரிவில் இந்தியா 2 பதக்கம் வென்ற நிலையில் தற்போது நேத்ரா குமணன் வெண்கலம் வென்றுள்ளார்.
ஆசிய விளையாட்டில் இந்தியா 12 தங்கம், 24 வெள்ளி, 35 வெண்கலம் என 71 பதக்கங்களுடன் 5வது இடத்தில் உள்ளது.