ஆசிய விளையாட்டு: குத்துச்சண்டையில் மேலும் ஒரு தங்கம் வென்ற இந்தியா

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் குத்துச்சண்டையில் இந்தியாவின் அன்குஷ் தங்கப் பதக்கம் வென்று அசத்தினார்.
ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகள் ஜப்பானில் நடந்து வருகிறது. இதில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் தங்களது அபார திறமையால் தொடர்ந்து பதக்கங்களைக் குவித்து வருகின்றனர்.
ஜப்பானில் நடந்து வரும் 20-வது ஆசிய விளையாட்டு திருவிழா இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியுள்ளது.
இன்று நடைபெற்ற பெண்கள் ரிகர்வ் வில்வித்தை இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா- தென் கொரியா அணியை சந்தித்தது. இதில் இந்திய அணி தென்கொரியாவை வீழ்த்தி தங்கம் வென்றது.
குத்துச்சண்டை 75 கிலோ எடைப்பிரிவில் இந்திய வீராங்கனை லவ்லினா தங்கப் பதக்கமும், 65 கிலோ எடைப்பிரிவில் இந்திய குத்துச்சண்டை வீராங்கனை பர்வீனா ஹூடா தங்கப்பதக்கமும் வென்று அசத்தினர்.
வில்வித்தையில் இந்தியாவுக்கு இன்று 2 வெள்ளிப் பதக்கங்கள் கிடைத்தன.
செபக்டக்ரா ஆண்கள் குவாட்ரண்ட் பிரிவில் இந்திய அணி வெண்கலப் பதக்கத்தை வென்றது.
இந்நிலையில், ஆசிய விளையாட்டு குத்துச்சண்டை போட்டியில் இந்திய வீரர் அன்குஷ் பங்கால் தங்கப் பதக்கம் வென்று அசத்தினார்.
ஆசிய விளையாட்டு 80 கிலோ எடைப்பிரிவில் இந்திய குத்துச்சண்டை வீரரான அன்குஷ் பங்கால் தங்கப்பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார்.
இதன்மூலம் குத்துச்சண்டையில் இந்திய அணி 3 தங்கம், 3 வெண்கலப் பதக்கம் பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.