காலத்தால் மறக்க முடியாத சாதனை: 2026 ஆம் ஆண்டின் பாலன் டி ஆர் விருதை தட்டிச் சென்றார் ஹாரி கேன்!

லண்டனில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்டமான விழாவில், இங்கிலாந்து அணியின் நட்சத்திர வீரரும் பாயர்ன் மியூனிக் அணியின் முன்னணி வீரருமான ஹாரி கேன் இந்த ஆண்டின் உலகின் சிறந்த கால்பந்து வீரருக்கான விருதை வென்று வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
கால்பந்து உலகின் மிக உயரிய தனிநபர் விருதாகக் கருதப்படும் 'பாலன் டி ஆர்' விருது 2026 ஆம் ஆண்டிற்காக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. லண்டனில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்டமான விழாவில், இங்கிலாந்து அணியின் நட்சத்திர வீரரும் பாயர்ன் மியூனிக் அணியின் முன்னணி வீரருமான ஹாரி கேன் இந்த ஆண்டின் உலகின் சிறந்த கால்பந்து வீரருக்கான விருதை வென்று வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
கடந்த 25 ஆண்டுகளாக இங்கிலாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த எந்தவொரு கால்பந்து வீரரும் இந்த மரியாதைக்குரிய பாலன் டி ஆர் விருதை வென்றதில்லை. கடைசியாக கடந்த 2001 ஆம் ஆண்டு மைக்கேல் ஓவன் இந்த விருதை வென்றிருந்த நிலையில், தற்போது அந்த நீண்ட கால ஏக்கத்தை ஹாரி கேன் தகர்த்தெறிந்துள்ளார். இதன் மூலம் இந்த விருதை வென்ற ஐந்தாவது இங்கிலாந்து வீரர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றுள்ளார்.
இந்த ஆண்டுக்கான பாலன் டி ஆர் விருதுக்கான போட்டியில் உலகின் முன்னணி இளம் மற்றும் ஆற்றல் வாய்ந்த வீரர்களான பிரான்ஸ் நாட்டின் கிலியன் எம்பாப்பே மற்றும் ஸ்பெயின் நாட்டின் லமின் யமல் ஆகியோர் கடுமையான போட்டியாளர்களாக இருந்தனர். இவர்களைப் பின்னுக்குத் தள்ளியே 33 வயதான ஹாரி கேன் இந்த உச்சபட்ச விருதைக் கைப்பற்றியுள்ளார்.
கடந்த கால்பந்து பருவத்தில் ஹாரி கேனின் செயல்பாடு மிகவும் வியக்கத்தக்க வகையில் இருந்தது. பாயர்ன் மியூனிக் அணிக்காக பன்டெஸ்லிகா மற்றும் சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடர்களில் கோல்களை மழையாகப் பொழிந்த அவர், கிளப் மற்றும் நாடு அணிகளுக்காக அனைத்துத் தொடர்களையும் சேர்த்து மொத்தம் 73 கோல்களை அடித்து அசத்தினார். மேலும், இங்கிலாந்து தேசிய அணியை உலகக் கோப்பை அரையிறுதி வரை அழைத்துச் செல்வதிலும் அவர் முக்கியப் பங்காற்றியிருந்தார்.
கால்பந்து ஜாம்பவான்கள் மற்றும் உலக நாடுகளைச் சேர்ந்த விளையாட்டுப் பத்திரிகையாளர்கள் கலந்துகொண்ட இந்த பிரம்மாண்ட விருது வழங்கும் விழா லண்டன் நகரில் நடைபெற்றது. மேடையில் விருதைப் பெற்றுக்கொண்ட பின் உணர்ச்சிவசப்பட்ட ஹாரி கேன், தனது கடினமான உழைப்பு மற்றும் தனது குடும்பத்தினரின், குறிப்பா தனது மனைவி கேட்டின் தொடர்ச்சியான ஆதரவுக்கு நன்றி தெரிவித்தார். இந்த வெற்றி தனக்கானது மட்டுமல்ல, தன்னுடன் இணைந்து பயணித்த ஒட்டுமொத்த அணிக்கும் சொந்தமானது என்று அவர் பெருமிதத்துடன் கூறினார்.