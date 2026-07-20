வழிபாடு

பக்தர்களின் குறைகளை தீர்க்கும் சமயபுரம் மாரியம்மன்

ஸ்ரீரங்கம் பெரிய கோவிலின் உள்ளே ரெங்கநாதரின் திருமுற்றத்திற்கு அருகில் இந்த அம்மனின் உருவ சிலை பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டு இருந்தது.
Samayapuram mariamman temple
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ஆன்மீகம்

தமிழ்நாட்டில் உள்ள சக்தி பீடங்களில் மிகவும் மகத்துவம் வாய்ந்தது திருச்சிக்கு அருகில் உள்ள சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில். தன்னை நாடி வரும் பக்தர்களின் குறைகளை தீர்த்து மாரியாய் குளிர்ந்த அருள் தரும் இந்த அன்னையின் வரலாற்று பின்னணி ஆன்மீக விந்தைகளும் வரலாற்று உண்மைகளும் நிறைந்தது ஆகும்.

ஸ்ரீரங்கத்தில் இருந்த வைஷ்ணவி தேவி

இன்று நாம் சமயபுரத்தில் வழிபடும் மாரியம்மன் உண்மையில் ஆதியில் ஸ்ரீரங்கம் ரெங்கநாதர் கோவிலில் வழிபடப்பட்ட வைஷ்ணவி தேவி ஆவார். ஸ்ரீரங்கம் பெரிய கோவிலின் உள்ளே ரெங்கநாதரின் திருமுற்றத்திற்கு அருகில் இந்த அம்மனின் உருவ சிலை பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டு இருந்தது. ஸ்ரீரங்கம் கோவிலில் இந்த அம்மனுக்கு உக்ரமான அதாவது அதிகமான ஆக்ரோஷம் நிறைந்த சக்திகள் இருந்ததாக வரலாற்று ஏடுகள் கூறுகின்றன. அம்மனின் இந்த அதீத ஆக்ரோஷமான சக்தியை தாங்கும் ஆற்றல் அங்கு வரும் சாதாரண பக்தர்களுக்கு கடினமாக இருந்தது. இதனால் அங்குள்ள வைணவ பெரியோர்கள் மற்றும் அர்ச்சகர்கள் ஆலோசித்து அந்த உக்ரமான சிலையினை ஸ்ரீரங்கம் கோவிலுக்கு வெளியே கொண்டு செல்ல முடிவு செய்தனர்.

ஸ்ரீரங்கத்தில் இருந்து கண்ணனூர் வந்த வரலாறு

ஸ்ரீரங்கம் கோவிலில் இருந்து அகற்றப்பட்ட அம்மன் சிலை அங்கிருந்து வடக்கு நோக்கி எடுத்து வரப்பட்டது. அவ்வாறு கொண்டு வரப்பட்ட சிலை திருச்சிக்கு அருகில் உள்ள கண்ணனூர் என்ற கிராமத்தில் ஒரு வேப்ப மரத்தின் அடியில் தற்காலிகமாக வைக்கப்பட்டது. பிற்காலத்தில் விஜயநகர பேரரசின் தளபதிகள் மற்றும் நாயக்க மன்னர்கள் இப்பகுதியை ஆட்சி செய்தபோது இந்த அம்மனின் பெருமைகளை உணர்ந்தனர். விஜயநகர மன்னரான தெலுங்கு ராயர் என்பவர் இந்த அம்மனுக்கு ஒரு சிறிய கோவிலை கட்டி முறைப்படி வழிபாடுகள் செய்ய ஏற்பாடுகளை செய்தார். கல்வெட்டு மற்றும் வரலாற்று ஆதாரங்களின்படி இன்று சமயபுரம் என்று அழைக்கப்படும் பகுதி சோழ மற்றும் விஜயநகர பேரரசின் காலத்தில் கண்ணனூர் என்றே அழைக்கப்பட்டது. இங்கு போசள மன்னர்கள் தங்களின் தலைநகரை அமைத்து ஆட்சி செய்தனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. கண்ணனூரில் அம்மன் நிலைபெற்ற பிறகு இப்பகுதிக்கு சமயபுரம் என்ற பெயர் வந்ததற்கு சுவாரசியமான ஒரு வரலாற்றுப் பின்னணி உண்டு. விஜயநகர பேரரசின் மன்னர்கள் இப்பகுதியின் வழியே தங்களின் படைகளுடன் செல்லும் போது தங்களுக்கு ஏற்படும் ஆபத்துகள் மற்றும் போர்களில் வெற்றி பெற இந்த அம்மனை வேண்டி சென்றனர். சரியான சமயத்தில் வந்து காக்கும் அன்னை என்பதால் இந்த அம்மனுக்கு சமயபுரத்தாள் என்றும் அந்த இடத்திற்கு சமயபுரம் என்றும் பெயர் நிலைத்தது. மேலும் சோழ மன்னர்களில் ஒருவரான விஜயாலய சோழன் வம்சாவளியினர் தங்களின் போர் காலங்களில் ஆபத்து நேராமல் காக்க இந்த அம்மனை சரியான சமயத்தில் வழிபட்டுப் பலன் பெற்றதால் இப்பெயர் பெற்றது என்ற வாய்மொழி வரலாற்று சான்றுகளும் உண்டு.

வைஷ்ணவி தேவி மாரியம்மனாக மாறிய தத்துவம்

வைஷ்ணவி தேவி என்பது மகாவிஷ்ணுவின் பெண் வடிவம் அல்லது அவரின் சக்தி வடிவமாக கருதப்படுகிறது. ஸ்ரீரங்கத்தில் வைஷ்ணவியாக வைணவ முறைப்படி வழிபடப்பட்ட அன்னை கண்ணனூர் வேப்ப மரத்தடிக்கு வந்த பிறகு கிராமிய வழிபாட்டு முறையோடு இணைந்தார். தமிழ் வழிபாட்டு மரபில் வேப்ப மரம் என்பது மாரியம்மனுக்கு உரியது ஆகும். வேப்ப மரத்தடியில் அன்னை அமர்ந்ததால் மக்கள் அவளை தங்களின் நோய்களை தீர்க்கும் மாரியம்மன் அதாவது மழை தரும் அன்னை மற்றும் அம்மை நோய் தீர்க்கும் அன்னை என்று வழிபடத் தொடங்கினர். சமயபுரம் மாரியம்மனின் மூலவர் சிலை பிற கோவில்களை போல கல்லினால் ஆனது அல்ல. இது மண்ணால் அதாவது சுதையினால் செய்யப்பட்ட திருமேனி ஆகும். ஸ்ரீரங்கத்தில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட அம்மனின் மூல வடிவம் இங்கு மூலிகை மற்றும் மணல் கொண்டு பிரம்மாண்டமான சுதை வடிவமாக மாற்றியமைக்கப்பட்டது. இதன் காரணமாகவே சமயபுரம் மாரியம்மனுக்கு திருமஞ்சனம் எனப்படும் அபிஷேகம் செய்வது இல்லை. அதற்கு பதிலாக அம்மனின் உற்சவர் சிலைக்கு மட்டுமே அபிஷேகங்கள் செய்யப்படுகின்றன.

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