வழிபாடு

அகிலத்தை காக்கும் சமயபுரம் மாரியம்மன்

மூலவர் அம்மனுக்கு நேரடியாக எந்தவிதமான நீர் அபிஷேகங்களும் செய்யப்படுவதில்லை.
அகிலத்தை காக்கும் சமயபுரம் மாரியம்மன்
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காவிரியின் வடகரை

திருச்சி மாவட்டம் காவிரியின் வடகரையில் திருச்சி சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சுமார் 15 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்திருக்கும் சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில், அநீதிகளையும் தீமைகளையும் வேரறுத்து, தீராத நோய்களை தீர்த்து வைக்கும் முதன்மை பரிகார தலமாக திகழ்கிறது. உலகெங்கிலும் வாழும் கோடிக்கணக்கான தமிழ் மக்களின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கைப் புகலிடமாக விளங்கும் இத்தலத்தில் அகிலத்தை காக்கும் அகிலாண்ட நாயகி, ஆயிரம் கண்ணுடையாள், சாம்பிராணி வாசகி, கவுமாரி, காரண சவுந்தரி, சீதளதேவி, கண்ணபுரத்தாள் என்றெல்லாம் பல்வேறு திரு நாமங்களால் போற்றி புகழப்படும் சமயபுரம் மாரியம்மன் வீற்றிருந்து அருள்பாலித்து வருகிறாள். “சமயத்தில் காப்பாள் சமயபுரத்தாள்” என்ற முதுமொழிக்கு ஏற்ப, தங்களை நாடி வரும் பக்தர்களின் துயரங்களை உடனுக்குடன் துடைத்தெறியும் கருணை கடலாக திகழும் இந்த ஆலயத்தில் தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் குவிவது வழக்கம்.

புராண கதை

புராண கதைகளின்படி, மகாவிஷ்ணுவின் தசாவதாரங்களில் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிருஷ்ண அவதாரத்துடன் சமயபுரம் மாரியம்மனின் தோற்றம் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டுள்ளது. தேவகியின் வயிற்றில் எட்டாவது குழந்தையாக கண்ணன் அவதரித்த அதே வேளையில், கோகுலத்தில் யசோதையின் மகளாக மாயாதேவி பிறந்தாள். இறைவனின் திருவுளப்படி இவ்விரு குழந்தைகளும் இடமாற்றம் செய்யப்பட, தேவகியின் மகனை கொல்ல துணிந்த கொடூர கம்சன் சிறைச்சாலைக்குள் நுழைந்து குழந்தையை கையில் தூக்க முற்பட்டான். ஆனால், அந்த பிஞ்சு வடிவத்தில் இருந்தது சாதாரண குழந்தை அல்ல என்பதை உணர்த்தும் வகையில், மாயாதேவி தன் மெய்யான அஷ்டபுஜ மகாசக்தி அவதாரத்தை காட்டி வானில் உயர்ந்து நின்றாள். உன்னை கொல்ல போகும் என் அண்ணன் கோகுலத்தில் வளர்கிறான் என்று கம்சனுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்து மறைந்த அந்த ஆதிபராசக்தியே, தன் எட்டு கரங்களிலும் ஆயுதங்களை ஏந்தி உலகை காக்கும் பொருட்டு மகாமாரியாக, சமயபுரம் ஸ்ரீ மாரியம்மனாக அவதரித்ததாக ஸ்தல வரலாறு தெளிவாக விளக்குகிறது.

சிலை வழிபாடு

மற்றொரு சுவாரசியமான வரலாற்று தகவலின்படி, தற்போதைய சமயபுரம் பகுதி தொடக்கத்தில் கண்ணனூர், கண்ணபுரம், விக்கிரமபுரம், மாகாளிபுரம் என்ற பெயர்களில் அழைக்கப்பட்டு வந்தது. பண்டை காலத்தில் சோழ மன்னர் ஒருவர் தன் தங்கைக்கு சீதனமாக கோட்டையையும் ஒரு நகரத்தையும் அமைத்து கொடுத்த இடமாக இது திகழ்ந்தது. பிற்காலத்தில் பாண்டிய மன்னர்களின் படையெடுப்புகளால் அந்நகரம் அழிவுற்று அடர்ந்த வேப்பங்காடாக மாறியது.

கோவில் திருவிழா

இதே கால கட்டத்தில் ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதசுவாமி கோவிலில் வைஷ்ணவி என்ற திருநாமத்துடன் மாரியம்மன் சிலை வழிபாட்டில் இருந்து வந்தது. அந்த திருமேனி அளப்பரிய உக்கிரத்துடன் திகழ்ந்ததால், ஸ்ரீரங்கத்தில் இருந்த ஜீயர் சுவாமிகள் அச்சிலையை அப்புறப்படுத்த ஆணையிட்டார். அவரது ஆணைப்படி வைஷ்ணவியின் திருவுருவத்தை சுமந்து சென்ற ஊழியர்கள், வடக்கு நோக்கி பயணித்து ஒரு இடத்தில் சிலையை இறக்கி வைத்து ஓய்வெடுத்தனர். ஊழியர்கள் இளைப்பாறிய அந்த இடமே ‘இனாம் சமயபுரம்’ அல்லது ‘ஆதி சமயபுரம்’ என்ற பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது. இதன் நினைவாகவே இன்றளவும் சமயபுரம் கோவில் திருவிழாவின் எட்டாம் நாளில் அம்மன் அந்த இடத்திற்கு சென்று ஒரு இரவு ஓய்வெடுக்கும் மரபு கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது.

கண்ணனூர் அரண்மனை

இளைப்பாறிய ஊழியர்கள் அங்கிருந்து மீண்டும் தென்மேற்காக சென்று கண்ணனூர் அரண்மனை மேட்டில் சிலையை வைத்துவிட்டு சென்றுவிட்டனர். காட்டு வழியே சென்ற வழிப்போக்கர்களும் கிராம மக்களும் அரண்மனை மேட்டில் காணப்பட்ட அந்த அற்புத சிலையை கண்டு வியந்து, அதை ‘கண்ணனூர் மாரியம்மன்’ என பெயரிட்டு வழிபட தொடங்கினர். அதன்பின் விஜயநகர மன்னர் தென்னாட்டின் மீது படையெடுத்து வந்தபோது கண்ணனூரில் முகாமிட்டார். போரில் தான் வெற்றி பெற்றால் அம்மனுக்கு தனியாக கோவில் கட்டுவதாக வேண்டி சபதம் பூண்டார். அவர் நினைத்தபடியே போரில் வெற்றி கிட்டவே, அம்மனுக்கு கோவிலை அமைத்து வழிபாட்டு முறைகளையும் தொடங்கினார். தொடர்ந்து விஜயரங்க சொக்கநாத நாயக்கர் காலத்தில் கி.பி. 1706-ல் கோவில் மேலும் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு புனரமைக்கப்பட்டது.

அபிஷேகம்

சுமார் 400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தோற்றுவிக்கப்பட்ட இந்தக் கண்ணனூர் மாரியம்மன் கோவிலே காலப்போக்கில் ‘சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில்’ என்ற உலக புகழ்பெற்ற அருள் தலமாக மாறியது. சமயபுரம் ஸ்ரீ மாரியம்மனின் மூலவர் திருமேனி மூலிகைகளாலும் களிமண்ணினாலும் சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டு பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டு உள்ளது. இதன் காரணமாகவே மூலவர் அம்மனுக்கு நேரடியாக எந்தவிதமான நீர் அபிஷேகங்களும் செய்யப்படுவதில்லை.

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