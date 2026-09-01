Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 1.9.2026 - இந்த ராசிக்காரர்கள் முன்யோசனையுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள்

நீடித்த நோயிலிருந்து நிவாரணம் பெறுவீர்கள். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் கருதி எடுத்த முயற்சி பலன் தரும். உத்தியோகத்தில் மறைமுக எதிர்ப்புகள் உண்டு.
யோகமான நாள். நண்பர்கள் மூலம் நல்ல தகவல் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் ஊதிய உயர்வு பற்றிய தகவல் வரலாம். வீடு மாற்றம் பற்றிச் சிந்திப்பீர்கள்.
முன்யோசனையுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். வேலைப்பளுவின் காரணமாக உத்தியோகத்திலிருந்து விடுபடலாமா என்று யோசிப்பீர்கள்.
தொழில் ரீதியாக எடுத்த முயற்சிக்கு நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் தற்காலிகப் பணி நிரந்தரப் பணியாக மாறலாம்.
விமர்சனங்களால் ஏற்பட்ட விரிசல் மறையும் நாள். வீடு மாற்றம் பற்றிச் சிந்திப்பீர்கள். பழைய கடன்கள் தீரும். உத்தியோகப் பிரச்சனை முடிவிற்கு வரும்.
முயற்சியில் தடைகள் ஏற்படும் நாள். திட்டமிட்ட காரியங்களில் மாற்றம் செய்வீர்கள். வரவைக் காட்டிலும் செலவு கூடும். நட்பு பகையாகலாம்.
துணையாக இருப்பவர்கள் தோள்கொடுத்து உதவும் நாள். பொருளாதார வளர்ச்சி உண்டு. தன்னைச் சார்ந்தவர்களுக்கு உதவி செய்து மகிழ்வீர்கள்.
வருமானம் திருப்தி தரும் நாள். அலைபேசி வழித்தகவல் ஆதாயம் தரும். உத்தியோகத்திலிருந்து விருப்ப ஓய்வில் வெளிவருவது பற்றிச் சிந்திப்பீர்கள்.
வாகனம் வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்குவதற்கான முயற்சி கைகூடும். பழைய கடன்களைக் கொடுத்து மகிழ்வீர்கள்.
குடும்பச்சுமை கூடும் நாள். கொடுக்கல், வாங்கல்கள் ஒழுங்காகும். எடுத்த முயற்சியில் வெற்றி கிடைக்கும். கூடுதல் சம்பளத்துடன் கூடிய வேலை தேடி வரும்.
வளர்ச்சியில் ஏற்பட்ட தளர்ச்சி அகலும் நாள். வரவும் செலவும் சமமாகும். ஆபரண சேர்க்கை உண்டு. அடுத்தவர் நலன் கருதி எடுத்த முயற்சி ஆதாயம் தரும்.
காரிய வெற்றி ஏற்படும் நாள். நண்பர்கள் தக்க சமயத்தில் கைகொடுத்து உதவுவர். காலை நேரத்திலேயே கலகலப்பான தகவல் வந்து சேரும்.