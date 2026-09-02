Today Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 2 செப்டம்பர் 2026: தேய்பிறை சஷ்டி விரதம்

பராபவ ஆண்டு, ஆவணி-16 (புதன்கிழமை)
பிறை : தேய்பிறை
திதி : பஞ்சமி காலை 6.11 மணி வரை பிறகு சஷ்டி மறுநாள் விடியற்காலை 4.12 வரை பிறகு சப்தமி
நட்சத்திரம் : பரணி பின்னிரவு 2.20 மணி வரை பிறகு கார்த்திகை
யோகம் : சித்த / அமிர்தயோகம்
ராகுகாலம் : நண்பகல் 12 மணி முதல் 1.30 மணி வரை
எமகண்டம் : காலை 7.30 மணி முதல் 9 மணி வரை
சூலம் : வடக்கு
நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, மாலை 4 மணி முதல் 5 மணி வரை
தேய்பிறை சஷ்டி விரதம். திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஸ்ரீ நரசிம்ம மூலவருக்குத் திருமஞ்சன சேவை. திருப்போரூர் ஸ்ரீ முருகப் பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம். திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் சகஸ்ர கலசாபிஷேகம். திருநெல்வேலி சமீபம் நான்காம் நவதிருப்பதி திருபுளிங்குடி ஸ்ரீ பூமிபாலகர், ஸ்ரீ புளியங்குடி வள்ளியம்மை தலத்தில் அலங்கார திருமஞ்சன சேவை. மதுராந்தகம் ஏரிகாத்த ஸ்ரீ கோதண்டராம சுவாமி திருமஞ்சன சேவை.
பத்ராசலம் ஸ்ரீ ராமபிரான் புறப்பாடு. ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ நம்பெருமாள், தேவக்கோட்டை ஸ்ரீ ரங்கநாதர், ஸ்ரீ வைகுண்டம் ஸ்ரீ வைகுண்டபதி தலங்களில் ஸ்ரீ பெருமாள் புறப்பாடு. விருதுநகர் ஸ்ரீ விஸ்வநாதர், வேதாரண்யம் ஸ்ரீ திருமறைக்காடர் தலங்களில் அபிஷேகம். திருப்பெருந்துறை ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர் புறப்பாடு. திருநாகேஸ்வரம் ஸ்ரீ நாகநாத சுவாமி சிறப்பு அபிஷேகம். அருப்புக்கோட்டை ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் காலை சிறப்பு அபிஷேகம்.
மேஷம் - பொறுப்பு
ரிஷபம் - நற்செயல்
மிதுனம் - லாபம்
கடகம் - ஆதரவு
சிம்மம் - வரவு
கன்னி - கவனம்
துலாம் - செலவு
விருச்சிகம் - புகழ்
தனுசு - பாராட்டு
மகரம் - மகிழ்ச்சி
கும்பம் - அன்பு
மீனம் - பக்தி