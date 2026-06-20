திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி பெருமாள் கோவில் வரலாறு!

- திருமழிசை ஆழ்வார்.
தமிழ்நாட்டில் சென்னையின் திருவல்லிக்கேணி பகுதியில் அமைந்துள்ள பார்த்தசாரதி திருக்கோவில், நகரின் மிகவும் பழமையான வைணவக் கோவில்களில் ஒன்றாகும். இது 108 திவ்யதேசங்களில் ஒன்றாக போற்றப்படுகிறது.
மூலவர் - பார்த்தசாரதி பெருமாள்
தாயார் - ருக்மிணி
உற்சவர் - வேங்கட கிருஷ்ணன், ஸ்ரீ தேவி பூதேவி
தல விருட்சம் - மகிழம்
இக்கோவிலில் பகவான் கிருஷ்ணர், மகாபாரதப் போரில் அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டியாக இருந்த “பார்த்தசாரதி” வடிவில் அருள்பாலிக்கிறார். பகவத் கீதையை உபதேசித்த கிருஷ்ணர் அதே திருக்கோலத்தில் தீவிரமான முகபாவத்துடன், கண்டிப்பானவர் போல அருள்பாலிக்கிறார். இங்கு பெருமாள் மீசையோடு காட்சி தருவது ஆலயத்தின் சிறப்பு.
குடும்ப சமேதராக தனது மனைவி மக்களுடன் பார்த்தசாரதி பெருமாள் காட்சியளிக்கிறார். கருவறையில் பார்த்தசாரதி (வேணுகோபாலர்), அவரது துணைவி ருக்மிணி, சகோதரர் பலராமர், மகன் பிரத்யும்னன் மற்றும் பேரன் அனிருத்தன் ஆகியோருடன் காட்சியளிக்கிறார்.
குருசேத்திரப் போரில், பீஷ்மரின் அம்புகளால் ஏற்பட்ட தழும்புகள் பார்த்தசாரதியின் முகத்தில் இன்றளவும் காணப்படுகின்றன. தேரோட்டியாகத் தனது பங்கில் கிருஷ்ணர் ஆயுதங்களைக் கையாள மாட்டேன் என்று சபதம் எடுத்தார். அதன்படி, இங்குள்ள பிரதான சிலை சுதர்சன சக்கரத்தை ஏந்தியிருக்கவில்லை.
ஆழ்வார்கள் பாடிய நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தத்தில் மங்களாசாசனம் பெற்ற புண்ணியத் தலமாகும். பேயாழ்வார், திருமங்கையாழ்வார், திருமழிசை ஆழ்வார் போன்றோர் தமது பாடல்களில் இக்கோவிலைப் பற்றி பாடியுள்ளனர். தமிழ் பக்தி இயக்கம் இங்குதான் வலுப்பெற்றது.
இக்கோவில் கி.பி. 8-ஆம் நூற்றாண்டில் பல்லவ மன்னர்களால் கட்டப்பட்டதாக கல்வெட்டுகள் மற்றும் வரலாற்றுச் சான்றுகள் தெரிவிக்கின்றன.
பின்னர் சோழர்கள், விஜயநகர அரசர்கள் உள்ளிட்ட பல வம்சங்களின் ஆட்சியில் கோயில் விரிவுபடுத்தப்பட்டு புதுப்பிக்கப்பட்டது.
பழங்காலத்தில் இப்பகுதியில் அல்லி மலர்கள் மலர்ந்த குளம் இருந்ததால் “திரு + அல்லி + கேணி” என அழைக்கப்பட்டது. காலப்போக்கில் அது “திருவல்லிக்கேணி” என்றும் ஆங்கிலேயர் காலத்தில் “ட்ரிப்ளிகேன் ” என்றும் மருவியது.
பக்தர்கள் விஷ்ணு பகவானின் ஐந்து வடிவங்களை இந்த ஒரே வளாகத்திற்குள் வழிபடலாம்:
கிருஷ்ண பகவான் (பார்த்தசாரதி)
நரசிம்மர் பெருமான்
ராமர்
வராகப் பெருமான்
ரங்கநாதர்.
பிரம்மோற்சவம்
வைகுண்ட ஏகாதசி
தெப்ப உற்சவம்
பங்குனி உற்சவம்
கிருஷ்ண ஜெயந்தி
இந்த விழாக்களில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு பெருமாளின் வீதி உலாவை தரிசிக்கின்றனர். திருவல்லிக்கேணி இல்லாமல் எந்தவொரு திவ்ய தேசப் பயணமும் முழுமையடையாது.
காலை 6 மணி முதல் 12 மணி வரை
மாலை 4 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை