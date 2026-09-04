ஆன்மிக களஞ்சியம்

ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் கல்வியும், குருவுக்கு அளித்த தட்சணையும்

கல்வி முடிந்ததும், கிருஷ்ணரும் பலராமரும் குருவிடம் தட்சணை கேட்குமாறு வேண்டினர்.
ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் கல்வியும், குருவுக்கு அளித்த தட்சணையும்
Published on

ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தனது முறையான குருகுலக் கல்வியை உஜ்ஜைினியில் உள்ள சாந்தீபனி முனிவரின் ஆசிரமத்தில் பயின்றார். அவர் அனைத்து அறிவிற்கும் மூலாதாரமான பிரபஞ்சத்தின் அதிபதியாக இருந்தாலும், மனிதர்களுக்கு ஒரு சிறந்த முன்மாதிரியாக வாழ்ந்து காட்டுவதற்காக இந்த பூமியில் மாணவராகக் கல்வி பயின்றார்.

வேதங்கள்

ஸ்ரீகிருஷ்ணர் மிகக் குறுகிய காலத்தில் வியக்கத்தக்க வகையில் கல்வியை முடித்தார். அவர் வெறும் 64 நாட்கள் மற்றும் 64 இரவுகளில் தனது முழுமையான கல்வியை முடித்தார். இந்த குறுகிய காலத்தில் அவர் 14 வித்தைகளையும், 64 கலைகளையும் கற்றுத் தேர்ந்தார். வேதங்கள், உபநிடதங்கள், வில்வித்தை (தனுர் வேதம்), அரசியல் சாஸ்திரங்கள், யானை மற்றும் குதிரைகளை அடக்கும் கலை, வானியல், மருத்துவம் மற்றும் இசை (கந்தர்வ வேதம்) ஆகியவற்றை அவர் பயின்றார்.

தெய்வீக சக்தி

ஆசிரமத்தில் இருந்தபோது, ஒரு சாதாரண சீடனைப் போல காட்டில் இருந்து விறகு சேகரிப்பது, குருவுக்குப் பணிவிடை செய்வது போன்ற அனைத்து கடமைகளையும் கிருஷ்ணர் தாழ்மையுடன் செய்தார். தனது முதிய குரு தண்ணீர் எடுப்பதற்காக தூரம் செல்வதைத் தவிர்க்க, கிருஷ்ணர் தனது தெய்வீக சக்தியால் இந்தியாவின் அனைத்து புனித நதி நீரை ஆசிரமத்தின் உள்ளே இருக்கும் கோமதி குண்டம் என்ற குளத்திற்கு வரவழைத்தார்.

கிருஷ்ணரும் பலராமரும்

கல்வி முடிந்ததும், கிருஷ்ணரும் பலராமரும் குருவிடம் தட்சணை கேட்குமாறு வேண்டினர். சாந்தீபனி முனிவரும் அவரது மனைவியும், பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிரபாசப் பட்டினக் கடலில் மூழ்கி சங்காசூரன் என்ற அரக்கனால் கடத்திச் செல்லப்பட்டு இறந்த தங்களது ஒரே மகனை உயிருடன் மீட்டுத் தருமாறு கேட்டனர்.

கிருஷ்ணர்

கிருஷ்ணர் கடலுக்கு அடியில் சென்று சங்காசூரனை வதம் செய்து, அவனிடமிருந்த பாஞ்சஜன்யம் என்ற புனிதச் சங்கைக் கைப்பற்றினார். பின்னர் எமலோகத்திற்குச் சென்று, எமதர்மராஜனிடமிருந்து குருவின் மகனை மீண்டும் உயிருடன் மீட்டு வந்து குருவிடம் ஒப்படைத்து தனது உன்னதமான குருதட்சணையை நிறைவேற்றினார்.

நமக்குள் பிறக்கும் கிருஷ்ண உணர்வு

கிருஷ்ணர் பிறந்தது மதுராவில் உள்ள ஒரு சிறையில். ஆனால் அந்தப் பிறப்பின் உண்மையான அர்த்தம், ஒவ்வொரு மனிதனின் உள்ளத்திலும் இறை உணர்வு பிறக்க முடியும் என்பதே. நமது மனம் எவ்வளவு இருளில் இருந்தாலும், அதற்குள் ஒரு கிருஷ்ண ஒளி பிறக்க முடியும். நமது வாழ்க்கையில் எத்தனை சங்கிலிகள் இருந்தாலும், அவை அறுந்துபோகும் தருணம் வரலாம். நமது மனம் எவ்வளவு கொந்தளித்தாலும், அதில் அமைதி மலர முடியும். ஆனால் அதற்குத் தேவையானது வெளியில் தேடும் மாற்றம் அல்ல; உள்ளே தொடங்கும் மாற்றம். இந்த ெஜன்மாஷ்டமியில் கிருஷ்ணரை வெளியே மட்டுமல்ல, நமக்குள்ளும் தேடுவோம். அறியாமை என்ற சிறையிலிருந்து அறிவு என்ற விடுதலைக்கு… ஆசை என்ற பந்தத்திலிருந்து அமைதி என்ற சுதந்திரத்திற்கு… அகங்காரம் என்ற கம்சனிடமிருந்து அன்பு என்ற கிருஷ்ணனிடம்… இதுவே கிருஷ்ண ஜன்மாஷ்டமி நமக்கு வழங்கும் ஆழமான ஆன்மிகப் பயணம். “கிருஷ்ணர் பிறந்த நாள்” என்பதைக் கொண்டாடுவதைவிட, “நமக்குள் கிருஷ்ண உணர்வு பிறக்கும் நாள்” ஆக இந்த ஜன்மாஷ்டமியை மாற்றுவோம்.

கிருஷ்ண ஜெயந்தி
krishna jayanthi
krishna bhavan
கிருஷ்ண பகவான்
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com