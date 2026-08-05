ஆன்மிகம்

ஆடி கிருத்திகை விரதம் இருப்பது எப்படி?

”ஓம் சரவணபவ” அல்லது “ஓம் சரவணபவ நமக” என்ற ஆறெழுத்து மந்திரத்தை 108 முறை ஜெபிப்பது மிகுந்த நன்மைகளைத் தரும்.
Murugan
Published on

ஆடி கிருத்திகை நாளில் விரதம் இருந்து வழிபட விரும்புபவர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய முக்கிய முறைகள்:

விரதம் இருப்பவர்கள் முதல் நாள் (முந்தைய நாள்) இரவு எளிமையான, சாத்வீகமான உணவை உட்கொள்ள வேண்டும். ஆடி கிருத்திகை நாளன்று அதிகாலையிலேயே (பிரம்ம முகூர்த்தத்தில்) எழுந்து நீராட வேண்டும்.

ஆடி கிருத்திகை விரதம்

உபவாசம் (உணவின்றி விரதம்): உடல் ஆரோக்கியம் அனுமதிப்பவர்கள் நாள் முழுவதும் தண்ணீர் மட்டும் அருந்தி முழு உபவாசமாக இருக்கலாம்.

பால் பழ விரதம்

பால், பழ விரதம்: முழு உபவாசம் இருக்க முடியாதவர்கள் பால், பழங்கள், இளநீர் அல்லது பழச்சாறுகளை மட்டும் அருந்தி விரதம் மேற்கொள்ளலாம்.

ஒருவேளை உணவு: முதியவர்கள் மற்றும் உடல்நலக் குறைவு உள்ளவர்கள் மதிய வேளையில் மட்டும் சாத்வீக உணவை (வெங்காயம், பூண்டு சேர்க்காத உணவு) உண்டு, மற்ற நேரங்களில் திரவ உணவுகளை உட்கொள்ளலாம்.

ஓம் சரவணபவ

பூஜையறையை சுத்தம் செய்து, முருகப்பெருமானின் படம் அல்லது வேலுக்கு தீபமேற்ற வேண்டும். முருகனுக்கு உகந்த சிவப்பு நிற மலர்களான அரளி, செவ்வரளி அல்லது முல்லை, செவ்வந்தி மலர்களால் அர்ச்சனை செய்யலாம். ”ஓம் சரவணபவ” அல்லது “ஓம் சரவணபவ நமக” என்ற ஆறெழுத்து மந்திரத்தை 108 முறை ஜெபிப்பது மிகுந்த நன்மைகளைத் தரும்.

நைவேத்தியம்

சர்க்கரை பொங்கல், தினை மாவு, பஞ்சாமிர்தம் அல்லது காய்ச்சிய பால் நைவேத்தியமாகப் படைக்கலாம். மாலையில் அருகில் உள்ள முருகப்பெருமான் கோவிலுக்கு சென்று தரிசனம் செய்வது சிறப்பு. தரிசனம் முடித்த பிறகு அல்லது வீட்டில் மாலை பூஜை செய்து தீபாராதனை காட்டிய பின், முருகனுக்கு படைத்த பிரசாதத்தை உண்டு விரதத்தை நிறைவு செய்ய வேண்டும்.

இந்த நாளில் விரதம் இருந்து கந்த சஷ்டி கவசம், திருப்புகழ் போன்ற பாடல்களை பாடி இறைவனை வழிபடுவதால் தடைகள் நீங்கி சுபிட்சம் உண்டாகும்.

Spirituality
ஆன்மிகம்
வழிபாடு
Murugan Temple
worship
Aadi
aadi krithigai
murugan
முருகன் கோவில்
ஆடி கிருத்திகை
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com