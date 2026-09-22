விரதம் இருந்து பெருமாளை வழிபட்டால் குருவருளும், திருவருளும் கிடைக்கும்

வாமன ஜெயந்தி என்பது விஷ்ணுவின் ஐந்தாவது அவதாரமான வாமனப் பெருமானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு மங்களகரமான இந்துப் பண்டிகையாகும். இந்த நிகழ்வு, விஷ்ணு பகவான் ஒரு இளம் குள்ள பிராமணராகத் தோன்றிய தெய்வீகக் காட்சியைக் கொண்டாடுகிறது. இந்து பாரம்பரியத்தின்படி, தர்மத்தை மீட்டெடுக்கவும், பிரபஞ்ச சமநிலையைப் பேணவும், மேலும் பணிவு, பக்தி மற்றும் அதிகாரத்தைப் பொறுப்புடன் பயன்படுத்துதல் ஆகியவை குறித்த ஒரு முக்கியப் பாடத்தைக் கற்பிக்கவும் வாமனப் பெருமான் தோன்றினார்.
வாமன ஜெயந்தி பாரம்பரியமாக பத்ரபாத மாதத்தின் சுக்ல பட்சத்தில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. பக்தர்கள் விஷ்ணு பகவானையும் வாமன பகவானையும் வழிபட்டு, விரதம் இருந்து, மந்திரங்களை உச்சரித்து, பிரார்த்தனைகளைச் செய்து, வாமன பகவான் மற்றும் மகாபலி மன்னனின் புகழ்பெற்ற கதையை நினைவு கூர்கின்றனர்.
இந்த விழா ஒரு காலத்தால் அழியாத ஆன்மீகச் செய்தியைத் தாங்கி நிற்கிறது: உண்மையான பெருமை என்பது உடல் தோற்றம், செல்வம், அந்தஸ்து அல்லது அதிகாரத்தைச் சார்ந்ததல்ல. பணிவு, ஞானம், நம்பிக்கை மற்றும் பக்தி ஆகியவை வலிமையின் மிக உயர்ந்த வடிவங்களாகக் கருதப்படுகின்றன.
வாமன ஜெயந்தி நாளை(புதன்கிழமை) கொண்டாடப்படுகிறது. துவாதசி திதி இன்று(செவ்வாய்க்கிழமை) இரவு 9.43 மணிக்கு தொடங்கி நாளை இரவு 10.50 மணி ஸ்ரவண நட்சத்திரம் இன்று காலை 7.06 மணிக்கு தொடங்கி நாளை காலை 9.09 மணிக்கு முடிவடைகிறது.
வாமனப் பெருமானின் கதை, பாலி என்றும் அழைக்கப்படும் மகாபலி மன்னருடன் நெருங்கிய தொடர்புடையது. மகாபலி, தனது வலிமையாலும் ஆன்மீகப் புண்ணியத்தாலும் மூன்று உலகங்களையும் தன் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவந்த, சக்தி வாய்ந்த மற்றும் தாராள குணம் கொண்ட ஒரு மன்னர் ஆவார். அவரது செல்வாக்கு வளர்ந்ததால் தேவர்கள் கவலை அடைந்தனர்; அவர்கள் விஷ்ணு பகவானின் உதவியை நாடினர்.
பிரபஞ்ச ஒழுங்கை நிலைநாட்ட, விஷ்ணு பகவான் குள்ளமான உருவம் கொண்ட வாமனன் என்ற இளம் பிராமணராகக் காட்சி அளித்தார். மகாபலி மன்னர் ஒரு புனிதச் சடங்கைச் செய்துகொண்டிருந்தபோது, வாமனன் அவரை அணுகினார். தனது பெருந்தன்மைக்குப் பெயர்போன மகாபலி, அந்த இளம் பிராமணரை வரவேற்று, அவரது கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவதாக உறுதியளித்தார்.
செல்வத்தையோ அல்லது ஒரு பெரிய ராஜ்ஜியத்தையோ கேட்பதற்குப் பதிலாக, வாமனர் தன் காலடிகளைக் கொண்டு அளக்கப்படும் மூன்று அடி நிலத்தை மட்டுமே கேட்டார். வெளித்தோற்றத்தில் எளிமையானதாகத் தோன்றிய அந்தக் கோரிக்கைக்கு மகாபலி சம்மதித்தார். பின்னர் வாமனப் பெருமான் தனது தெய்வீக வடிவத்தை வெளிப்படுத்தி, பிரம்மாண்டமான உருவம் எடுத்தார். தனது முதல் அடியால் பூமியை மூடினார். இரண்டாவது அடியால் விண்ணுலகைச் சூழ்ந்தார். மூன்றாவது அடிக்கு அங்கே இடமே இருக்கவில்லை.
தனக்கு முன் இருந்த தெய்வீக சக்தியை உணர்ந்த மகாபலி, வாமனரின் மூன்றாவது அடியை வைப்பதற்காகத் தன் தலையையே பணிவுடன் அர்ப்பணித்தார். அவருடைய இந்தச் சரணாகதி, பக்தி, பணிவு மற்றும் தனது வாக்குறுதிக்கு அவர் காட்டிய அர்ப்பணிப்பை வெளிப்படுத்தியது.
எனவே, இந்தக் கதை ஒரு சக்திவாய்ந்த மன்னனை வென்றதைப் பற்றியது மட்டுமல்ல. அது மகாபலியின் தாராள குணத்தையும் சரணாகதியையும் எடுத்துக்காட்டுவதோடு, சமநிலையையும் தர்மத்தையும் மீட்டெடுப்பதில் விஷ்ணு பகவானின் பங்கையும் விளக்குகிறது.
வாமன ஜெயந்தி ஆழ்ந்த ஆன்மீக முக்கியத்துவத்தைக் கொண்டுள்ளது. வாமனப் பெருமானின் சிறிய பௌதீக வடிவம் பணிவு மற்றும் எளிமையின் சின்னமாகும், அதே சமயம் அவர் பிரபஞ்ச திரிவிக்ரம வடிவமாக மாறுவது எல்லையற்ற தெய்வீக சக்தியைக் குறிக்கிறது.
ஒருவரின் உண்மையான வலிமையையோ அல்லது ஆற்றலையோ வெளித்தோற்றம் தீர்மானிப்பதில்லை என்பதை இக்கதை பக்தர்களுக்கு நினைவூட்டுகிறது. உடல் வலிமையால் மட்டும் சாதிக்க முடியாததை, ஞானம், நீதி மற்றும் நம்பிக்கை ஆகியவற்றால் சாதிக்க முடியும்.
மகாபலி மன்னனின் கதையும் ஒரு முக்கியமான பாடத்தை அளிக்கிறது. அளவற்ற அதிகாரமும் செல்வமும் பெற்றிருந்தபோதிலும், அவர் இறுதியில் தெய்வத்திடம் சரணடைந்தார். அனைத்தையும் துறக்க நேர்ந்தபோதும், தனது வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற அவர் காட்டிய விருப்பம், பக்தி மற்றும் பெருந்தன்மைக்கு ஓர் உதாரணமாக நினைவுகூரப்படுகிறது. எனவே, வாமன ஜெயந்தி பக்தர்களை அகங்காரத்தைக் கடக்கவும், பணிவைக் கடைப்பிடிக்கவும், தங்கள் கடமைகளை மதிக்கவும், தங்கள் திறமைகளைப் பொறுப்புடன் பயன்படுத்தவும் ஊக்குவிக்கிறது.
பக்தர்கள் விஷ்ணு பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிரார்த்தனைகள் மற்றும் மத அனுஷ்டானங்களுடன் வாமன ஜெயந்தியைக் கொண்டாடுகிறார்கள். பலர் அதிகாலையில் குளித்து, பூஜை செய்யும் இடத்தை சுத்தம் செய்து, வழிபாட்டிற்கு அமைதியான சூழலை ஏற்படுத்தி அன்றைய நாளைத் தொடங்குகிறார்கள்.
பூஜை செய்யும் இடத்தில் விஷ்ணு அல்லது வாமனரின் உருவப்படம் அல்லது சிலை வைக்கப்படலாம். பக்தர்கள் தங்கள் குடும்ப வழக்கப்படி மலர்கள், பழங்கள், இனிப்புகள், தூபம் மற்றும் பிற பாரம்பரிய காணிக்கைகளைச் சமர்ப்பிக்கின்றனர். சில பக்தர்கள் வாமன ஜெயந்தி அன்று விரதம் இருந்து, நாள் முழுவதும் விஷ்ணு பகவானின் நாமங்களையும் மந்திரங்களையும் உச்சரித்து மகிழ்கின்றனர். வாமனர் மற்றும் மகாபலியின் கதையை விவரிக்கும் பகுதிகளைப் பாராயணம் செய்வது அல்லது கேட்பது, இந்த நிகழ்வைக் கொண்டாடுவதற்கான மற்றொரு அர்த்தமுள்ள வழியாகும்.
விஷ்ணு கோவிலுக்குச் செல்வது, பஜனைகளில் பங்கேற்பது, தானம் வழங்குவது மற்றும் தேவையுள்ளவர்களுக்கு உதவுவது ஆகியவையும் பக்தியின் அர்த்தமுள்ள வெளிப்பாடுகளாகக் கருதப்படுகின்றன.
வெற்றியுடன் பணிவும் இணைந்திருக்க வேண்டும் என்பதே வாமன ஜெயந்தியின் தலைசிறந்த போதனைகளில் ஒன்றாகும். செல்வம், செல்வாக்கு மற்றும் அதிகாரம் ஆகியவை தற்காலிகமானவை, ஆனால் நல்ல குணமும் நீதியான செயல்களும் நீடித்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
தெய்வீக சக்தி எப்போதும் கம்பீரமான வடிவில் தோன்றுவதில்லை என்பதையும் வாமனப் பெருமான் நிரூபிக்கிறார். அவரது எளிமையான தோற்றம், அபாரமான வலிமையையும் ஞானத்தையும் மறைத்திருந்தது.
இந்தத் திருவிழா, பக்தர்கள் தங்கள் சொந்த வாழ்க்கையை ஆராய்ந்து, கர்வம் அல்லது பற்றுதல் தங்கள் முடிவுகளைப் பாதிக்கக்கூடிய பகுதிகளைக் கண்டறிய ஊக்குவிக்கிறது. நன்றியுணர்வு, தாராள மனப்பான்மை மற்றும் சுயக்கட்டுப்பாட்டை வளர்த்துக்கொள்வதன் மூலம், பக்தர்கள் மிகவும் அமைதியான மற்றும் ஆன்மீக அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையை நோக்கி நகர முடியும்.
வாமனப் பெருமானுக்கும் மகாபலி மன்னனுக்கும் இடையிலான உறவு, இந்து பாரம்பரியத்தின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகத் திகழ்கிறது. மகாபலி தனது ராஜ்ஜியத்தைத் துறந்தபோதிலும், அவரது பக்தியும் தாராள குணமும் அவருக்கு மிகுந்த மரியாதையைப் பெற்றுத் தந்தன. மகாபலி மன்னர் ஓணம் பண்டிகையுடனும் நெருங்கிய தொடர்புடையவர். குறிப்பாக கேரளாவில், அவர் ஆண்டுதோறும் தன் மக்களைச் சந்திக்கத் திரும்பியதை மரபுகள் நினைவுகூர்கின்றன. இந்தத் தொடர்பு, மகாபலி தோற்கடிக்கப்பட்ட ஒரு ஆட்சியாளராக மட்டுமல்லாமல், அவரது தாராள குணம் மற்றும் பக்திக்காகவும் நினைவுகூரப்படுகிறார் என்பதை எடுத்துக்காட்டி, இந்தக் கதைக்கு மற்றொரு பரிமாணத்தைச் சேர்க்கிறது.
வாமன ஜெயந்தி, விஷ்ணு பகவானின் ஐந்தாவது அவதாரத்தைக் கொண்டாடுவதோடு, பணிவு, நீதி, பக்தி மற்றும் சமநிலை குறித்த ஒரு சக்திவாய்ந்த செய்தியையும் கொண்டுள்ளது. வாமனப் பெருமான் மற்றும் மகாபலி மன்னனின் கதை, உண்மையான பெருமை என்பது செல்வம் அல்லது அதிகாரத்திலிருந்து வருவதல்ல, மாறாக ஞானம், நேர்மை, தாராள குணம் மற்றும் நம்பிக்கையிலிருந்தே வருகிறது என்பதை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது.
விரதம், பூஜை, மந்திர உச்சாடனம், தானம் மற்றும் ஆன்மீக சிந்தனை ஆகியவற்றின் மூலம் பக்தர்கள் வாமன ஜெயந்தியை ஒரு அர்த்தமுள்ள நிகழ்வாக மாற்றிக்கொள்ளலாம். இந்த விழா, அகந்தையைக் குறைக்கவும், கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவும், வெற்றியின்போது பணிவுடன் இருக்கவும் தர்மத்தின் பாதையைப் பின்பற்றவும் அனைவரையும் ஊக்குவிக்கிறது.
வாமனப் பெருமானின் ஆசீர்வாதங்கள் ஒவ்வொரு இல்லத்திலும் அமைதி, செழிப்பு, ஞானம் மற்றும் ஆன்மீக வளர்ச்சியைக் கொண்டுவரட்டும்.