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மருத்துவம் அறிவோம்: உடல் கூறும் அறிகுறிகள்- 3

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மருத்துவம் அறிவோம்: உடல் கூறும் அறிகுறிகள்- 3
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கர்ப்பத்தில் கை, கால் மற்றும் முகம் அதிகமாக வீங்குதல்

காரணங்கள்: பி-எக்லாம்ப்சியா

சிகிச்சை: அவசர மதிப்பீடு.

கர்ப்பத்தில் கடுமையான தலைவலி

காரணங்கள்: உயர் ரத்த அழுத்தம்.

சிகிச்சை: உடனடி மருத்துவமனை.

கருவின் அசைவு குறைதல்

காரணங்கள்: கருவின் நலப் பிரச்சினை.

சிகிச்சை: உடனடி பரிசோதனை.

கால்சியம் குறைபாடு

அறிகுறிகள்: தசைப்பிடிப்பு, கை-கால் மரத்தல்.

சிகிச்சை: கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின் டி.

இரும்புச்சத்து குறைபாடு

அறிகுறிகள்: சோர்வு, வெளிறிய தோல், மூச்சுத்திணறல்.

சிகிச்சை: இரும்பு மாத்திரைகள், இரும்புச்சத்து உணவுகள்.

வைட்டமின் பி.12 குறைபாடு

அறிகுறிகள்: கை, கால் மரத்தல், நினைவாற்றல் குறைதல்,

சிகிச்சை: பிடி கூடுதல்.

வைட்டமின் 3 குறைபாடு

அறிகுறிகள்: எலும்பு வலி, தசை பலவீனம்.

சிகிச்சை: வைட்டமின் டி மற்றும் சூரிய ஒளி,

கமலி ஸ்ரீபால்

நீரிழப்பு

அறிகுறிகள்: வாய் உலர்தல், தலைச்சுற்றல்.

சிகிச்சை: ஒ.ஆர்.எஸ்., தண்ணீர்.

அதிக வெப்பத்தால் பாதிப்பு

அறிகுறிகள்: தலைவலி, மயக்கம்.

சிகிச்சை: குளிர்ந்த இடம். திரவங்கள்.

வெப்ப அதிர்ச்சி

அறிகுறிகள்: அதிக காய்ச்சல், மயக்கம்.

சிகிச்சை: உடனடி அவசர சிகிச்சை.

அதிக குளிரால் பாதிப்பு

அறிகுறிகள்: நடுக்கம் குழப்பம்.

சிகிச்சை: உடலை மெதுவாக சூடுபடுத்துதல்.

பாம்பு கடி

அறிகுறிகள்: கடிவாயில் வலி, வீக்கம்.

சிகிச்சை: உடனடியாக மருத்துவமனை; பாதிக்கப்பட்ட உறுப்பை அசைக்காமல் வைத்தல்.

தேள் கொட்டு

அறிகுறிகள்: கடுமையான வலி.

சிகிச்சை: உடனடி மருத்துவ ஆலோசனை.

தேனீ கொட்டு

அறிகுறிகள்: வீக்கம், ஒவ்வாமை.

சிகிச்சை: கடுமையான ஒவ்வாமை இருந்தால் அவசர சிகிச்சை.

நாய் கடி

காரணங்கள்: ரேபிஸ் அபாயம்.

சிகிச்சை: காயத்தை சோப்பு மற்றும் ஓடும் நீரில் நன்றாக கழுவி உடனடியாக ரேபிஸ் தடுப்பூசி மற்றும் தேவையான சிகிச்சை பெறுதல்.

பூனை கடி

காரணங்கள்: பாக்டீரியா தொற்று.

சிகிச்சை: காய சுத்தம். மருத்துவர் ஆலோசனை.

தீக்காயம்

சிகிச்சை: 20 நிமிடங்கள் குளிர்ந்த ஓடும் நீரில் கழுவுதல்: பெரிய தீக்காயங்களுக்கு அவசர சிகிச்சை,

மின்சாரம் தாக்குதல்

சிகிச்சை: மின்சாரத்தை முதலில் நிறுத்தி, உடனடி மருத்துவ உதவி

அதிக ரத்தப்போக்கு

சிகிச்சை: காயத்தின் மீது நேரடி அழுத்தம் கொடுத்து அவசர சிகிச்சை பெறுதல்.

எலும்பு முறிவு

அறிகுறிகள்: வலி, வீக்கம். அசைக்க முடியாமை.

சிகிச்சை: அசையாமல் நிலைநிறுத்தி மருத்துவமனைக்கு செல்லுதல்

மூட்டு இடப்பெயர்வு

அறிகுறிகள்: வடிவ மாற்றம், கடுமையான வலி.

சிகிச்சை: தானாக சரிசெய்ய முயற்சிக்க வேண்டாம்.

தலையில் காயம்

எச்சரிக்கை: வாந்தி, மயக்கம், நினைவிழப்பு.

சிகிச்சை: உடனடி மதிப்பீடு.

பக்கவாதத்தின் ஆரம்ப அறிகுறிகள்

அறிகுறிகள்: முகம் சாய்தல், கை பலவீனம், பேச்சு சிரமம்.

சிகிச்சை: உடனடி அவசர மருத்துவ சேவை.

திடீர் பேச முடியாமை

காரணங்கள்: பக்கவாதம்.

சிகிச்சை: உடனடி மருத்துவமனை.

திடீர் கை அல்லது கால் செயலிழப்பு

காரணங்கள்: பக்கவாதம், முதுகுத் தண்டு பாதிப்பு.

சிகிச்சை: அவசர சிகிச்சை.

உணர்வு இழப்பு

காரணங்கள்: மூளை அல்லது நரம்பு பாதிப்பு.

சிகிச்சை: உடனடி மதிப்பீடு.

முகம், கை அல்லது காலில் திடீர் மரத்துப் போதல்

காரணங்கள்: பக்கவாதம்.

சிகிச்சை: அவசர மருத்துவ உதவி.

கடுமையான ஒவ்வாமை

அறிகுறிகள்: மூச்சுத்திணறல், நாக்கு வீக்கம், உடல் முழுவதும் அரிப்பு.

சிகிச்சை: உடனடி அவசர சிகிச்சை.

மயக்கநிலை

காரணங்கள்: மூளை பாதிப்பு, குறைந்த சர்க்கரை, நச்சுத்தன்மை.

சிகிச்சை: அவசர மருத்துவ உதவி.

உடல் முழுவதும் நீல நிறம்

காரணங்கள்: கடுமையான ஆக்சிஜன் குறைபாடு.

சிகிச்சை: உடனடி அவசர சிகிச்சை.

பல உறுப்பு செயலிழப்பின் அறிகுறிகள்

அறிகுறிகள்: கடுமையான சோர்வு, குறைந்த சிறுநீர், குழப்பம், குறைந்த ரத்த அழுத்தம்.

சிகிச்சை: உடனடியாக தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் (ஐ.சி.யு.) மருத்துவ மேலாண்மை.

நகங்கள் வெளிறுதல்

குறிக்கக்கூடிய காரணங்கள்: ரத்தசோகை.

சிகிச்சை: சி.பி.சி., இரும்புச்சத்து மதிப்பீடு.

நகங்கள் நீல நிறமாதல்

காரணங்கள்: ஆக்சிஜன் குறைபாடு.

சிகிச்சை: அவசர மருத்துவ சிகிச்சை.

மருத்துவம் அறிவோம்
உடல் அறிகுறிகள்
Symptoms body
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