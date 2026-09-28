இருமல் மற்றும் சளி காரணங்கள் –அறிகுறிகள்

* மருத்துவரின் ஆலோசனையின்றி ஆன்டிபயாட்டிக் கொடுக்கக் கூடாது.
* பெரியவர்களுக்கான cough syrup குழந்தைக்கு கொடுக்கக்கூடாது.
* பல மருந்துகளை ஒன்றாகக் கொடுக்கும்போது active ingredients மீண்டும் வருகிறதா என்பதை கவனிக்க வேண்டும்.
* 1 வயதுக்குக் குறைவான குழந்தைக்கு தேன் கொடுக்கக்கூடாது.
* மிகவும் சூடான நீராவியை குழந்தைக்கு நேரடியாகக் காட்டக்கூடாது; தீக்காய அபாயம் உள்ளது.
* மூச்சுவிடுவதில் சிரமம்.
* மூச்சு மிக வேகமாக இருப்பது.
* மார்பு உள்ளே இழுக்கப்படுவது.
* உதடு அல்லது முகம் நீலமாகத் தோன்றுதல்.
* குழந்தை மிகவும் சோர்வாக அல்லது விழிப்புணர்வு குறைந்து காணப்படுதல்.
* பால்/தண்ணீர் குடிக்க முடியாமை.
* சிறுநீர் குறைதல் அல்லது நீர்ச்சத்து குறைதல்.
* தொடர்ந்து அதிக காய்ச்சல் அல்லது நிலை மோசமடைதல்.
* சளி வந்தவுடன் உடனடியாக ஆன்டிபயாட்டிக் தொடங்க வேண்டாம்.
* போதுமான ஓய்வு மற்றும் திரவ உணவு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
* புகைப்பிடிப்பதை நிறுத்த வேண்டும்.
* புகை மற்றும் தூசி நிறைந்த சூழலைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
* இருமல் பல வாரங்கள் தொடர்ந்து இருந்தால் காரணத்தை ஆராய வேண்டும்.
* ஆஸ்துமா.
* Post-nasal drip.
* GERD/acid reflux.
* சில மருந்துகளின் பக்கவிளைவு.
* நீண்டகால நுரையீரல் நோய்கள்.
* காசநோய் போன்ற நோய்களும் சூழ்நிலைக்கேற்ப பரிசீலிக்கப்படலாம்.
* “புகை பிடிப்பதால் வரும் சாதாரண இருமல்” என்று தொடர்ந்து அலட்சியம் செய்யக்கூடாது.
* நீண்டகால இருமல் COPD போன்ற நோய்களின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
* புகைப்பிடிப்பதை நிறுத்துவது சுவாச ஆரோக்கியத்திற்கு மிக முக்கியமான நடவடிக்கை.
* சிலருக்கு வயிற்று அமிலம் உணவுக் குழாயில் மேலே வருவதால் இருமல் ஏற்படலாம்.
* உணவுக்குப் பிறகு உடனடியாக படுப்பதைத் தவிர்க்கலாம்.
* இரவு நேரத்தில் அதிகமாக உணவு உட்கொள்வதை குறைக்கலாம்.
* தொடர்ந்து reflux அறிகுறிகள் இருந்தால் மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.
* வெதுவெதுப்பான நீர்.
* சூப்.
* கஞ்சி.
* எளிதில் ஜீரணமாகும் உணவுகள்.
* பழங்கள்.
* காய்கறிகள்.
* புரதச்சத்து நிறைந்த சமநிலையான உணவு.
* தேவையான அளவு திரவங்கள்.
* ஆரஞ்சு, கொய்யா, நெல்லிக்காய் போன்ற Vitamin C நிறைந்த உணவுகளை சமநிலையான உணவில் சேர்க்கலாம்.
* Vitamin C உணவு பொதுவாக நல்ல ஊட்டச்சத்தைக் கொடுக்கும்.
* ஆனால் அதிக Vitamin C எடுத்தால் சளி உடனடியாக குணமாகும் என்று கருதக்கூடாது.
* Zinc நோய் எதிர்ப்பு செயல்பாட்டில் பங்கு வகிக்கிறது.
* பருப்பு வகைகள், கொட்டைகள், விதைகள், முழுத்தானியங்கள் போன்ற உணவுகளில் zinc கிடைக்கிறது.
* அதிக அளவு zinc supplements மருத்துவர் ஆலோசனையின்றி பயன்படுத்தக் கூடாது.
* புகைப்பிடித்தல்.
* மது அதிகமாக அருந்துதல்.
* அதிகமாக பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்.
* தொண்டையை அதிகமாக எரிச்சலூட்டும் உணவுகள்.
* தண்ணீர் குறைவாக குடிப்பது.
* போதுமான தூக்கம் நோய் எதிர்ப்பு செயல்பாட்டுக்கு முக்கியமானது.
* நோய்வாய்ப்பட்ட காலத்தில் இரவு நேர விழிப்பை குறைக்க வேண்டும்.
* கடுமையான மூச்சுத்திணறல்.
* மார்பு வலி.
* உதடு அல்லது முகம் நீலமாகுதல்.
* ரத்தம் கலந்த சளி.
* மயக்கம் அல்லது குழப்பநிலை.
* கடுமையான பலவீனம்.
* ஆக்சிஜன் அளவு குறைவாக இருப்பது.
* திடீரென நிலை மோசமடைதல்.
* இருமல் நீண்ட காலம் நீடித்தல்.
* மீண்டும் மீண்டும் இருமல் வருதல்.
* நீண்டகால காய்ச்சல்.
* உடல் எடை காரணமின்றி குறைதல்.
* இரவு வியர்வை.
* தொடர்ந்து மூச்சுத்திணறல்.
* மீண்டும் மீண்டும் மார்பு தொற்று ஏற்படுதல்.
* சிறு குழந்தைகள்.
* வயதானவர்கள்.
* கர்ப்பிணிகள்.
* ஆஸ்துமா உள்ளவர்கள்.
* COPD உள்ளவர்கள்.
* இதய நோய் உள்ளவர்கள்.
* நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்தவர்கள்.
* நீண்டகால நோய்களுக்கு சிகிச்சை பெறுபவர்கள்.
* சாதாரண சளிக்கு எல்லோருக்கும் பரிசோதனை தேவையில்லை.
* அறிகுறிகளின் தன்மை மற்றும் கால அளவைப் பொறுத்து மருத்துவர் பரிசோதனைகளைத் தேர்வு செய்வார்.
* தேவையானவர்களுக்கு chest X-ray, blood tests, COVID/flu testing, sputum examination அல்லது pulmonary function tests போன்றவை செய்யப்படலாம்.
* சோப்பு மற்றும் தண்ணீரால் கைகளை அடிக்கடி கழுவ வேண்டும்.
* சோப்பு மற்றும் தண்ணீர் இல்லாதபோது பொருத்தமான hand sanitizer பயன்படுத்தலாம்.
* கண், மூக்கு, வாய் ஆகியவற்றை தேவையில்லாமல் தொடுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
* Tissue அல்லது முழங்கையின் மடிப்பில் இரும வேண்டும்.
* பயன்படுத்திய tissue-ஐ முறையாகக் குப்பையில் போட வேண்டும்.
* கைகளை பின்னர் கழுவ வேண்டும்.
* உடல்நிலை சரியில்லாதபோது மற்றவர்களுடன் நெருக்கமான தொடர்பைக் குறைப்பது நல்லது.
* வயது மற்றும் உடல்நிலைக்கு ஏற்ப பரிந்துரைக்கப்படும் தடுப்பூசிகளைப் பெறுவது சுவாசத் தொற்றுகளிலிருந்து பாதுகாப்பை அதிகரிக்க உதவும்.
* Influenza மற்றும் COVID-19 தடுப்பூசி தேவையா என்பதை தனிநபரின் வயது மற்றும் மருத்துவ நிலைக்கு ஏற்ப மருத்துவரிடம் ஆலோசிக்கலாம்.
* அறைகளில் நல்ல காற்றோட்டம் இருக்க வேண்டும்.
* புகை மற்றும் தூசி அதிகமாக சேராமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
* சமையலறையில் போதுமான ventilation அவசியம்.
* பெரும்பாலான சாதாரண சளி மற்றும் இருமல்கள் வைரஸ் காரணமாக ஏற்பட்டு தானாகவே குணமடைகின்றன.
* ஆன்டிபயாட்டிக் எல்லா இருமல் மற்றும் சளிக்கும் தேவையில்லை.
* இருமலின் காரணத்தைப் புரிந்து சிகிச்சை செய்வதே சிறந்த அணுகுமுறை.
* குழந்தைகளுக்கு மருந்து அளிக்கும் போது வயது மற்றும் உடல் எடை மிகவும் முக்கியம்.
* மூச்சுத்திணறல், மார்பு வலி, ரத்தம் கலந்த சளி, நீல நிற உதடு, கடுமையான சோர்வு போன்றவை இருந்தால் வீட்டு சிகிச்சையை மட்டும் நம்பாமல் உடனடி மருத்துவ மதிப்பீடு தேவை.
1. “ஓய்வு + போதுமான திரவம்” – உடல் குணமடைய உதவும்.
2. “புகை தவிர்ப்பு” – நுரையீரலைப் பாதுகாக்கும்.
3. “தேவையில்லாத ஆன்டிபயாட்டிக் வேண்டாம்” – antibiotic resistance-ஐத் தடுக்கும்.
4. “குழந்தைகளுக்கு மருந்து கவனமாக கொடுக்க வேண்டும். பெரியவர்களின் மருந்து களை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடாது.
5. “அபாய அறிகுறிகளை அலட்சியம் செய்யாதீர்கள்” – மூச்சுத்திணறல், மார்பு வலி, ரத்த சளி போன்ற வற்றில் உடனடி மருத்துவ உதவி பெற வேண்டும்.
* மேற்கண்ட தகவல்கள் பொதுவான சுகாதார வழி காட்டுதலுக்காக மட்டுமே.
* குறிப்பிட்ட நோயாளிக்கு மருந்தின் பெயர் மற்றும் அளவு வயது, எடை, கர்ப்ப நிலை, அலர்ஜி, சிறுநீரகம்/கல்லீரல் செயல்பாடு மற்றும் பிற மருந்துகளைப் பொறுத்து மாறும்.
* குறிப்பாக “குழந்தைகள், முதியவர்கள், கர்ப்பிணிகள் மற்றும் நீண்டகால நோய்கள் உள்ளவர்கள்” தனிப்பட்ட மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவது பாதுகாப்பானது.