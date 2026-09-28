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இருமல் மற்றும் சளி காரணங்கள் –அறிகுறிகள்

நோய்வாய்ப்பட்ட காலத்தில் இரவு நேர விழிப்பை குறைக்க வேண்டும்.
இருமல் மற்றும் சளி காரணங்கள் –அறிகுறிகள்
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26. குழந்தைகளுக்கு தவிர்க்க வேண்டியவை

* மருத்துவரின் ஆலோசனையின்றி ஆன்டிபயாட்டிக் கொடுக்கக் கூடாது.

* பெரியவர்களுக்கான cough syrup குழந்தைக்கு கொடுக்கக்கூடாது.

* பல மருந்துகளை ஒன்றாகக் கொடுக்கும்போது active ingredients மீண்டும் வருகிறதா என்பதை கவனிக்க வேண்டும்.

* 1 வயதுக்குக் குறைவான குழந்தைக்கு தேன் கொடுக்கக்கூடாது.

* மிகவும் சூடான நீராவியை குழந்தைக்கு நேரடியாகக் காட்டக்கூடாது; தீக்காய அபாயம் உள்ளது.

27. குழந்தைகளில் உடனடி மருத்துவ கவனம் தேவைப்படும் அறிகுறிகள்

* மூச்சுவிடுவதில் சிரமம்.

* மூச்சு மிக வேகமாக இருப்பது.

* மார்பு உள்ளே இழுக்கப்படுவது.

* உதடு அல்லது முகம் நீலமாகத் தோன்றுதல்.

* குழந்தை மிகவும் சோர்வாக அல்லது விழிப்புணர்வு குறைந்து காணப்படுதல்.

* பால்/தண்ணீர் குடிக்க முடியாமை.

* சிறுநீர் குறைதல் அல்லது நீர்ச்சத்து குறைதல்.

* தொடர்ந்து அதிக காய்ச்சல் அல்லது நிலை மோசமடைதல்.

பெரியவர்களில் இருமல் மற்றும் சளி

28. பெரியவர்களுக்கு கவனிக்க வேண்டியவை

* சளி வந்தவுடன் உடனடியாக ஆன்டிபயாட்டிக் தொடங்க வேண்டாம்.

* போதுமான ஓய்வு மற்றும் திரவ உணவு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

* புகைப்பிடிப்பதை நிறுத்த வேண்டும்.

* புகை மற்றும் தூசி நிறைந்த சூழலைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

29. நீண்டகால இருமல்

* இருமல் பல வாரங்கள் தொடர்ந்து இருந்தால் காரணத்தை ஆராய வேண்டும்.

* ஆஸ்துமா.

* Post-nasal drip.

* GERD/acid reflux.

* சில மருந்துகளின் பக்கவிளைவு.

* நீண்டகால நுரையீரல் நோய்கள்.

* காசநோய் போன்ற நோய்களும் சூழ்நிலைக்கேற்ப பரிசீலிக்கப்படலாம்.

30. புகைப்பிடிப்பவர்களின் இருமல்

* “புகை பிடிப்பதால் வரும் சாதாரண இருமல்” என்று தொடர்ந்து அலட்சியம் செய்யக்கூடாது.

* நீண்டகால இருமல் COPD போன்ற நோய்களின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.

* புகைப்பிடிப்பதை நிறுத்துவது சுவாச ஆரோக்கியத்திற்கு மிக முக்கியமான நடவடிக்கை.

31. Acid reflux காரணமான இருமல்

* சிலருக்கு வயிற்று அமிலம் உணவுக் குழாயில் மேலே வருவதால் இருமல் ஏற்படலாம்.

* உணவுக்குப் பிறகு உடனடியாக படுப்பதைத் தவிர்க்கலாம்.

* இரவு நேரத்தில் அதிகமாக உணவு உட்கொள்வதை குறைக்கலாம்.

* தொடர்ந்து reflux அறிகுறிகள் இருந்தால் மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.

உணவு மற்றும் வாழ்க்கைமுறை

32. எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய உணவுகள்

* வெதுவெதுப்பான நீர்.

* சூப்.

* கஞ்சி.

* எளிதில் ஜீரணமாகும் உணவுகள்.

* பழங்கள்.

* காய்கறிகள்.

* புரதச்சத்து நிறைந்த சமநிலையான உணவு.

* தேவையான அளவு திரவங்கள்.

33. Vitamin C குறித்து

* ஆரஞ்சு, கொய்யா, நெல்லிக்காய் போன்ற Vitamin C நிறைந்த உணவுகளை சமநிலையான உணவில் சேர்க்கலாம்.

* Vitamin C உணவு பொதுவாக நல்ல ஊட்டச்சத்தைக் கொடுக்கும்.

* ஆனால் அதிக Vitamin C எடுத்தால் சளி உடனடியாக குணமாகும் என்று கருதக்கூடாது.

34. Zinc

* Zinc நோய் எதிர்ப்பு செயல்பாட்டில் பங்கு வகிக்கிறது.

* பருப்பு வகைகள், கொட்டைகள், விதைகள், முழுத்தானியங்கள் போன்ற உணவுகளில் zinc கிடைக்கிறது.

* அதிக அளவு zinc supplements மருத்துவர் ஆலோசனையின்றி பயன்படுத்தக் கூடாது.

35. தவிர்க்க வேண்டியவை

* புகைப்பிடித்தல்.

* மது அதிகமாக அருந்துதல்.

* அதிகமாக பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்.

* தொண்டையை அதிகமாக எரிச்சலூட்டும் உணவுகள்.

* தண்ணீர் குறைவாக குடிப்பது.

36. தூக்கம்

* போதுமான தூக்கம் நோய் எதிர்ப்பு செயல்பாட்டுக்கு முக்கியமானது.

* நோய்வாய்ப்பட்ட காலத்தில் இரவு நேர விழிப்பை குறைக்க வேண்டும்.

எப்போது மருத்துவரை அணுக வேண்டும்?

37. உடனடி மருத்துவ உதவி தேவைப்படும் அறிகுறிகள்

* கடுமையான மூச்சுத்திணறல்.

* மார்பு வலி.

* உதடு அல்லது முகம் நீலமாகுதல்.

* ரத்தம் கலந்த சளி.

* மயக்கம் அல்லது குழப்பநிலை.

* கடுமையான பலவீனம்.

* ஆக்சிஜன் அளவு குறைவாக இருப்பது.

* திடீரென நிலை மோசமடைதல்.

38. மருத்துவரை விரைவில் அணுக வேண்டிய நிலைகள்

* இருமல் நீண்ட காலம் நீடித்தல்.

* மீண்டும் மீண்டும் இருமல் வருதல்.

* நீண்டகால காய்ச்சல்.

* உடல் எடை காரணமின்றி குறைதல்.

* இரவு வியர்வை.

* தொடர்ந்து மூச்சுத்திணறல்.

* மீண்டும் மீண்டும் மார்பு தொற்று ஏற்படுதல்.

39. சிலருக்கு கூடுதல் கவனம்

* சிறு குழந்தைகள்.

* வயதானவர்கள்.

* கர்ப்பிணிகள்.

* ஆஸ்துமா உள்ளவர்கள்.

* COPD உள்ளவர்கள்.

* இதய நோய் உள்ளவர்கள்.

* நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்தவர்கள்.

* நீண்டகால நோய்களுக்கு சிகிச்சை பெறுபவர்கள்.

40. பரிசோதனைகள் எப்போது தேவை?

* சாதாரண சளிக்கு எல்லோருக்கும் பரிசோதனை தேவையில்லை.

* அறிகுறிகளின் தன்மை மற்றும் கால அளவைப் பொறுத்து மருத்துவர் பரிசோதனைகளைத் தேர்வு செய்வார்.

* தேவையானவர்களுக்கு chest X-ray, blood tests, COVID/flu testing, sputum examination அல்லது pulmonary function tests போன்றவை செய்யப்படலாம்.

தடுப்பு மற்றும் முக்கிய நினைவூட்டல்கள்

41. கைகளை சுத்தமாக வைத்திருத்தல்

* சோப்பு மற்றும் தண்ணீரால் கைகளை அடிக்கடி கழுவ வேண்டும்.

* சோப்பு மற்றும் தண்ணீர் இல்லாதபோது பொருத்தமான hand sanitizer பயன்படுத்தலாம்.

* கண், மூக்கு, வாய் ஆகியவற்றை தேவையில்லாமல் தொடுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

42. இருமும்போது கடைப்பிடிக்க வேண்டியது

* Tissue அல்லது முழங்கையின் மடிப்பில் இரும வேண்டும்.

* பயன்படுத்திய tissue-ஐ முறையாகக் குப்பையில் போட வேண்டும்.

* கைகளை பின்னர் கழுவ வேண்டும்.

* உடல்நிலை சரியில்லாதபோது மற்றவர்களுடன் நெருக்கமான தொடர்பைக் குறைப்பது நல்லது.

43. தடுப்பூசிகள்

* வயது மற்றும் உடல்நிலைக்கு ஏற்ப பரிந்துரைக்கப்படும் தடுப்பூசிகளைப் பெறுவது சுவாசத் தொற்றுகளிலிருந்து பாதுகாப்பை அதிகரிக்க உதவும்.

* Influenza மற்றும் COVID-19 தடுப்பூசி தேவையா என்பதை தனிநபரின் வயது மற்றும் மருத்துவ நிலைக்கு ஏற்ப மருத்துவரிடம் ஆலோசிக்கலாம்.

44. வீட்டில் காற்றோட்டம்

* அறைகளில் நல்ல காற்றோட்டம் இருக்க வேண்டும்.

* புகை மற்றும் தூசி அதிகமாக சேராமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.

* சமையலறையில் போதுமான ventilation அவசியம்.

45. முக்கியமான உண்மை

* பெரும்பாலான சாதாரண சளி மற்றும் இருமல்கள் வைரஸ் காரணமாக ஏற்பட்டு தானாகவே குணமடைகின்றன.

* ஆன்டிபயாட்டிக் எல்லா இருமல் மற்றும் சளிக்கும் தேவையில்லை.

* இருமலின் காரணத்தைப் புரிந்து சிகிச்சை செய்வதே சிறந்த அணுகுமுறை.

* குழந்தைகளுக்கு மருந்து அளிக்கும் போது வயது மற்றும் உடல் எடை மிகவும் முக்கியம்.

* மூச்சுத்திணறல், மார்பு வலி, ரத்தம் கலந்த சளி, நீல நிற உதடு, கடுமையான சோர்வு போன்றவை இருந்தால் வீட்டு சிகிச்சையை மட்டும் நம்பாமல் உடனடி மருத்துவ மதிப்பீடு தேவை.

46. சுருக்கமாக நினைவில் கொள்ள வேண்டிய “5 பொன் விதிகள்”

1. “ஓய்வு + போதுமான திரவம்” – உடல் குணமடைய உதவும்.

2. “புகை தவிர்ப்பு” – நுரையீரலைப் பாதுகாக்கும்.

3. “தேவையில்லாத ஆன்டிபயாட்டிக் வேண்டாம்” – antibiotic resistance-ஐத் தடுக்கும்.

4. “குழந்தைகளுக்கு மருந்து கவனமாக கொடுக்க வேண்டும். பெரியவர்களின் மருந்து களை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடாது.

5. “அபாய அறிகுறிகளை அலட்சியம் செய்யாதீர்கள்” – மூச்சுத்திணறல், மார்பு வலி, ரத்த சளி போன்ற வற்றில் உடனடி மருத்துவ உதவி பெற வேண்டும்.

மருத்துவக் குறிப்பு

* மேற்கண்ட தகவல்கள் பொதுவான சுகாதார வழி காட்டுதலுக்காக மட்டுமே.

* குறிப்பிட்ட நோயாளிக்கு மருந்தின் பெயர் மற்றும் அளவு வயது, எடை, கர்ப்ப நிலை, அலர்ஜி, சிறுநீரகம்/கல்லீரல் செயல்பாடு மற்றும் பிற மருந்துகளைப் பொறுத்து மாறும்.

* குறிப்பாக “குழந்தைகள், முதியவர்கள், கர்ப்பிணிகள் மற்றும் நீண்டகால நோய்கள் உள்ளவர்கள்” தனிப்பட்ட மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவது பாதுகாப்பானது.

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