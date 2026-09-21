இருமல் மற்றும் சளி காரணங்கள்- அறிகுறிகள்: மருத்துவம் அறிவோம்

* இருமல் என்பது உடலின் ஒரு “பாதுகாப்பு செயல்முறை”.
* தொண்டை, மூச்சுக்குழாய் அல்லது நுரையீரலில் இருக்கும் சளி, தூசி, கிருமிகள் போன்றவற்றை வெளியேற்ற உடல் இருமலை ஏற்படுத்துகிறது.
* இருமல் ஒரு நோய் அல்ல; அது பல்வேறு நோய்களின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
* சில நாட்கள் நீடிக்கும் இருமல் பெரும்பாலும் வைரஸ் தொற்றுகளால் ஏற்படுகிறது.
* பொதுவாக “சளி” என்று குறிப்பிடப்படுவது மூக்கில் நீர் வடிதல், மூக்கு அடைப்பு, தும்மல், தொண்டை எரிச்சல் போன்ற அறிகுறிகளைக் கொண்ட “மேல் சுவாசப்பாதைத் தொற்று”.
* சாதாரண சளிக்கு வைரஸ்களே முக்கிய காரணம்.
* பெரியவர்கள் ஆண்டுக்கு பல முறை சளியால் பாதிக்கப்படலாம்.
* குழந்தைகளுக்கு பெரியவர்களை விட அடிக்கடி சளி ஏற்படுவது சாதாரணம்.
* “உலர் இருமல்”: சளி இல்லாமல் ஏற்படும் இருமல்.
* “சளியுடன் கூடிய இருமல்”: மூச்சுக்குழாயில் சளி உருவாகி வெளியேறும்.
* “திடீர் இருமல்”: சில நாட்கள் முதல் சில வாரங்கள் வரை.
* “நீடித்த இருமல்”: பல வாரங்கள் தொடர்ந்து இருக்கும் இருமல்.
* இருமலின் தன்மை, கால அளவு மற்றும் அதனுடன் இருக்கும் மற்ற அறிகுறிகள் காரணத்தை கண்டறிய உதவும்.
இருமல் மற்றும் சளிக்கான முக்கிய காரணங்கள்
* சாதாரண சளி, இன்புளுயன்சா போன்ற வைரஸ் தொற்றுகள் இருமல் மற்றும் சளிக்கு பொதுவான காரணங்கள்.
* தொண்டை வலி, தும்மல், மூக்கில் நீர் வடிதல், உடல் சோர்வு ஆகியவை இருக்கலாம்.
* பெரும்பாலான சாதாரண வைரஸ் தொற்றுகள் தானாகவே குணமடைகின்றன.
* சில நேரங்களில் பாக்டீரியா தொற்றும் சுவாசப்பாதையில் ஏற்படலாம்.
* தொண்டைத் தொற்று, சைனஸ் தொற்று அல்லது நிமோனியா போன்றவை காரணமாக இருக்கலாம்.
* எல்லா சளிக்கும் ஆன்டிபயாட்டிக் தேவையில்லை.
* தூசி, மகரந்தத் தூள், செல்லப்பிராணிகளின் முடி / தோல் துகள்கள் போன்றவற்றால் அலர்ஜி ஏற்படலாம்.
* தொடர்ந்து தும்மல்.
* மூக்கில் நீர் வடிதல்.
* கண்களில் அரிப்பு.
* தொண்டையில் அரிப்பு.
* இரவில் அல்லது குறிப்பிட்ட இடத்தில் அதிகரிக்கும் இருமல்.
7. ஆஸ்துமா
* மீண்டும் மீண்டும் இருமல்.
* மூச்சுத்திணறல்.
* மார்பில் இறுக்கம்.
* விசில் போன்ற சத்தத்துடன் மூச்சு விடுதல்.
* இரவு அல்லது அதிகாலை நேரத்தில் இருமல் அதிகமாக இருக்கலாம்.
* சிகரெட் புகை.
* பிறர் புகைக்கும் புகை.
* வாகனப் புகை.
* தொழிற்சாலை மாசு.
* சமையலறை புகை.
* இவை சுவாசப் பாதையை எரிச்சலடையச் செய்து இருமலை ஏற்படுத்தலாம்.
* மூக்கில் நீர் வடிதல்.
* மூக்கு அடைப்பு.
* தும்மல்.
* மூக்கில் அரிப்பு.
* மூக்கில் சளி அதிகரித்தல்.
* தொண்டை வலி.
* தொண்டையில் அரிப்பு.
* விழுங்கும்போது வலி.
* தொண்டை வறட்சி.
* குரல் கரகரப்பு.
* இருமல்.
* சளி வெளியேறுதல்.
* மார்பில் கனத்த உணர்வு.
* மூச்சுத்திணறல்.
* விசில் போன்ற சத்தம்.
* காய்ச்சல். * தலைவலி.
* உடல் வலி. * சோர்வு.
* பசியின்மை. * சில வைரஸ் தொற்றுகளில் குளிர்ச்சியுடன் நடுக்கம் ஏற்படலாம்.
* வெளிர் அல்லது வெள்ளை சளி பல காரணங்களால் ஏற்படலாம்.
* மஞ்சள் அல்லது பச்சை நிற சளி இருப்பது மட்டும் பாக்டீரியா தொற்றை உறுதிப்படுத்தாது.
* சளியில் இரத்தம் கலந்திருந்தால் மருத்துவ மதிப்பீடு அவசியம்.
* நிறத்தை மட்டும் வைத்து ஆன்டிபயாட்டிக் தொடங்கக் கூடாது. வீட்டிலேயே செய்யக் கூடிய பராமரிப்பு
* உடலுக்கு நோய்த்தொற்றை எதிர்த்துப் போராட ஓய்வு தேவை.
* போதுமான தூக்கம் பெற வேண்டும்.
* அதிக உடல் உழைப்பை சில நாட்கள் குறைக்கலாம்.
* போதுமான தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும்.
* வெதுவெதுப்பான நீர் தொண்டை எரிச்சலைக் குறைக்க உதவும்.
* சூப், கஞ்சி போன்ற திரவ உணவுகளை எடுத்துக் கொள்ளலாம்.
* நீர்ச்சத்து குறையாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
* பெரியவர்கள் மற்றும் 1 வயதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு சிறிதளவு தேன் இருமலைக் குறைக்க உதவலாம்.
* இரவு நேர இருமலில் சிலருக்கு நிவாரணம் கிடைக்கலாம்.
* 1 வயதுக்குக் குறைவான குழந்தைகளுக்கு தேன் கொடுக்கக் கூடாது” infant botulism அபாயம் உள்ளது.
* பெரியவர்கள் மற்றும் பாதுகாப்பாக கொப்பளிக்கக்கூடிய வயதுடைய குழந்தைகள் வெதுவெதுப்பான உப்பு நீரால் கொப்பளிக்கலாம்.
* தொண்டை வலி மற்றும் எரிச்சலைக் குறைக்க உதவும்.
* கொப்பளித்த நீரை விழுங்கக் கூடாது.
* Normal saline nasal drops அல்லது saline spray பயன்படுத்தலாம்.
* குறிப்பாக குழந்தைகளில் மூக்கடைப்பு குறைய இது உதவலாம்.
* சிறு குழந்தைகளுக்கு மருந்துகளை மருத்துவரின் ஆலோசனையின்றி பயன்படுத்த வேண்டாம். மருந்து சிகிச்சை
* பாராசிட்டமால் போன்ற மருந்துகள் சிலருக்கு காய்ச்சல் மற்றும் உடல்வலியைக் குறைக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
* வயது, உடல் எடை, பிற நோய்கள் மற்றும் ஏற்கனவே எடுத்துக்கொள்ளும் மருந்துகளுக்கு ஏற்ப அளவு மாறும்.
* அதிக அளவு எடுத்துக்கொள்வது கல்லீரலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கலாம்.
* எல்லா இருமலுக்கும் cough syrup அவசியமில்லை.
* உலர் இருமல் மற்றும் சளியுடன் கூடிய இருமலுக்கு அணுகுமுறை வேறுபடும்.
* குழந்தைகளுக்கு குறிப்பாக OTC cough and cold medicines பயன்படுத்துவதற்கு முன் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளரின் ஆலோசனை பெறுவது பாதுகாப்பானது.
* பல combination medicines ஒரே பொருளை மீண்டும் கொண்டிருக்கலாம்; இதனால் மருந்து அதிகப்படியான அளவில் செல்லும் அபாயம் உள்ளது.
* சாதாரண வைரஸ் சளிக்கு ஆன்டி பயாட்டிக் பயனளிக்காது.
* தேவையில்லாமல் ஆன்டிபயாட்டிக் பயன்படுத்துவது antibiotic resistance-ஐ அதிகரிக்கலாம்.
* பாக்டீரியா தொற்று இருப்பதாக மருத்துவர் மதிப்பிட்டால் மட்டுமே பொருத்தமான ஆன்டிபயாட்டிக் பயன்படுத்த வேண்டும்.
* மீதமுள்ள பழைய ஆன்டிபயாட்டிக்கை தானாகத் தொடங்கக் கூடாது.
* அலர்ஜி காரணமாக இருந்தால் allerdgen-ஐத் தவிர்ப்பது முக்கியம்.
* தேவையானவர்களுக்கு மருத்துவர் antihistamine அல்லது பிற சிகிச்சைகளை பரிந்துரைக்கலாம்.
* மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படும் அலர்ஜி அறிகுறிகளுக்கு காரணத்தை கண்டறிதல் முக்கியம்.
* ஆஸ்துமாவை வெறும் “சளி” என்று கருதி சிகிச்சை செய்வது தவறு.
* inhaler போன்ற மருந்துகள் மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
* inhaler பயன்படுத்தும் முறையும் சரியாக இருக்க வேண்டும்.
குழந்தைகளில் இருமல் மற்றும் சளி
* குழந்தைகளின் நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு வளர்ந்து கொண்டிருக்கும்.
* பள்ளி மற்றும் daycare போன்ற இடங்களில் வைரஸ் தொற்று எளிதாகப் பரவலாம்.
* மற்ற குழந்தைகளுடன் நெருக்கமான தொடர்பு அதிகமாக இருக்கும்.
* போதுமான திரவ உணவு வழங்க வேண்டும்.
* தாய்ப்பால் குடிக்கும் குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பாலை தொடர்ந்து கொடுக்க வேண்டும்.
* மூக்கடைப்பு இருந்தால் saline drops உதவலாம்.
* குழந்தைக்கு போதுமான ஓய்வு அளிக்க வேண்டும்.
* அறையில் புகை இருக்கக்கூடாது.