சிறுநீரகச் செயல்பாட்டு குறைபாடுகளும், தடுப்பு முறைகளும்

சிறுநீரகத்தில் கணிசமான அளவு செயல் திறன் இருப்பதால், பாதிப்பு ஆரம்பித்தாலும் உடல் பல பணிகளைத் தொடர்ந்து செய்ய முடியும்.
சிறுநீரகச் செயல்பாட்டுக் குறைபாடுகள் காரணங்கள், அறிகுறிகள், பரிசோதனைகள், சிகிச்சை, உணவு மற்றும் தடுப்பு முறைகள்.
மனித உடலில் பொதுவாக இரண்டு சிறுநீரகங்கள் உள்ளன.
இவை முதுகுத்தண்டின் இருபுறங்களிலும், வயிற்றின் பின்புறப் பகுதியில் அமைந்துள்ளன.
சிறுநீரகத்தின் அடிப்படைச் செயல்பாட்டு அலகு சிறுநீரக நுண்குழாய் அலகு எனப்படுகிறது.
ஒவ்வொரு சிறுநீரகத்திலும் ஏராளமான நுண்ணிய வடிகட்டும் அமைப்புகள் உள்ளன.
இவை இரத்தத்தைத் தொடர்ந்து வடிகட்டி, உடலுக்குத் தேவையில்லாத கழிவுப் பொருட்களை அகற்றுகின்றன.
சிறுநீரகத்தின் முக்கியப் பணிகள்
ரத்தத்தில் உள்ள கழிவுப் பொருட்களை வெளியேற்றுதல்.
அதிகப்படியான நீரை வெளியேற்றுதல்.
உடலில் நீரின் அளவைச் சமநிலையில் வைத்திருத்தல்.
சோடியம், பொட்டாசியம், கால்சியம், பாஸ்பரஸ் போன்ற தாதுக்களின் அளவை ஒழுங்குபடுத்துதல்.
உடலின் அமில-காரச் சமநிலையைப் பராமரித்தல்.
ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதில் உதவுதல்.
சிவப்பணுக்கள் உருவாகத் தேவையான இயக்குநீர்மத்தை உற்பத்தி செய்தல். ஒரு முக்கிய வைட்டமின் டி-யை உடலுக்குப் பயன்படும் வடிவமாக மாற்ற உதவுதல்.
உடலின் உள் வேதியியல் சமநிலையைப் பாதுகாத்தல்.
உடலில் தேங்கும் நச்சுக் கழிவு களை சிறுநீர் மூலம் வெளியேற்றுதல்.
சிறுநீரகம் ரத்தத்தை வடிகட்டும் திறன் குறைவதையே சிறுநீரகச் செயல்பாட்டுக் குறைபாடு என்கிறோம்.
சிறுநீரகம் பாதிக்கப்பட்டால் ரத்தத்தில் கழிவுப் பொருட்கள் அதிகரிக்கலாம்.
உடலில் நீர் தேங்கலாம்.
பொட்டாசியம் போன்ற தாதுக்களின் அளவு அதிகரிக்கலாம்.
ரத்தத்தின் அமிலத்தன்மை அதிகரிக்கலாம்.
ரத்தசோகை ஏற்படலாம்.
எலும்பு மற்றும் தாது வளர்சிதை மாற்றத்தில் பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம்.
சிறுநீரகச் செயல்பாட்டுக் குறைபாடு இரண்டு முக்கிய வகைகளாகப் பார்க்கப்படுகிறது:
திடீர் சிறுநீரகச் செயலிழப்பு
சில மணி நேரங்கள் அல்லது சில நாட்களுக்குள் சிறுநீரகச் செயல்பாடு திடீரெனக் குறைவது.
சரியான காரணத்தை விரைவாகக் கண்டறிந்து சிகிச்சை அளித்தால் சிலருக்கு சிறுநீரகச் செயல்பாடு மீண்டும் மேம்படலாம்.
நீண்டகால சிறுநீரக நோய்
மூன்று மாதங்களுக்கும் மேலாக சிறுநீரகத்தில் அமைப்பு அல்லது செயல்பாட்டுக் குறைபாடு நீடிப்பது.
இது மெதுவாக முன்னேறக்கூடும்.
ஆரம்ப நிலையில் அறிகுறிகள் இல்லாமலும் இருக்கலாம்.
நீரிழிவு நோய்
நீண்டகாலமாக இரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகமாக இருந்தால் சிறுநீரகத்தின் நுண்ணிய இத்தக் குழாய்கள் பாதிக்கப்படலாம்.
முதலில் சிறுநீரில் புரதம் வெளியேறத் தொடங்கலாம்.
பின்னர் சிறுநீரகத்தின் வடிகட்டும் திறன் குறையலாம்.
பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சிறுநீரகச் செயலிழப்பு ஏற்படக்கூடும்.
கவனிக்க வேண்டியவை
ரத்தச் சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்துதல்.
ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்துதல்.
சிறுநீரில் புரதம் உள்ளதா என்பதைப் பரிசோதித்தல்.
சிறுநீரக வடிகட்டும் திறனைத் தொடர்ந்து கண்காணித்தல்.
நீண்டகாலமாக அதிக இரத்த அழுத்தம் இருந்தால் சிறுநீரகத்தின் நுண்ணிய ரத்தக் குழாய்கள் சேதமடையலாம்.
இதனால் சிறுநீரகத்தின் வடிகட்டும் திறன் குறையலாம்.
சிறுநீரக நோய் அதிகரிக்கும்போது ரத்த அழுத்தமும் மேலும் அதிகரிக்கலாம்.
இதனால்:
உயர் ரத்த அழுத்தம் சிறுநீரக பாதிப்பு மேலும் அதிக ரத்த அழுத்தம் மேலும் சிறுநீரக பாதிப்பு என்ற தீய சுழற்சி ஏற்படலாம்.
எனவே சிறுநீரகத்தைப் பாதுகாக்க ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியம்.
முக்கியமானவை
* சிறுநீரக வடிகட்டி அழற்சி.
* தன்னைத்தானே தாக்கும் நோய்கள்.
* மரபுவழி சிறுநீரக நோய்கள்.
* சிறுநீரகத்தில் பல நீர்க்கட்டிகள் உருவாகும் நோய்.
* சிறுநீரகக் கற்கள்.
* மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படும் சிறுநீர்ப்பாதைத் தொற்று.
* சிறுநீர் வெளியேறும் பாதையில் அடைப்பு.
* ஆண்களில் சுக்கிலப்பை பெரிதாகுதல்.
* சில மருந்துகளால் ஏற்படும் சிறுநீரகப் பாதிப்பு.
* கடுமையான நீரிழப்பு.
* அதிக ரத்த இழப்பு.
* கடுமையான தொற்று.
* இதயச் செயலிழப்பு.
* சில கல்லீரல் நோய்கள்.
இது எவ்வாறு ஏற்படுகிறது?
சிறுநீரகத்துக்கு போதுமான ரத்தம் செல்லாததால்
* கடுமையான நீரிழப்பு.
* அதிக ரத்த இழப்பு.
* மிகக் குறைந்த ரத்த அழுத்தம்.
* கடுமையான தொற்று.
* அதிர்ச்சி நிலை.
* சில கடுமையான இதய நோய்கள்.
சிறுநீரகத்தை நேரடியாகப் பாதிப்பதால்
* சிறுநீரக அழற்சி.
* சில மருந்துகள்.
* சில நச்சுப் பொருட்கள்.
* கடுமையான தொற்றுகள்.
சிறுநீர் வெளியேறும் பாதையில் அடைப்பு
* சிறுநீரகக் கல்.
* சிறுநீர்க்குழாய் அடைப்பு.
* சுக்கிலப்பை பெரிதாகுதல்.
* சில கட்டிகள்.
* சிறுநீர் அளவு குறைதல்.
* சில நேரங்களில் சிறுநீர் முற்றிலும் குறைந்து போதல்.
* கால்களில் வீக்கம்.
* முகத்தில் வீக்கம்.
* உடல் பலவீனம்.
* குமட்டல் * வாந்தி.
* மூச்சுத்திணறல். * குழப்பம்.
* தூக்கமின்மை அல்லது அதிக தூக்கம்.
* ரத்தத்தில் பொட்டாசியம் அதிகரித்தல்.
சிகிச்சை
சிகிச்சை காரணத்தைப் பொறுத்து மாறும்.
* நீரிழப்பு இருந்தால் மருத்துவர் கண்காணிப்பில் திரவம் வழங்குதல்.
* தொற்று இருந்தால் உரிய தொற்று எதிர்ப்பு மருந்துகள்.
* சிறுநீர் அடைப்பு இருந்தால் அடைப்பை நீக்குதல்.
* சிறுநீரகத்தைப் பாதிக்கும் மருத்துவர் மருந்துகளை ஆலோசனையுடன் நிறுத்துதல் அல்லது மாற்றுதல்.
* கடுமையான தாது சமநிலைக் கோளாறு களைச் சரிசெய்தல்.
* மிகவும் கடுமையான நிலை யில் தற்காலிக இரத்தச் சுத்திகரிப்பு சிகிச்சை தேவைப்படலாம்.
சிறுநீரகத்தில் கணிசமான அளவு செயல் திறன் இருப்பதால், பாதிப்பு ஆரம்பித்தாலும் உடல் பல பணிகளைத் தொடர்ந்து செய்ய முடியும்.
அதனால் பலருக்கு ஆரம்பத்தில் எந்த அறிகுறியும் இருக்காது.
நோய் முன்னேறிய பிறகே அறிகுறிகள் தெளிவாகத் தோன்றும்.
எனவே:
“அறிகுறி இல்லை; எனவே சிறுநீரகம் நன்றாக இருக்கிறது” என்பது சரியான கருத்தல்ல.
குறிப்பாக நீரிழிவு மற்றும் உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் தொடர்ந்து சிறுநீரகப் பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும்.
* எளிதில் சோர்வடைதல். *உடல் பலவீனம்.
* பசியின்மை. * குமட்டல். * வாந்தி.
* உடல் எடை குறைதல். * கால்களில் வீக்கம்.
* கணுக்கால்களில் வீக்கம்.
* முகத்தில் வீக்கம். *சிறுநீர் அளவு குறைதல்.
* சிறுநீர் அளவு அதிகரித்தல்.
* இரவில் அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல்.
* சிறுநீரில் நுரை. * சிறுநீரில் ரத்தம்.
* தோல் அரிப்பு. * தசைப்பிடிப்பு.
* தூக்கக் கோளாறு.
* கவனம் செலுத்துவதில் சிரமம்.
* மூச்சுத்திணறல்.
* ரத்த அழுத்தம் அதிகரித்தல்.
* சிறுநீரில் அதிக அளவு புரதம் வெளியேறும்போது நுரை தோன்றலாம்.
* ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் நுரை தோன்றுவது சிறுநீரக நோயைக் குறிக்காது.
* தொடர்ந்து நுரை காணப்பட்டால் தொடர்ந்து சிறுநீரில் புரதம் அல்லது ஆல்புமின் பரிசோதனை செய்ய வேண்டும்.
சிறுநீரகச் செயல்பாடு குறையும்போது:
* சோடியம் உடலில் தேங்கலாம்.
* நீர் தேங்கலாம்.
* இதனால் கால்கள், கணுக்கால்கள் மற்றும் சில நேரங்களில் முகத்தில் வீக்கம் ஏற்படலாம்.
ஆனால் வீக்கம் ஏற்படுவதற்கான பிற காரணங்களும் உள்ளன:
* இதய நோய். * கல்லீரல் நோய்.
* ரத்த நாள நோய். * சில மருந்துகள்.
* ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு.
எனவே வீக்கம் மட்டும் வைத்து சிறுநீரக நோயை உறுதி செய்யக்கூடாது.