உள்கட்டமைப்புகளை தாக்கமாட்டோம் என உறுதியளித்தால், ரஷ்யா மீதான தாக்குதல்களை நிறுத்த தயார் - ஜெலன்ஸ்கி

உக்ரைனின் முக்கிய உள்கட்டமைப்புகளைத் தாக்கமாட்டோம் என்று ரஷ்யாவிடம் இருந்து உண்மையான உறுதிமொழியை தங்கள் நட்பு நாடுகள் பெற்று தந்தால், ரஷ்ய பகுதி மீதான தாக்குதல்களை நிறுத்த தயார் என்று அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி கூறினார்.
ரஷ்யாவும் உக்ரைனும் ஒருவருக்கொருவர் எரிசக்தி உள்கட்டமைப்புகளை தாக்கிக்கொள்ளக்கூடாது என்று ஒப்புக்கொண்டதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் சமூக வலைதள பதிவு ஒன்றில் கூறியதை தொடர்ந்து ஜெலன்ஸ்கியின் இந்தக் கருத்துகள் வெளியாகியுள்ளன. இருப்பினும், அந்த ஒப்பந்தம் குறித்த கூடுதல் விவரங்களை டிரம்ப் அளிக்கவில்லை.
டிரம்பின் இந்தக் கூற்று குறித்து ரஷ்யா உடனடியாக எந்தக் கருத்தையும் தெரிவிக்கவில்லை. பகுதி அளவிலான போர்நிறுத்தத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான முந்தைய முயற்சிகள் பலமுறை சில மணிநேரங்களிலேயே முறிந்துபோயுள்ளன; இரு தரப்பினரும் விதிமீறல்களுக்காக ஒருவரையொருவர் குற்றம் சாட்டியதே இதற்குக் காரணமாக அமைந்தது.
அந்த ஒப்பந்தம் குறித்த கூடுதல் விவரங்களை டிரம்ப் வழங்கவில்லை. ஆனால், ரஷ்ய எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் மற்றும் டீசல் உற்பத்தி, விநியோகத்திற்குப் பயன்படும் பிற உள்கட்டமைப்புகளைத் தாக்குவதை நிறுத்துமாறு ஜெலன்ஸ்கியை அமெரிக்க அதிபர் வலியுறுத்திய மறுநாளே இது நிகழ்ந்துள்ளது; இத்தாக்குதல்கள் உலகளாவிய பற்றாக்குறையை ஏற்படுத்துவதாக அவர் கூறினார்.
அமெரிக்காவில் டீசல் விலைகள் உயர்ந்துள்ளன; ஈரான் தொடர்பான மோதல்களால் ஏற்பட்டுள்ள அதிக எரிபொருள் செலவுகள், வரவிருக்கும் நாடாளுமன்றத் தேர்தல்களில் டிரம்பின் கட்சிக்கு ஒரு முக்கியப் பிரச்சினையாக மாறியுள்ளன.
உலகளாவிய டீசல் எரிபொருள் விலை உயர்வு "பெரும்பாலும் ரஷ்யா-உக்ரைன் போரினால் ஏற்படுகிறது" என்றும், ஈரானால் அல்ல என்றும் டிரம்ப் கூறினார்.
ஆனால், ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக எண்ணெய் ஓட்டம் குறைந்தது மற்றும் ரஷ்யாவில் சேதமடைந்த சுத்திகரிப்பு அமைப்புகள் காரணமாக விநியோகம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பது எரிசக்தி சந்தையில் நெருக்கடிகளை ஏற்படுத்துகிறது. ரஷ்யாவுடன் போர்நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை மேற்கொள்ள நட்பு நாடுகள் உதவ வேண்டும் என்று உக்ரைன் முன்மொழிந்துள்ளதாக ஜெலன்ஸ்கி தனது பதிவில் தெரிவித்தார். கீவ் இத்தகைய யோசனையை முன்வைப்பது இது முதல் முறையல்ல.
"ஒவ்வொரு நாளும் உக்ரைனின் எரிசக்தி நிலையங்கள், துறைமுக உள்கட்டமைப்பு, தளவாட வசதிகள் மற்றும் உணவு மற்றும் மருந்து கிடங்குகள் கூட தாக்குதலுக்கு உள்ளாகின்றன. போர் முடிவுக்குக் கொண்டுவரப்பட வேண்டும்.
முக்கிய உள்கட்டமைப்புகள் தொடர்பான பதற்றத்தைக் குறைக்கும் நடவடிக்கை, அமைதியை நோக்கிய முதல் படியாக அமையலாம். எங்கள் நட்பு நாடுகளிடமிருந்து உறுதியான முன்மொழிவுகளை எதிர்பார்க்கிறேன்" என்று ஜெலன்ஸ்கி கூறினார்.
தாக்குதல்களை நிறுத்துமாறு ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று டிரம்ப் ஜெலன்ஸ்கியை வலியுறுத்தினார். இதனைத் தொடர்ந்து, பொதுமக்கள் சார்ந்த பொருளாதார கட்டமைப்புகள் மீதான தாக்குதல்களை நிறுத்துமாறு கீவ் நகருக்கு விடுக்கப்படும் எந்தவொரு அழைப்பும் வரவேற்கத்தக்கது மட்டுமே என்று கிரெம்ளின் செய்தி தொடர்பாளர் டிமிட்ரி பெஸ்கோவ் கூறினார்.