ஆற்றல் துறை போர்நிறுத்தம்: டிரம்ப் அறிவித்த பிறகும் தாக்குதலை தொடரும் ரஷ்யா- ஜெலன்ஸ்கி குற்றச்சாட்டு

ரஷ்யாவின் ஆற்றல் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் மீதான தாக்குதல்களை நிறுத்த உக்ரைன் தயாராக இருந்தபோதிலும், இரு நாடுகளுக்கும் இடையே அத்தகைய தாக்குதல்களை நிறுத்துவதற்கான ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் அறிவித்த பின்னரும், ரஷ்யா தனது நாட்டின் ஆற்றல் நிலையங்கள் மீது தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வருவதாக உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி தெரிவித்தார்.
போலந்தில் நடைபெற்ற வார்சா பாதுகாப்பு மன்றத்தில் பேசிய ஜெலன்ஸ்கி, நான்கரை ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நீடிக்கும் போரில் 'ஆற்றல் துறை தொடர்பான போர்நிறுத்தம்' குறித்து டிரம்ப் அறிவித்த சில மணிநேரங்களிலேயே, வடகிழக்கு நகரமான கார்கீவில் உள்ள மின் நிலையம், எரிவாயு உற்பத்தி நிலையம் மற்றும் பொதுமக்களுக்கான எரிவாயு நிலையம் ஆகியவற்றின் மீது ரஷ்யா தாக்குதல் நடத்தியது தங்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியதாக கூறினார்.
பின்னர், ஃபாக்ஸ் நியூஸ் சேனலின் 'அமெரிக்காஸ் நியூஸ்ரூம்' நிகழ்ச்சிக்கு அளித்த பேட்டியில், டிரம்ப் அறிவித்ததில் இருந்து ரஷ்யாவின் ஆற்றல் நிலையங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்துவதை தங்கள் அரசு தவிர்த்து வருவதாகவும், போரை முடிவுக்கு கொண்டுவருவதற்கான 'ஒரு நல்ல முதல் படியாக' ஆற்றல் துறை போர்நிறுத்தத்தை மதிக்க தயாராக இருப்பதாகவும் ஜெலன்ஸ்கி கூறினார்.
இருப்பினும், "புதின் இதற்குத் தயாராக இருக்கிறாரா என்பது எனக்குத் தெரியவில்லை" என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
"நேற்று வெளியிட்ட செய்திகளுக்கு பிறகும் கூட... புதின் எங்கள் எரிவாயு உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் மீது தாக்குதல் நடத்தினார். ஆற்றல் துறை போர்நிறுத்தம் என்று நாம் பேசும்போது, அது ஒரே ஒரு விஷயத்தை தான் குறிக்கிறது: அவர்கள் எங்கள் ஆற்றல் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் மீது தாக்குதல் நடத்தக்கூடாது, நாங்களும் அவர்களின் ஆற்றல் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் மீது பதிலடி கொடுக்கக்கூடாது," என்று ஜெலன்ஸ்கி கூறினார்.
ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று டிரம்ப் சமூக ஊடகங்களில் வெளியிட்ட சுருக்கமான பதிவில் கூடுதல் விவரங்கள் ஏதும் இல்லை என்றாலும், ஆற்றல் துறை போர்நிறுத்தம் உடனடியாக அமலுக்கு வருவதாக கூறியதுடன், "இதை மீறாதீர்கள்!" என்றும் எச்சரித்திருந்தார்.