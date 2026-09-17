உலகம்

'என்னை அச்சுறுத்தும் நோக்கில் ரஷ்யா எனது விமானத்தை இருமுறை தாக்க முயன்றது' - அதிபர் ஜெலென்ஸ்கி பரபரப்பு தகவல்

இரண்டு டிரோன்கள் மால்டோவாவின் வான்வெளிக்குள் நுழைந்ததாக ஜெலன்ஸ்கி தெரிவித்தார்.
volodymyr zelensky
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தன்னையும் மற்ற வெளிநாட்டு தலைவர்களையும் அச்சுறுத்தும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாகவே இந்த சம்பவங்கள் நடந்தன என்றும், கடந்த சில வாரங்களில் ரஷ்யா தனது விமானத்தை இரண்டு முறை குறிவைத்ததாக உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

செவ்வாயன்று சி.பி.எஸ். நியூஸிடம் பேசிய ஜெலன்ஸ்கி, முதல் சம்பவம் நடந்தபோது தனது விமானம் மால்டோவாவில் இருந்ததாக கூறினார். அவர் அந்த நாடு வழியாக திரும்பி பயணித்தபோதும் இதேபோன்ற ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்ததாக கூறினார்.

அடுத்தடுத்து தாக்குதல்கள்:

"மால்டோவாவில் எனது விமானம் இருந்தது, அதனால்தான் அவர்கள் மால்டோவாவை தாக்கினார்கள். நாங்கள் மீண்டும் சிசினாவ் வழியாக தாயகம் திரும்பியபோதும், அவர்கள் அதையே செய்தார்கள்," என்று அவர் கூறினார்.

சில நாட்களுக்குப் பிறகு உக்ரைனுக்குத் திரும்பும் பயணத்தின்போது, ​​ஒன்று அல்லது இரண்டு டிரோன்கள் மால்டோவாவின் வான்வெளிக்குள் நுழைந்ததாகவும் ஜெலன்ஸ்கி தெரிவித்தார்.

அதிபர் தூதுக்குழுவினருடன் பயணம் செய்த அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக உக்ரேனிய அதிகாரிகள் பின்னர் தெரிவித்தனர். அந்த நேரத்தில், டிரோன் செயல்பாடு வேண்டுமென்றே செய்யப்பட்டதா என்பது தெளிவாக தெரியவில்லை.

எச்சரிக்கை விடுப்பதே நோக்கம்:

இருப்பினும், தனக்கும் மற்ற சர்வதேச தலைவர்களுக்கும் எச்சரிக்கை விடுப்பதை நோக்கமாக கொண்ட ஒரு பரந்த ரஷ்ய உத்தியின் ஒரு பகுதியே இந்த சம்பவங்கள் என தாம் நம்புவதாக ஜெலன்ஸ்கி கூறினார். உக்ரைனுக்கு வருகை தந்த வெளிநாட்டுப் பயணிகள் சம்பந்தப்பட்ட மற்றொரு டிரோன் சம்பவத்திற்கு மத்தியில், உக்ரைன் அதிபரின் இந்த குற்றச்சாட்டுகள் வெளியாகியுள்ளன.

ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று, உக்ரைனில் பயணம் செய்துகொண்டிருந்த வெளிநாட்டு பிரமுகர்கள் அடங்கிய தூதுக்குழுவை ஏற்றிச் சென்ற பயணிகள் ரயில் மீது ரஷ்ய ஆளில்லா விமானம் ஒன்று தாக்குதல் நடத்தியது. அக்குழுவில் மூத்த ஐரோப்பிய அதிகாரிகளும், சி.ஐ.ஏ.-வின் முன்னாள் இயக்குநர் டேவிட் பெட்ரேயஸும் இடம்பெற்றிருந்தனர்.

வேலைநிறுத்தத்தைத் தொடர்ந்து, போலந்து எல்லைக்கு அருகே பயணிகள் வெளியேற்றப்பட வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது.

அந்த ரயிலில் அமெரிக்க மற்றும் ஐரோப்பிய அதிகாரிகள் இருந்தனர் என்பது ரஷ்யத் தரப்புக்குத் தெரிந்திருந்ததா என்பது தனக்கு உறுதியாகத் தெரியவில்லை என்றும், ஆனால் அது தற்செயலாக நடந்ததாகத் தாம் நம்பவில்லை என்றும் ஜெலன்ஸ்கி கூறினார்.

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வோலோடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி
Volodymr Zelensky
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