ஒரே நாளில் பிறந்தநாள் கொண்டாடிய உலகின் மிக வயதான 2 ஆண்கள்- 114 மற்றும் 113 வயதை எட்டி உலக சாதனை!

உலகின் மிக வயதான மனிதரான பிரேசிலின் ஜோவ் மரினோ நெட்டோ தனது 114-வது பிறந்தநாளை கோலாகலமாகக் கொண்டாடினார். இதே நாளில், உலகின் இரண்டாவது மிக வயதான மனிதரான ஆஸ்திரேலியாவின் கென் வீக்ஸ் தனது 113-வது பிறந்தநாளை எட்டியுள்ளார்.
உலகளாவிய நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்திய ஒரு நிகழ்வாக, உலகின் பல மைல்களுக்கு அப்பால் வாழும் இவ்விரு முதியவர்களும் கைகளால் செய்யப்பட்ட வாழ்த்து அட்டைகளைப் பிடித்து, புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டு தங்களுக்குள் பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளைப் பரிமாறிக்கொண்டனர்.
மனித வரலாற்றிலேயே 114 வயதை எட்டிய ஒன்பதாவது மனிதர் என்ற பெருமையை ஜோவ் பெற்றுள்ளார். மேலும், பிரேசில் நாட்டின் வரலாற்றில் மிக நீண்ட காலம் வாழ்ந்த ஆண் இவராவார்.
ஆண்களை விடப் பெண்களே அதிக காலம் வாழ்வது பொதுவானது (உலகின் மிக வயதான பெண் எத்தேல் கேதர்ஹாம் அண்மையில் 117 வயதை எட்டினார்). இந்த பாலின ஆயுட்கால இடைவெளியைக் கடந்து, ஒரு ஆண் 114 வயதை எட்டுவது 117 வயதை ஒரு பெண் எட்டுவதை விட மிகவும் அரிய மற்றும் வியக்கத்தக்க சாதனை என்று 'லாங்விஜெஸ்ட்' அமைப்பின் நிபுணர் பென் மேயர்ஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
ஜோவ் (பிரேசில்), கென் வீக்ஸ் (ஆஸ்திரேலியா) மற்றும் உலகின் மூன்றாவது மிக வயதான மனிதரான ஹிகாரு கட்டோ (ஜப்பான்) ஆகிய மூவர் மட்டுமே தற்போது உலகில் வாழும் முதல் உலகப்போருக்கு (1914) முன்பு பிறந்த கடைசி மூன்று ஆண்கள் ஆவர்.
தற்போது உலக அளவில் வாழும் மிக வயதான மனிதர்களின் ஒட்டுமொத்தப் பட்டியலில் ஜோவ் 10-வது இடத்தில் உள்ளார். இவருக்கு முன்னால் உள்ள 9 பேரும் பெண்கள் ஆவர். 2024 ஏப்ரலுக்குப் பிறகு இந்த டாப் 10 பட்டியலுக்குள் நுழைந்த ஒரே ஆண் இவரே தான்.
பிரேசிலின் சியாராவில் உள்ள மாரங்குவாப் என்ற பகுதியில் கடந்த அக்டோபர் 5, 1912 அன்று ஒரு விவசாயக் குடும்பத்தில் ஜோவ் பிறந்தார். தனது 4 வயதிலேயே தந்தையுடன் இணைந்து மாடு மேய்த்தல், பழங்கள் அறுவடை செய்தல் போன்ற விவசாயப் பணிகளில் ஈடுபடத் தொடங்கினார்.
இவருக்கு 6 பிள்ளைகள், 22 பேரக்குழந்தைகள், 15 கொள்ளுப் பேரக்குழந்தைகள் மற்றும் 3 எள்ளுப் பேரக்குழந்தைகள் எனப் பெரிய குடும்பமே உள்ளது.
தனது நீண்ட ஆயுளின் ரகசியமாக ஜோவ் கூறுவது: "நம்மைச் சுற்றி எப்போதும் நல்ல மனிதர்களை வைத்துக் கொள்வதும், நமக்கு அன்பானவர்களை எப்போதும் நமக்கு அருகிலேயே நெருக்கமாக வைத்திருப்பதுமே ஆகும்."
மனித வரலாற்றில் மிக நீண்ட காலம் வாழ்ந்த ஆணாக ஜப்பானின் ஜிரோமன் கிமுரா (116 ஆண்டுகள் 54 நாட்கள்) விளங்குகிறார். அந்த சாதனையை நோக்கி ஜோவ் மரினோ நெட்டோ தனது வாழ்நாளைத் தொடர்ந்து வருகிறார்.