World Diabetes Day: சர்க்கரை நோயை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து வெல்வோம்!

உலகம் முழுவதும் இன்று உலக நீரிழிவு தினம் (World Diabetes Day) கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. உலகளவில் வேகமாக அதிகரித்து வரும் சர்க்கரை நோயின் ஆபத்துகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும், அதன் ஆரம்பக்கட்ட தடுப்பு முறைகளை ஊக்குவிக்கவும் சர்வதேச நீரிழிவு சம்மேளனம் மற்றும் உலக சுகாதார நிறுவனம் இணைந்து ஆண்டுதோறும் இந்நாளை ஒருங்கிணைத்து வருகின்றன.
இந்த ஆண்டு 2026-க்கான உலக நீரிழிவு தின மையக்கருத்து: "Early Action on Diabetes" (நீரிழிவு நோயின் மீது ஆரம்பக்கட்ட நடவடிக்கை) என்பதாகும்.
சர்க்கரை நோயை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிதல், முறையான பரிசோதனைகள் மூலம் அதன் பக்கவிளைவுகளைத் தடுத்தல் மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை உடனடியாகத் தொடங்குதல் ஆகியவற்றுக்கு இந்த ஆண்டு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
1921 ஆம் ஆண்டு சர்க்கரை நோயாளிகளின் உயிர் காக்கும் இன்சுலின் மருந்தைக் கண்டுபிடித்த கனடா நாட்டு மருத்துவ விஞ்ஞானி சர் பிரெடெரிக் பாண்டிங் அவர்களின் பிறந்தநாளைப் போற்றும் வகையில் தான் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் 14 ஆம் தேதி உலக நீரிழிவு தினமாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.
மருத்துவத் தரவுகளின்படி, தமிழ்நாட்டில் சுமார் 18 முதல் 20 சதவீதம் பேருக்கு நீரிழிவு நோய் இருப்பதாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அதாவது, மாநிலத்தில் ஒரு கோடிக்கும் அதிகமானோர் சர்க்கரை நோயுடனும், ஒரு கோடியே 20 லட்சம் முதல் ஒன்றரை கோடி மக்கள் நீரிழிவு நோய்க்கு முந்தைய நிலையிலும் உள்ளனர்.
இந்த முந்தைய நிலையில் உள்ளவர்கள் தங்களின் எடையைக் கட்டுப்படுத்தி, முறையான தற்காப்பு நடவடிக்கைகளை எடுத்தால் சர்க்கரை நோய் வராமல் முழுமையாகத் தப்பிக்க முடியும்.
போதிய உடலுழைப்பு இல்லாமல் உடல் எடை அதிகரிப்பது.
அதிகப்படியான கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் துரித உணவுகளை உட்கொள்ளுதல்.
குடும்பத்தில் பெற்றோருக்கு சர்க்கரை நோய் இருத்தல்.
இன்றைய பரபரப்பான வாழ்க்கைச் சூழலால் ஏற்படும் மன உளைச்சல்.
நீண்ட நேரம் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து பணியாற்றுவது மற்றும் போதிய உடற்பயிற்சி இல்லாதது.
தினமும் 30 முதல் 40 நிமிடங்கள் வரை சுறுசுறுப்பாக நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும்.
உணவில் கார்போஹைட்ரேட் (மாவுச்சத்து) அளவைக் குறைத்து, புரதச்சத்து மற்றும் நார்ச்சத்து மிகுந்த காய்கறிகளை அதிகம் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
உடல் எடையை 3 முதல் 4 கிலோ வரை குறைப்பது சர்க்கரை நோய் வரும் அபாயத்தை பாதியாகக் குறைக்கும்.
30 வயதைக் கடந்தவர்கள் மற்றும் குடும்பப் பின்னணி உள்ளவர்கள் மருத்துவ ஆலோசனையுடன் ரத்த சர்க்கரை அளவை முறையான இடைவெளியில் பரிசோதிக்க வேண்டும்.
"சர்க்கரை நோயைக் கட்டுப்படுத்துவது என்பது வெறும் சர்க்கரை அளவைச் சமன்படுத்துவது மட்டுமல்ல; அது நமது ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்திற்கான முதலீடு" என்பதை உணர்ந்து, இந்த நீரிழிவு தினத்தில் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களை நோக்கி நாம் அடி எடுத்து வைப்போம்.