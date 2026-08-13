உலகம்

மன அழுத்தத்தால் வெள்ளை மாளிகை செய்தித் தொடர்பாளர் கரோலின் லீவிட் திடீர் விலகல்!

தனது குடும்பத்துடனும் குழந்தைகளுடனும் கூடுதல் நேரத்தைச் செலவிடுவதற்காகவே இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
Karoline Leavitt
Published on

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பின் நிர்வாகத்தில் வெள்ளை மாளிகையின் செய்தித் தொடர்பாளராகப் பணியாற்றி வந்த கரோலின் லீவிட், தனது பதவியிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார். மிகக் குறைந்த வயதில் இந்தப் பொறுப்பை ஏற்ற நபர் என்ற பெருமையைப் பெற்ற இவர், தனது குடும்பத்துடனும் குழந்தைகளுடனும் கூடுதல் நேரத்தைச் செலவிடுவதற்காகவே இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

கடுமையான பணிச்சுமை

இருப்பினும், கடுமையான பணிச்சுமை, தூக்கமின்மை மற்றும் கடுமையான மன அழுத்தம் ஆகியவையே இவரின் இந்தத் திடீர் விலகலுக்கு முக்கியக் காரணமாக இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இரண்டாவது குழந்தை பிறந்த இரண்டே மாதங்களில் மீண்டும் பணிக்குத் திரும்பிய லீவிட், பிரசவ விடுப்பில் இருந்தபோதே பணியிலிருந்து விலகுவது குறித்து யோசித்து வந்ததாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஆனால், அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தொடர்ந்து அவரைத் தொடர்புகொண்டு பணிக்குத் திரும்புமாறு கேட்டுக்கொண்டதால் அவர் மீண்டும் பணியில் இணைந்தார். ஜூலை மாதம் மீண்டும் பொறுப்பேற்ற பிறகு, பணிக்கும் குடும்பப் பொறுப்புகளுக்கும் இடையே தீவிரப் போராட்டத்தைச் சந்தித்த இவர், கடுமையான பணி அழுத்தத்தைச் சமாளிக்க முடியாமல் விலக முடிவெடுத்தார்.

தடுத்து நிறுத்த முயன்ற அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்

டிரம்பிற்கு லீவிட் மீது மிகுந்த நம்பிக்கையும் மதிப்பும் இருந்ததால், அவரைத் பதவியில் தொடருமாறு பலமுறை வலியுறுத்தினார். செய்தித் தொடர்பாளர் பதவியிலிருந்து விலகினாலும், வரவிருக்கும் இடைத்தேர்தல் பணிகளிலும், குடியரசுக் கட்சியின் முக்கிய வெளியுறவு ஆலோசகராகவும் லீவிட் தொடர்வார் என்று டிரம்ப் தனது சமூக வலைதளப் பதிவில் அறிவித்துள்ளார்.

குடியரசுக் கட்சியின் முக்கிய ஆலோசகராகப் புதிய பயணம்

லீவிட்டின் முடிவை மதிப்பதாகத் தெரிவித்துள்ள அதிபர் டிரம்ப், "கரோலின் வெள்ளை மாளிகையில் ஒரு சிறந்த தலைவராகச் செயல்பட்டு, நீதிக்காகவும் சுதந்திரத்திற்காகவும் மிகச் சிறப்பாகப் போராடியுள்ளார்" என்று பாராட்டினார். செய்தித் தொடர்பாளர் பதவியிலிருந்து லீவிட் விலகினாலும், வரவிருக்கும் இடைத்தேர்தல் பணிகளிலும், குடியரசுக் கட்சியின் வெளியுறவு மற்றும் ஊடகப் பிரிவின் முதன்மை ஆலோசகராகவும் அவர் தொடர்ந்து செயல்படுவார் என்று டிரம்ப் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.

trump
வெள்ளை மாளிகை
White House
டொனால்ட் டிரம்ப்
Karoline Leavitt
கரோலின் லீவிட்
Calendar Epaper
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com