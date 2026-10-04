விமானத்தை மோத விரும்பினேன், மரணத்திற்கு அஞ்சவில்லை: ஃப்ளைதுபாய் துணை விமானி பரபரப்பு வாக்குமூலம்

கேப்டன் ஸ்மித் மச்சரைத் தாக்கிய ஃப்ளைதுபாய் துணை விமானி, விமானத்தை மோத செய்ய விரும்பியதாகவும், மரணத்திற்கு அஞ்சவில்லை என்றும் சவுதி அரேபியாவில் உள்ள அதிகாரிகளிடம் கூறியதாக, அவருடனான விசாரணை குறித்து சவுதி அதிகாரி தெரிவித்ததாக 'தி வால் ஸ்ட்ரீட் ஜர்னல்' (WSJ) செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
தாக்குதலை தொடர்ந்து சவுதி அரேபியாவில் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்ட விமானத்தில் இருந்து திரும்ப அழைத்து வரப்பட்ட 29 வயதான ஓமன் நாட்டவரான ஹமாம் அல்-ஹம்மாமி, தற்போது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள அதிகாரிகளால் விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறார்.
துணை விமானி ஒரு பயங்கரவாத செயலை செய்ய முயன்றதாக ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் தலைமை வழக்கறிஞர் சனிக்கிழமை தெரிவித்தார். ஹம்மாமிக்கு வேறேதும் சக்திகளுடன் தொடர்பு இருந்ததா என்பது உட்பட, இந்த சம்பவம் குறித்து சவுதி அரேபியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் இஸ்ரேல் விசாரித்து வருகின்றன.
விமானத்தின் கட்டுப்பாட்டை கைப்பற்ற முயற்சிப்பதற்கு முன்பு, விமானத்தில் இருந்த கோடரியால் கேப்டனை ஹம்மாமி பலமுறை வெட்டியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
இறுதியில் கேப்டன் காக்பிட் கதவை திறந்ததால், பயணிகளும் ஊழியர்களும் தலையிட முடிந்தது. தாக்குதல் நடந்தபோது அந்த விமானத்தில் 170க்கும் மேற்பட்டோர் பயணம் செய்துகொண்டிருந்தனர்.
ஓமானை சேர்ந்த தந்தைக்கும் சிரியாவை சேர்ந்த தாய்க்கும் மகனாக பிறந்த ஹம்மாமி, பல ஆண்டுகளாக துபாயில் வசித்து வந்தார். சிரியாவில் நடந்த நீண்ட உள்நாட்டு போரின்போதும் அவர் அங்கு சிறிது காலம் கழித்தார்.
அசாத் ஆட்சிக்கு எதிராக இஸ்லாமிய கிளர்ச்சியாளர்கள் போரிட்ட சிரியாவில் இருந்தபோது அவர் தீவிரவாத கருத்துக்களை பெறத் தொடங்கினாரா என்பதை அதிகாரிகள் ஆராய்ந்து வருவதாக, வால் ஸ்ட்ரீட் ஜர்னல் மேற்கோள் காட்டியுள்ள விசாரணை குறித்து அறிந்தவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். அவரது இணைய செயல்பாடுகளும் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
அவரது நீக்கப்பட்ட எக்ஸ் கணக்கில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட 3,000-க்கும் மேற்பட்ட பதிவுகளின் ஸ்கிரீன்ஷாட்கள் இணைய ஆவணக்காப்பகம் மூலம் இன்னும் கிடைக்கின்றன. பல பதிவுகள், பெண்கள் வேலைக்கு செல்வதை எதிர்ப்பதாகவும், முக்காடு அணியும் மதப்பற்றுள்ள பெண்களுக்கு ஆதரவளிப்பதாகவும் தெரிவித்திருந்தன.