VIDEO: கனடாவில் இந்திய மூதாட்டியின் காலை தொட்டு வணங்கி ரூ. 1.3 லட்சம் மதிப்புள்ள நகைகளை கொள்ளையடித்த பெண்

கனடாவின் பிராம்ப்டன் நகரில் நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்டிருந்த 78 வயதான இந்திய வம்சாவளி மூதாட்டியிடம் இருந்து ரூ. 1.3 லட்சம் மதிப்புள்ள தங்க நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டன .
காரில் வந்த பெண், அந்த மூதாட்டியின் கால்களைத் தொட்டு வணங்கி, அவரைக் கட்டிப்பிடித்து, அவரது நம்பிக்கையைப் பெற்ற பிறகு நகைகளைத் திருடிச் சென்றுள்ளார்.
இந்தச் சம்பவம் ஜூலை 28 அன்று நடந்திருந்தாலும், டொராண்டோ காவல்துறை சிசிடிவி காட்சிகளை வெளியிட்ட பின்னரே இந்தத் தகவல் வெளிச்சத்திற்கு வந்தது.
அன்றைய தினம், அந்த மூதாட்டி மாலை நேர நடைப்பயிற்சிக்குச் சென்றிருந்தபோது, அவருக்கு அருகில் ஒரு கார் வந்து நின்றது. அதிலிருந்து இறங்கிய ஒரு பெண், அவரை அணுகி, அவரது கால்களைத் தொட்டு, பின்னர் அவரைக் கட்டிப்பிடித்தார்.
ஆங்கிலம் சரளமாகப் பேசத் தெரியாத அந்த மூதாட்டி, அந்தப் பெண் தன் பக்கத்து வீட்டுப் பெண் என்று நினைத்தார்.
என்ன நடக்கிறது என்று மூதாட்டி உணர்வதற்குள் அந்த பெண் மூதாட்டியின் தங்க நெக்லஸை கழற்றிவிட்டு, தங்கம் பதிக்கப்பட்ட ஒரு நெக்லஸை அந்த மூதாட்டியின் கழுத்தில் அணிவித்தாள்.
வளையல்களையும் அந்த பெண் கழற்றியுள்ளார். பின்னர் அப்பெண் காரில் ஏறித் தப்பிச் சென்றார்.
அந்தச் சம்பவத்திற்குப் பிறகு, தனது தாயார் கடுமையான மன அதிர்ச்சிக்கு ஆளானதாகவும், நடுக்கம் காரணமாக அவரால் நடக்கக்கூட முடியவில்லை என்றும் அவரது மகன் ராகவேந்திர குமார் கூறினார்.
இதய நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த தனது தாயாரின் உடல்நிலை குறித்து ஆரம்பத்தில் கவலைப்பட்டதாகவும், அந்த நேரத்தில் தங்கத்தை விட தனது தாயின் உயிரே முக்கியமாக இருந்ததாகவும் அவர் கூறினார்.
2008ல் காலமான தனது தந்தை, 1971ல் தனக்குத் திருமணப் பரிசாக அந்த நகைகளை வழங்கியதாக மகன் மேலும் கூறினார்.
சம்பவத்திற்குப் பிறகு, ராகவேந்திர குமார் அருகிலுள்ள வீடுகளில் இருந்து சிசிடிவி காட்சிகளைச் சேகரித்து காவல்துறையிடம் ஒப்படைத்தார்.
ஆனால், பல மாதங்கள் கடந்தும் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் எதுவும் ஏற்படவில்லை என்று அவர் குற்றம் சாட்டுகிறார்.
ஜூலை 28 அன்று நடந்த சம்பவம் குறித்த விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாகவும், காட்சிகளில் காணப்படும் பெண் மற்றும் வாகனம் குறித்து விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.