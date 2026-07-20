தொடர்ச்சியாக 9-ஆவது நாள்... ஈரான் மீது வான்வழி தாக்குதலை தீவிரப்படுத்திய அமெரிக்கா!

ஈரானைக் குறிவைத்து வான்வழி தாக்குதல்களை தொடங்கியுள்ளதாக அமெரிக்க இராணுவம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் மூலம்
தொடர்ந்து ஒன்பதாவது இரவாக நடைபெறும் இந்த தாக்குதல்களை அமெரிக்க இராணுவத்தின் மத்திய கட்டளை மையம் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறது.
உள்ளூர் நேரப்படி அதிகாலை 2:30 மணியளவில் வெடிப்பு சத்தங்கள் கேட்டதாக ஈரானில் உள்ள ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்க தொடங்கினர்.
பதிலடி தாக்குதல்:
"ஹார்முஸ் நீரிணையை கடந்து செல்லும் வர்த்தக கப்பல்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மாலுமிகளை தாக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் ஈரானிய இராணுவத்தின் திறன்களை இந்த தாக்குதல்கள் தொடர்ந்து சீர்குலைக்கும்" என்று மத்திய கட்டளை மையம் ஒரு அறிக்கையில் கூறியது.
அமெரிக்க படையினர் கொல்லப்பட்டதற்கு பதிலடியாக, நேற்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) ஈரான் மீது மேலும் வான்வழி தாக்குதல்களை தொடங்கிய அமெரிக்கா, மற்றொரு படை வீரரின் மரணத்தை அறிவித்தது. மேலும், ஈரான் ஜோர்டான் மீது ஏவுகணைகளை ஏவியது, இது மோதலை அண்டை நாடான இஸ்ரேலுக்கு விரிவுபடுத்தும் அபாயத்தை ஏற்படுத்தியது.
முழு அளவிலான போர்:
சண்டையை நிரந்தரமாக முடிவுக்கு கொண்டுவருவதற்காக கடந்த மாதம் ஏற்படுத்தப்பட்ட இடைக்கால ஒப்பந்தம் சிதைந்துவிட்டதாலும், ஹார்முஸ் நீரிணையில் கப்பல் போக்குவரத்து பெருமளவில் முடங்கிவிட்டதாலும், அமெரிக்காவும் ஈரானும் படிப்படியாக முழு அளவிலான போருக்கு நெருங்கி வந்துள்ளன. இரு தரப்பினரும் மில்லியன் கணக்கான மக்கள் நம்பியிருக்கும் பொதுமக்கள் உள்கட்டமைப்புகளை குறிவைத்துள்ளனர்.
ஈராக்கில் சனிக்கிழமையன்று சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட ஈரானிய ஆளில்லா விமானத்தை 'கட்டுப்பாட்டுடன் வெடிக்கச் செய்ததில்' ஒரு படை வீரர் கொல்லப்பட்டதாக அமெரிக்க இராணுவம் தெரிவித்துள்ளது.
17 உயிரிழப்புகள்:
முன்னதாக, ஜோர்டானில் வெள்ளிக்கிழமை நடந்த தாக்குதலில் துருப்புக்கள் கொல்லப்பட்டதற்கு பதிலடியாக, ஈரானின் துணை இராணுவ படையான புரட்சிகர காவலர்களை தங்கள் தாக்குதல்கள் குறிவைத்ததாக இராணுவம் கூறியிருந்தது. அந்த தாக்குதலுக்கு பிறகு ஒரு படை வீரர் காணாமல் போன நிலையில், "அடையாளம் தெரியாத எச்சங்கள்" ஞாயிற்றுக்கிழமை கண்டெடுக்கப்பட்டு பரிசோதிக்கப்பட்டு வருவதாக இராணுவத்தின் புதிய அறிக்கை தெரிவித்தது. போர் தொடங்கியதில் இருந்து, இதுவரை 17 அமெரிக்க படை வீரர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர்.
தற்போது இரண்டாவது வாரமாக தொடரும் இந்த மீண்டும் தொடங்கியுள்ள துப்பாக்கி சண்டைகளில், ஈரானில் உள்ள பாலங்கள், கடல்நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் மற்றும் மின்சார வசதிகளை அமெரிக்கா குறிவைத்துள்ளது. மத்திய கிழக்கு முழுவதும் அமெரிக்காவுடன் கூட்டணி வைத்துள்ள நாடுகளை தெஹ்ரான் தாக்கி வருகிறது.