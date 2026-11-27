ஈரானிய துறைமுகங்கள் மீதான முற்றுகையை மீறி செல்ல முயன்ற ஒரு வர்த்தக கப்பலை ஓமான் வளைகுடாவில் அமெரிக்க ராணுவம் செயலிழக்க செய்துள்ளது என்று அமெரிக்க மத்திய கட்டளை மையம் தெரிவித்தது.
வியாழக்கிழமை, பலாவ் கொடியை ஏந்திய எம்/வி பசிபிக் ஆர்ச்சர் கப்பலின் பின்பகுதியில் ஒரு ராணுவ விமானம் "துல்லியமான வெடிமருந்துகளை" வீசியது, மேலும் "கப்பலின் உந்துவிசை இறுதியில் செயலிழக்கப்பட்டது மற்றும் பொதுமக்கள் குழுவினர் காயமின்றி இருந்தனர்" என்று அது ஒரு அறிக்கையில் கூறியது.
அமெரிக்க மத்திய கட்டளை மையத்தின்படி, பசிபிக் ஆர்ச்சர் கப்பல் முற்றுகையை மீறி செல்ல முயற்சிப்பதற்கு முன்பு ஈரானின் பந்தர் அப்பாஸ் துறைமுகத்தை விட்டு வெளியேறியது. கப்பல் கண்காணிப்பு வலைத்தளங்கள் அக்கப்பலின் இலக்கை சிங்கப்பூர் என்று குறிப்பிடுகின்றன.
ஈரானுடனான நீண்டகாலப் போரில், டிரம்ப் நிர்வாகம் தனது அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசித்து வரும் வேளையில் இந்தத் தாக்குதல் நடந்துள்ளது. இந்தப் போர் பிப்ரவரி மாத இறுதியில் தொடங்கி, கடந்த பல மாதங்களாக ஒரு அமைதியான முட்டுக்கட்டை நிலையை அடைந்துள்ளது.
முன்னதாக நவம்பரில், இஸ்ரேலியப் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு, போரை மீண்டும் தொடங்குமாறு அல்லது ஈரானின் அணுசக்தி நிலையங்கள் மற்றும் ஏவுகணைத் திறன்கள் மீது இஸ்ரேல் வான்வழித் தாக்குதல்களை நடத்த அனுமதிக்குமாறு அமெரிக்காவை வலியுறுத்தி வருவதாக அப்பகுதி அதிகாரிகள் அசோசியேட்டட் பிரஸ்ஸிடம் தெரிவித்தனர்.
இதற்கிடையில், பாரசீக வளைகுடா நாடுகள், பாகிஸ்தான் மற்றும் துருக்கி ஆகிய நாடுகளின் அரசாங்க மற்றும் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள், அப்பகுதியில் மீண்டும் போர் மூள்வதைத் தடுப்பதற்காக, மூத்த அமெரிக்க அதிகாரிகளுடனான தொலைபேசி உரையாடல்கள் உள்ளிட்ட ஒரு இராஜதந்திரப் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், ஈரான் மீது கூடுதல் பெரிய அளவிலான தாக்குதல்களை நடத்துவதாக அச்சுறுத்துவதற்கும், போர் "ராணுவ ரீதியாக திறம்பட முடிந்துவிட்டது" என்று வலியுறுத்துவதற்கும் இடையில் ஊசலாடி வருகிறார்.
அமெரிக்க ராணுவம், இரண்டு விமானம் தாங்கி கப்பல்கள் மற்றும் பல கப்பல்களின் தொடர்ச்சியான இருப்பு உட்பட, ஒரு கணிசமான கடற்படையை அப்பகுதியில் பராமரித்து வருகிறது.