அமெரிக்காவில் வற்றிய பவல் ஏரி - நீர் மற்றும் மின்சார விநியோகத்திற்கு அச்சுறுத்தல்

அமெரிக்காவின் இரண்டாவது பெரிய நீர்த்தேக்கமான பவல் ஏரியின் நீர்மட்டம் வரலாறு காணாத அளவுக்குக் குறைந்துள்ளதால், கொலராடோ நதி அமைப்பில் நெருக்கடி நிலைகள் அதிகரித்துள்ளன.
லேக் பாவெல் ஏரியில் ஏற்பட்ட இந்த நிலைமையின் காரணமாக, ஆற்றின் மற்றொரு முக்கிய நீர்த்தேக்கமான லேக் மீட் ஏரியும் வரலாற்று சரிவை எட்டியுள்ளது.
கடுமையாக சரிந்துவரும் நீர்மட்டம், கொலராடோ ஆற்று படுகைக்கு ஒரு பெரும் அச்சுறுத்தலாக உள்ளது.
இப்பகுதி, வனவிலங்குகள், நீர்மின்சக்தி மற்றும் ஏழு அமெரிக்க மாகாணங்களில் உள்ள 40 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களுக்கு ஒரு முக்கிய ஆதாரமாக விளங்குகிறது.
கூட்டாட்சி அரசாங்கமும், ஆற்றை நம்பி வாழும் கலிபோர்னியா, அரிசோனா, நெவாடா, நியூ மெக்சிகோ, யூட்டா, வயோமிங் மற்றும் கொலராடோ போன்ற மாநிலங்களும், குறைந்து வரும் இந்த வளத்திற்கான நீண்டகால மேலாண்மைத் திட்டத்தில் உடன்பாடு காணப் போராடி வரும் வேளையில், ஆற்று நீரின் அளவுகள் குறைந்து காணப்படுகின்றன.
தொடர்ச்சியான அதீதப் பயன்பாடு, வரலாறு காணாத வறண்ட குளிர்காலம் மற்றும் அதிகரித்து வரும் வெப்பநிலை ஆகியவை இணைந்து பவல் ஏரி மற்றும் மீட் ஏரி ஆகிய இரண்டையும் வற்றச் செய்து வருகின்றன.
அமெரிக்க மீள்குடியேற்றப் பணியகத்தின் (US Bureau of Reclamation) தரவுகளின்படி, பவல் ஏரியின் நீர்மட்டம் கடல் மட்டத்திலிருந்து 3,519.91 அடியாக (1072.9 மீட்டர்) குறைந்துள்ளது.
இது, ஏப்ரல் 2023-ல் பதிவான முந்தைய சாதனையை விட சற்றே குறைவாகும். இந்த ஏரியின் நீர்மட்டம், ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்ததை விட 20 அடிக்கும் (6.10 மீட்டருக்கும்) அதிகமாகக் குறைந்துள்ளது என்று USBR தரவுகள் தெரிவித்துள்ளன.
டர்பைன்கள் நீர்மின்சார உற்பத்தியை நிறுத்தும் புள்ளியிலிருந்து நீர்த்தேக்கம் தற்போது சுமார் 30 அடி (9.1 மீட்டர்) தொலைவில் உள்ளது.
இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் அந்த வரம்பை எட்டுவதை தவிர்க்க, ஒரு "பெரிய தலையீடு" அவசியமாக இருக்கும் என்று மத்திய அதிகாரிகள் எச்சரித்திருந்தனர்.
அரிசோனா, கலிபோர்னியா மற்றும் நெவாடா ஆகிய மாநிலங்களில் பெரும் நீர் விநியோகக் குறைப்புகளை உள்ளடக்கிய 10 ஆண்டுத் திட்டத்தை USBR ஜூலை மாதம் முன்மொழிந்தது.
இந்த நெருக்கடி பல ஆண்டுகளாக உருவாகி வருகிறது. இரு நீர்த்தேக்கங்களும் கிட்டத்தட்ட எழுபது ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு மிகக் குறைந்த மட்டத்தில் உள்ளன, மேலும் நீர்மட்டம் தொடர்ந்து குறையக்கூடும் என்று USBR தரவுகள் காட்டுகின்றன.
கல்வியாளர்கள் மற்றும் ஓய்வுபெற்ற நீர் அதிகாரிகள் குழு ஒன்று வெளியிட்ட சமீபத்திய ஆய்வறிக்கையின்படி, பவல் ஆற்றைத் தடுத்து நிறுத்தும் கிளென் கேன்யன் அணை கட்டப்பட்ட மே 1957-இல்தான் கடைசியாக அவற்றின் ஒருங்கிணைந்த நீர்த்தேக்கம் இவ்வளவு குறைவாக இருந்தது.
மேலும் பவல் ஆறு 1963-இல் நிரம்பத் தொடங்கியது. அதன்பிறகு நீர் வற்றியதால், லேக் பாவெல்லின் கணிசமான சுற்றுலாத் துறையும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், நீர்த்தேக்கத்திலுள்ள படகுத் துறைமுகங்கள் தங்களை மாற்றியமைத்துக் கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளன.
படகு இறங்குதளங்கள் மூடப்பட்டு வேறு இடங்களுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன. மேலும், படகுத் துறைமுகங்கள் தற்காலிகமாக ஆழமான நீர்ப்பகுதிகளுக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன.