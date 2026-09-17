3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வட்டி விகிதத்தை உயர்த்திய அமெரிக்க மத்திய வங்கி: டிரம்ப் கடும் எதிர்ப்பு!

அமெரிக்காவின் மத்திய வங்கி, 3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதன்முறையாகத் தனது அடிப்படை வட்டி விகிதத்தை 25 அடிப்படை புள்ளிகள் (0.25 சதவீதம்) உயர்த்தியுள்ளது. இந்த அதிரடி நடவடிக்கைக்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தனது கடுமையான எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்துள்ளார்.
இந்த முடிவால், அமெரிக்காவின் வட்டி விகிதம் 3.75 சதவீதத்தில் இருந்து 4 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது.
அமெரிக்காவில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் பணவீக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் இந்த வட்டி விகித உயர்வு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்நாட்டின் மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.
இதற்கு முன்னதாக, கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதத்தில் தான் அங்கு இறுதியாக வட்டி விகிதம் உயர்த்தப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. தற்போது நிலவும் பொருளாதார நெருக்கடியைச் சமாளிக்கவும், சந்தையை நிலைப்படுத்தவும் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய வங்கியின் இந்த வட்டி விகித உயர்வுக்கு அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் உடனடியாகத் தனது எதிர்ப்பைத் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்:
"அமெரிக்காவில் தற்போது முதலீடுகள் பெருமளவில் குவிந்து வருகின்றன, பொருளாதாரம் சிறப்பாக வளர்ந்து வருகிறது. இத்தகைய சூழலில் அமெரிக்காவுக்கான வட்டி விகிதம் 1 சதவீதம் அல்லது அதற்கும் குறைவாகத் தான் இருக்க வேண்டும்.
மத்திய வங்கி இந்த வட்டி விகித உயர்வை உடனடியாகக் கைவிட்டு, விரைவாக வட்டி விகிதங்களைக் குறைக்க வேண்டும்."என்று டிரம்ப் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
அதிபரின் விருப்பத்திற்கு மாறாக மத்திய வங்கி இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது உலகப் பொருளாதார வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அமெரிக்க மத்திய வங்கி வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தியுள்ளதால், சர்வதேச முதலீட்டாளர்கள் ஆபத்து குறைந்த அமெரிக்க அரசுப் பத்திரங்களில் (US Bonds) அதிகளவில் முதலீடு செய்யத் தொடங்குவார்கள்.
முதலீட்டாளர்களின் கவனம் பத்திரங்கள் மற்றும் வங்கிச் சேமிப்புகள் பக்கம் திரும்புவதால், அது பாதுகாப்பான முதலீடாகக் கருதப்படும் தங்கத்தின் மீதான முதலீட்டைக் குறைக்கும்.
இதன் காரணமாக, சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் விலையில் நேரடித் தாக்கம் ஏற்பட்டு, அதன் விலை குறைய வாய்ப்புள்ளதாகப் பொருளாதார நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர்.