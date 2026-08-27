2 பில்லியன் டாலர் செலவில் அணுசக்தி நுண் உலைகள் - அமெரிக்க ராணுவம் அதிரடி திட்டம்

வணிக ரீதியான மின்சார கட்டமைப்பை சாராத, நம்பகமான ஆற்றல் மூலமாக நியூயார்க் முதல் டெக்சாஸ் வரையிலான ஐந்து ராணுவ தளங்களில் அணுசக்தி நுண்-உலைகளை (microreactors) சேர்க்க திட்டமிட்டுள்ளதாக அமெரிக்க ராணுவம் அறிவித்தது.
டேட்டா சென்டர்களின் அதீத மின்சார தேவையை பூர்த்தி செய்ய பெரிய அணு உலைகளுக்கு பல பில்லியன் டாலர் கடன்களை வழங்குதல் மற்றும் ராணுவம் மற்றும் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கான மேம்பட்ட உலை வடிவமைப்புகள் மற்றும் திட்டங்களை ஊக்குவிப்பதற்கான முன்னோடி திட்டம் என, அடுத்த தலைமுறை அணுசக்தி தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்க டிரம்ப் நிர்வாகம் தீவிர முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வரும் வேளையில் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
தற்போது அமெரிக்காவில் வணிக ரீதியான மின்சார கட்டமைப்பிற்கு எந்தவொரு அணுசக்தி நுண்-உலையும் மின்சாரத்தை வழங்குவதில்லை. ராணுவத்தால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஐந்து நிறுவனங்கள், செயல்திறன் சார்ந்த குறிப்பிட்ட மைல்கற்களை எட்டினால், இந்த நுண்-உலைகளை சொந்தமாக வைத்துக்கொள்ளவும், கட்டவும் மற்றும் இயக்கவும் ஐந்து ஆண்டுகளில் மொத்தம் 2.2 பில்லியன் டாலர் வரையிலான ஒப்பந்தங்களை பெறும். 20-க்கும் மேற்பட்ட அணுசக்தி நுண்-உலைகள் கட்டப்பட்டு இயக்கப்படும் என்று ராணுவம் எதிர்பார்க்கிறது.
மின்சார கட்டமைப்பு செயலிழக்கும் பட்சத்தில், ராணுவ தளங்களில் உள்ள முக்கியமான உள்கட்டமைப்புகளுக்கு நுண்-உலைகள் உறுதியான மின்சார ஆதாரத்தை வழங்குகின்றன என்று ராணுவம் மற்றும் தொழில் துறை அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர். இந்த உலைகள் எரிபொருள் நிரப்பப்படாமலேயே பல ஆண்டுகள் இயங்கக்கூடியவை.
பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான அடிப்படை மின்சாரத்தை நேரடியாக தங்கள் தளங்களுக்கு வழங்கும் ராணுவத்தின் திறனை இந்த ஒப்பந்தங்கள் துரிதப்படுத்தும் என்று ராணுவ செயலாளர் டான் டிரிஸ்கோல் கூறினார்.
"பாதுகாப்பற்றதாக அமையக்கூடிய வெளிப்புற மின்சாரக் கட்டமைப்புகளைச் சாராமல், உலகளவில் ராணுவச் செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ளத் தேவையான ஆற்றல் உறுதித்தன்மையை நாங்கள் உருவாக்குகிறோம்," என்று அவர் கூறினார்.
அடுத்த தலைமுறை அணுசக்தியை வழங்குவதற்காக கடந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட ராணுவத்தின் "ஜானஸ் திட்டத்தின்" ஒரு பகுதியாக இந்த நிதியுதவி திட்டங்கள் அமைந்துள்ளன. மேம்பட்ட உலை வடிவமைப்புகள் வெறும் பரிசோதனைகள் மற்றும் முன்மாதிரிகளை தாண்டி, பல ஆண்டுகளுக்கு மின்சாரத்தை வழங்கும் நிலையை அடைய அணுசக்தி மேம்பாட்டை முன்னெடுத்து செல்ல அதிகாரிகள் நம்புகின்றனர்.