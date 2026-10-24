ரஷ்யா ஆக்கிரமித்துள்ள ஒலேஷ்கியில் போர் நிறுத்தம்: உக்ரைன் அறிவிப்பு

அமெரிக்க முதல் பெண்மணி மெலானியா டிரம்ப் தலைமையிலான மனிதாபிமான பணியில் ஈடுபட்டுள்ள உக்ரைனின் உயர்மட்ட அதிகாரி, ரஷ்யாவுடனான உள்ளூர் போர் நிறுத்தம் அக்டோபர் 27 அன்று, அதாவது பணி தொடங்குவதற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு, தொடங்கி பல நாட்கள் நீடிக்கும் என்று கூறினார்.
தெற்கு உக்ரைனில் போரினால் பிரிக்கப்பட்ட கெர்சன் பிராந்தியத்தில் உள்ள, ரஷ்ய ஆக்கிரமிப்பில் இருக்கும் ஒலேஷ்கி நகரில் மனிதாபிமான உதவிகளை வழங்குவதற்காக, உக்ரைனிய, ரஷ்ய மற்றும் அமெரிக்க அதிகாரிகள் நேற்று (வெள்ளிக்கிழமை) ஒரு ஒப்பந்தத்தை எட்டினர்.
உக்ரைனிய குறைதீர்ப்பாளரும், பேச்சுவார்த்தைகளில் தனது நாட்டின் தலைமை அதிகாரியுமான டிமிட்ரோ லுபினெட்ஸ், கெர்சன் பிராந்தியம் மற்றும் இந்த நடவடிக்கைக்கு அவசியமான அண்டை பகுதிகள் முழுவதும் போர் நிறுத்தம் அமலுக்கு வரும் என்று கூறினார்.
இந்த முயற்சி எதிர்கால மனிதாபிமான பணிகளுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக செயல்படக்கூடும் என்றும் அவர் மேலும் கூறினார்.
எனினும், இந்த போர் நிறுத்தம் எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும் என்றோ அல்லது அது எந்தப் பகுதியை உள்ளடக்கும் என்றோ ரஷ்ய அல்லது உக்ரைனிய அறிக்கைகளில் குறிப்பிடப்படவில்லை.