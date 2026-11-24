ராஸ் அல் கைமாவின் அல் வதான் சாலையில் இந்த மோதல் சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. தகவல் அறிந்ததும் ஆம்புலன்ஸ் மற்றும் சிவில் டிஃபென்ஸ் குழுக்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டதாக ஐக்கிய அரபு அமீரக உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் ராஸ் அல் கைமா எமிரேட்டில் பயணிகள் பேருந்தும் லாரியும் மோதிக்கொண்ட விபத்தில் 11 பேர் உயிரிழந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த விபத்தைத் தொடர்ந்து அவசர மீட்புப் பணிகள் உடனடியாகத் தொடங்கப்பட்டன. கடந்த 12 நாட்களில் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நிகழ்ந்துள்ள இரண்டாவது பெரும் சாலை விபத்து இதுவாகும்.
ராஸ் அல் கைமாவின் அல் வதான் சாலையில் இந்த மோதல் சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. தகவல் அறிந்ததும் ஆம்புலன்ஸ் மற்றும் சிவில் டிஃபென்ஸ் குழுக்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டதாக ஐக்கிய அரபு அமீரக உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. விபத்திற்கான சூழல்கள் மற்றும் காரணங்களைக் கண்டறிய விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக அமைச்சகம் கூறியுள்ளது. உயிரிழந்தவர்களின் விவரங்களையோ அல்லது விபத்து நடந்த துல்லியமான நேரத்தையோ அதிகாரிகள் உடனடியாக வெளியிடவில்லை.
இந்த மாதம் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் ஏற்பட்ட இரண்டாவது மிகப் பெரிய சாலை விபத்து இதுவாகும். இதற்கு முன்பு கடந்த நவம்பர் 12-ஆம் தேதி ஃபுஜைராவில் பல வாகனங்கள் மோதிக்கொண்ட விபத்தில் 14 பேர் உயிரிழந்தனர் மற்றும் 30 பேர் காயமடைந்தனர். லாரி ஓட்டுநர் ஒருவரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த வாகனம் மற்ற வாகனங்கள் மீது மோதியதில் அந்த விபத்து ஏற்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
ஷேக் கலீஃபா பின் சயீத் சாலையில் தொடர்ச்சியாக இரண்டு விபத்துகள் நிகழ்ந்தன. முதலில் நின்று கொண்டிருந்த லாரி மீது ஒரு வாகனம் மோதிய நிலையில், இரண்டு கப்பல் சரக்குப் பெட்டிகளை ஏற்றி வந்த மற்றொரு லாரி பல வாகனங்கள் மீது மோதி கவிழ்ந்தது. இரண்டாவது லாரியில் ஏற்பட்ட தீ மற்ற வாகனங்களுக்கும் பரவியது. ஃபுஜைரா விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களில் நான்கு இந்தியர்கள் மற்றும் 10 அமீரகக் குடிமக்கள் அடங்குவர்; காயமடைந்தவர்களில் இந்தியா, ஓமன், பாகிஸ்தான், பிரேசில், ஜோர்டான் மற்றும் எகிப்து உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் இடம்பெற்றிருந்தனர்.