பதவியேற்ற 5 நாட்களில் பதவி விலகும் வெள்ளை மாளிகை பத்திரிகை செயலாளர்

அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப்-இன் பத்திரிகை செயலாளராக பதவியேற்று ஒரு வாரத்திற்கும் குறைவான காலத்திலேயே கேட்டி ஜக்காரியா அந்த பதவியில் இருந்து விலகவுள்ளார். இது வெள்ளை மாளிகையின் தகவல் தொடர்பு பிரிவை மீண்டும் ஒரு குழப்ப நிலைக்கு தள்ளியுள்ளது.
இந்த விவகாரம் குறித்த தகவல் அறிந்த, தங்கள் அடையாளத்தை வெளியிட விரும்பாதவர்கள் அளித்த தகவலின்படி, ஜக்காரியா வெள்ளிக்கிழமை முதல் அந்த பதவியில் இருந்து விலகியிருந்தார்.
ஜக்காரியா தனது பதவியில் இருந்து படிப்படியாக விலகி வருவதாக வெள்ளை மாளிகை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார். அவர் வெள்ளை மாளிகையிலோ அல்லது டிரம்பின் வட்டாரத்திலோ வேறு பதவியை ஏற்பாரா என்பது தெளிவாக தெரியவில்லை.
வெள்ளிக்கிழமை அன்று டிரம்ப், தனது பதவியை "மறுபரிசீலனை" செய்யுமாறு அவரை ஊக்குவித்ததாகக் கூறினார், இருப்பினும் அவரை பணிநீக்கம் செய்வாரா என்பதை அவர் கூற மறுத்துவிட்டார்.
நியூயார்க் டைம்ஸ் மற்றும் ஃபாக்ஸ் நியூஸ் ஆகியவை இந்த முடிவு குறித்து முன்னதாகவே செய்தி வெளியிட்டிருந்தன.
ஜக்காரியாவின் பதவிக்காலம் ஆரம்பத்தில் இருந்தே சீரற்றதாக இருந்தது. அவர் முன்கூட்டியே தயாரித்திருந்த உரையை மெதுவாகவும் தடுமாற்றத்துடனும் பேசியதாலும், மூன்று செய்தியாளர்களின் கேள்விகளுக்கு மட்டுமே பதிலளித்ததாலும், அவரது முதல் மற்றும் ஒரே பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு பரவலாக கண்டிக்கப்பட்டது.
வழக்கறிஞர் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறாத போதிலும், தன்னை ஒரு வழக்கறிஞராக தவறாக காட்டிக்கொண்டாரா என்பது குறித்த ஏராளமான கேள்விகளையும் அவர் எதிர்கொண்டார். மேலும், அவரை பணியமர்த்தியதை அறிவிக்கும் தனது சமூக ஊடகப் பதிவில், டிரம்ப் அவரை "ஒரு வழக்கறிஞர்" என்றே குறிப்பிட்டிருந்தார்.
டிரம்ப்-இன் வெள்ளை மாளிகை தரநிலைகளின்படி பார்த்தாலும், ஜக்காரியாவின் அதிவேகமான எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருந்தது. இது, அவரது பணியாளர்கள் மத்தியில் தொடர்ச்சியான பணியிட மாற்றங்களும் குழப்பங்களும் நிலவிய டிரம்ப்-இன் முதல் பதவிக்காலத்தை நினைவுபடுத்தியது. பின்னர், வெள்ளை மாளிகையின் தகவல் தொடர்பு இயக்குநர் அந்தோனி ஸ்கரமூச்சி, அப்பதவியில் சேர்ந்த 11 நாட்களிலேயே பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டார்.
"சாதனைகள் முறியடிப்பதற்காகவே உருவாக்கப்படுகின்றன. ஆனால், மற்றவர்களின் வேதனையில் நான் இன்பம் காண்பதில்லை," என்று ஸ்காரமூச்சி வெள்ளிக்கிழமை அன்று எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டார்.
தன்னை தற்காத்து கொள்வதற்கான ஜக்காரியாவின் முயற்சிகளும் சுமுகமாக அமையவில்லை. பொதுவாக நிர்வாகத்திற்கு ஆதரவாக இருக்கும் ஃபாக்ஸ் நியூஸ் நிறுவனத்திற்கு அளித்த இரண்டு நேர்காணல்களில், தனது சட்ட பின்னணி குறித்து அவர் கடுமையான கேள்விகளை எதிர்கொண்டார்.