வெள்ளை மாளிகையில் சில செய்தி நிறுவனங்களுக்கு தடை விதித்த டிரம்ப்

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், சிஎன்என், எம்எஸ் நவ் மற்றும் பொலிடிகோ ஆகிய மூன்று செய்தி நிறுவனங்கள் போலி செய்திகளை வெளியிட்டு வருவதாக கூறி, அவற்றை வெள்ளை மாளிகையில் இருந்து தடை செய்வதாக அறிவித்துள்ளார்.
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தனது ட்ரூத் சோஷியல் தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், “தொடர்ந்து போலிச் செய்திகளை வெளியிட்டு வருவதன் விளைவாக, போலிச் செய்தி சிஎன்என், எம்எஸ்என்ஓடபிள்யூ மற்றும் பொலிடிகோ ஆகிய செய்தி நிறுவனங்களை வெள்ளை மாளிகையிலிருந்து உடனடியாகத் தடை செய்வதாக அறிவிப்பதில் நான் பெருமைப்படுகிறேன்” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
மேலும், பொலிடிகோ செய்தி நிறுவனம், அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் ஜோ பைடனின் கீழ், தங்களை காத்து கொள்வதற்காக, அமெரிக்க அரசாங்கத்திடமிருந்து நேரடியாக சட்டவிரோதமான 8 மில்லியன் டாலர் சந்தாவைப் பெற்றுள்ளதாகவும், இது தனக்கு ஊழலாகத் தெரிவதாகவும் டிரம்ப் கூறியுள்ளார்.
இதுபோன்ற கட்டுப்பாடுகளை எதிர்கொள்ளக்கூடிய கூடுதல் செய்தி நிறுவனங்களையும் அறிவிக்கப்போவதாக டிரம்ப் கூறியுள்ளார்.
மேலும் அவர், அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் நிர்வாகம் மற்றும் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் குறித்து செய்தி வெளியிடும்போது, ஊடகங்கள் தொடர்ந்து புனைவுகளையும் பொய்களையும் எழுதவோ, வெளியிடவோ கூடாது என்று கூறியுள்ளார்.
போலி செய்திகளை வெளியிடும் நிறுவனங்கள் தனது அலுவலகத்தில் இருப்பதை தான் விரும்பவில்லை என்றும், இந்த தடையை எந்த அளவிற்கு விதிக்க முடியுமோ, அந்த அளவிற்கு விதிக்கலாம் என்று தான் கூறுவதாக தெரிவித்துள்ளார்.
நம் நாட்டில் நேர்மையான செய்திகள் இருக்க வேண்டும். நடுநிலையான பத்திரிகைகளும் நேர்மையான பத்திரிகைகளும் தேவை. அவர்களின் செய்தி அறிக்கை எவ்வளவு போலியானது என்பது உங்களுக்குத் தெரியும். அது ஒருதலைப்பட்சமானது. அது ஒருபோதும் நல்லதாக இருப்பதில்லை என்று அவர் கூறினார்.
இந்நிலையில், டிரம்ப் வெளியிட்ட தடை உத்தரவு, பத்திரிகை சுதந்திரத்தின் மீதான சட்டவிரோதத் தாக்குதல் என்று சிஎன்என் கூறியுள்ளது.
இதுகுறித்து சிஎன்என் செய்தி நிறுவனம் வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில், “சிஎன்என் எங்கள் வெள்ளை மாளிகைக் குழுவிற்கும் அவர்களின் நேர்மையான மற்றும் துல்லியமான செய்தியறிக்கைக்கும் முழு ஆதரவு அளிக்கிறது.
அமெரிக்க அரசியலமைப்பின் கீழ், அரசாங்கத்தின் எந்த தடையோ தலையீடோ இன்றி அந்தச் செய்தியறிக்கையை வெளியிடுவதற்கு எங்களுக்கு உரிமை உண்டு.
அதிபர் டிரம்ப் அச்சுறுத்திய தடை அமல்படுத்தப்பட்டால், அது அரசியலமைப்பால் பாதுகாக்கப்பட்ட அந்த அடிப்படை உரிமையின் மீதான சட்டவிரோதத் தாக்குதலாக அமையும்” என்று பதிவிட்டுள்ளது.