ரஷ்யா - உக்ரைன் இடையே விரைவில் ஒப்பந்தம் - அதிபர் டிரம்ப் சொன்ன முக்கிய தகவல்

தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவர ரஷ்யாவும் உக்ரைனும் "ஒரு ஒப்பந்தம் செய்துகொள்ளப் போகின்றன" என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் கூறினார்.
உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலன்ஸ்கியுடன் நடந்த இருதரப்பு சந்திப்பின்போது பேசிய டிரம்ப், இரு தரப்பினரும் போர் முடிவுக்கு வருவதை காண விரும்புவதாக கூறினார். தனக்கும் ஜெலன்ஸ்கிக்கும் இடையே "மிக நல்ல உறவு" இருப்பதாகவும், மோதலுக்குத் தீர்வு காண இருவரும் பணியாற்றி வருவதாகவும் டிரம்ப் கூறினார்.
"அவர்கள் இருவருமே போர் முடிவுக்கு வருவதை காண விரும்புகிறார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். உங்களிடம் நேர்மையாக சொல்ல வேண்டுமென்றால், பலர் கொல்லப்பட வேண்டிய நேரம் இது, அதை அவர்கள் விரும்பவில்லை. ஆனால், அவர்கள் இருவருமே போர் முடிவுக்கு வருவதை காண விரும்புகிறார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன்," என்று டிரம்ப் கூறினார்.
"அவர்கள் ஒரு ஒப்பந்தம் செய்துகொள்வார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன், ஆனால் அந்த ஒப்பந்தம் என்னவென்று நான் சொல்ல விரும்பவில்லை. அதிபர் புதின் உட்பட, நாங்கள் இதை பற்றி நிறைய பேசுகிறோம், ஏதோ ஒன்று நடக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன்.
ஆனால் நிச்சயமாக அவர்கள் மிகவும் சிறந்த போராளிகள். உண்மையில், அவர்கள் எப்படி இருந்தாலும் தங்களை பற்றி பெருமைப்படலாம். என்ன நடக்கிறது என்று பார்ப்போம். ஆனால் மிகவும் திறமையானவர்கள்," என்று அவர் மேலும் கூறினார்.
மேலும் அவர், உக்ரைனியத் தரப்பினர் "மிகச் சிறந்த போராளிகள்" மற்றும் "மிகவும் திறமையானவர்கள்" என்று பாராட்டினார்.
"எங்கள் இருவருக்கும் இடையே மிகவும் நல்லுறவு இருந்து வருகிறது. நானும் அதிபரும் ஒரு தீர்வை காண முயன்று வருகிறோம், அது நிச்சயம் நடக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். நான் அதை உறுதியாக நம்புகிறேன்," என்று அவர் கூறினார்.
மேலும், லிண்ட்சே ஓ. கிரஹாமின் மசோதா மீது அமெரிக்க செனட் வாக்களித்தபோது, டிரம்ப் அளித்த "தனிப்பட்ட ஆதரவிற்கும்" மற்றும் இருகட்சி ஆதரவிற்கும் ஜெலென்ஸ்கி நன்றி தெரிவித்தார்.
ரஷ்யா-உக்ரைன் போர் விரைவில் முடிவுக்கு வரும் என நம்புவதாகவும் அவர் கூறினார்.