காசா விவகாரம் தொடர்பாக இஸ்ரேல் அதிபரை சந்தித்த டிரம்ப் தூதர்

இஸ்ரேல் இதுவரை நிராகரித்துள்ள காசா அமைதி திட்டத்திற்கு புத்துயிர் அளிக்கும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, அதிபர் டொனால்டு டிரம்பின் தூதர் ஜாரெட் குஷ்னர், ஹமாஸ் தலைவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய பின்னர், இன்று (திங்கள்கிழமை) இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவை சந்தித்தார்.
டிரம்பின் காசா திட்டத்தின் சமீபத்திய கட்டத்திற்கு பாலஸ்தீனிய இஸ்லாமிய குழு ஒப்புதல் அளித்த இரண்டு வாரங்களுக்கு பிறகு இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றுள்ளது. இந்த திட்டத்திற்கு நெதன்யாகு ஆதரவளிக்க மறுத்து, எந்தவொரு தீர்வும் அந்த குழு "உண்மையாகவே நிராயுதபாணியாக்கப்படுவதை" உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வருகிறார்.
ஜெருசலேமில் இன்றைய கூட்டம் தாமதமாக தொடங்கியதாக தூதரக அதிகாரி ஏ.எஃப்.பி. (AFP) செய்தி நிறுவனத்திடம் உறுதிப்படுத்தினார்.
டிரம்பின் மருமகனான குஷ்னர், நேற்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) எகிப்தின் மத்திய தரைக்கடல் நகரமான எல்-அலமைனில் ஹமாஸின் புதிய தலைவர் கலீல் அல்-ஹய்யாவை சந்தித்தார். அமெரிக்காவால் பயங்கரவாதிகளாக வகைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு குழுவிற்கும், ஒரு காலத்தில் நினைத்துக்கூட பார்க்க முடியாத ஒன்றாக இருந்த பேச்சுவார்த்தைகளின் சமீபத்திய நிகழ்வு இது.
நெதன்யாகுவுக்கு ஒரு முக்கிய முட்டுக்கட்டையாக இருக்கும் வகையில், அந்த குழு தனது ஆயுதங்களை கைவிடுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றும், 2023 அக்டோபர் 7-ஆம் தேதியன்று இஸ்ரேலுக்கு எதிராக முன்னெப்போதும் இல்லாத தாக்குதலை நடத்தி காசா போரை தொடங்கிய ஹமாஸ், பாலஸ்தீனத்தை ஆளும் எந்தவொரு எதிர்கால பங்கையும் கைவிட வேண்டும் என்றும் குஷ்னர் கோரியதாக அந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
இஸ்ரேலிய தலைவருடன் நீண்டகால குடும்ப தொடர்புகளைக் கொண்ட குஷ்னர் மற்றும் திட்டத்தை செயல்படுத்தும் ட்ரம்பின் "அமைதி வாரியத்தில்" காசாவிற்கான உயர் பிரதிநிதியான நிக்கோலாய் மிலாடெனோவ் ஆகியோரை நெதன்யாகு சந்திப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இங்கிலாந்தின் முன்னாள் பிரதமரும், தற்போது அமைதி வாரியத்தின் மூத்த அதிகாரியுமான டோனி பிளேரும் கலந்துகொள்வார் என இஸ்ரேலிய ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.
காசா திட்டத்திற்கு தாங்கள் உறுதியுடன் இருப்பதாகவும், நெதன்யாகு மீது அழுத்தம் கொடுக்க விரும்புவதாகவும் குஷ்னரிடம் ஹமாஸ் அமைப்பு தெரிவித்ததாக அந்நிறுவன அதிகாரி ஒருவர் கூறினார்.