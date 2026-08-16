காசா விவகாரம்: ஹமாஸ் அமைப்பினருடன் டிரம்ப் மருமகன் சந்திப்பு

முடங்கியுள்ள காசா போர் நிறுத்தத்தில் முன்னேற்றம் காண்பதற்கான ஒரு புதிய இராஜதந்திர முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, அமெரிக்கா சார்பில் பேச்சுவார்த்தை நடத்த அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப்-இன் மருமகன் ஜாரெட் குஷ்னர், நேற்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) ஹமாஸ் தலைவரை சந்தித்தார். இதுதவிர குஷ்னர் இன்று (திங்கட்கிழமை) இஸ்ரேல் பிரதமரை நெதன்யாகுவை சந்திக்கிறார்.
காசாவில் ஹமாஸ் ஆயுதங்களை கைவிடுவதற்கும், போரினால் சிதைக்கப்பட்ட பாலஸ்தீனிய பகுதியில் இருந்து இஸ்ரேல் வெளியேறுவதற்கும் அமெரிக்காவின் ஆதரவுடன் உருவாக்கப்பட்ட புதிய 15 அம்ச செயல்திட்டத்தை காப்பாற்றுவதே இந்த பேச்சுவார்த்தைகளின் நோக்கமாகும்.
முக்கிய இராணுவ நடவடிக்கைகளை முடிவுக்குக் கொண்டுவந்த போர்நிறுத்தம் ஏற்பட்டு 10 மாதங்களுக்கும் மேலாகிவிட்ட நிலையில், காசாவில் உள்ள சுமார் 20 லட்சம் மக்களின் உயிர்களும், தற்போது பெருமளவில் இஸ்ரேலிய படைகளின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அந்த நெரிசலான பகுதியின் புனரமைப்பும் கேள்விக்குறியாகியுள்ளன. கடந்த ஆண்டு எகிப்தில் குஷ்னர், சக தூதர் ஸ்டீவ் விட்காஃப் மற்றும் ஹமாஸ் தலைவர்களுக்கு இடையே நடந்த சந்திப்பு, போர்நிறுத்தத்தை உறுதிப்படுத்த உதவியது. ஹமாஸின் ஆயுத களைவு என்ற முக்கிய பிரச்சினையால் இதுவரை அதன் முன்னேற்றம் தடைபட்டிருந்தது.
எகிப்தில் ஹமாஸின் கலீல் அல்-ஹய்யாவுடன் நடந்த அரிதான சந்திப்பை, ஒரு பிராந்திய அதிகாரியும் ஒரு ஹமாஸ் அதிகாரியும் உறுதிப்படுத்தினர். செய்தியாளர்களிடம் பேச அவர்களுக்கு அதிகாரம் இல்லாததால், அவர்கள் இருவரும் தங்கள் அடையாளத்தை வெளியிட விரும்பவில்லை. அல்-ஹய்யாவை சந்தித்த மூன்று தூதர்கள் கொண்ட குழுவில் குஷ்னரும் ஒருவர்; மத்தியஸ்த நாடுகளான எகிப்து, கத்தார் மற்றும் துருக்கி ஆகியவற்றின் அதிகாரிகளும் அங்கு இருந்தனர்.
இஸ்ரேலின் மிக நெருங்கிய கூட்டாளியான டிரம்ப் நிர்வாகத்திற்கு எதிரான தனது அரிதான பகிரங்க எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தும் விதமாக, இஸ்ரேலிய பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு கடந்த வாரம் 15 அம்ச திட்டத்தை நிராகரித்தார்.
தற்போது குஷ்னர், முன்னாள் பிரிட்டிஷ் பிரதமர் டோனி பிளேர் மற்றும் போர் நிறுத்தத்தை மேற்பார்வையிடும், அமெரிக்காவால் உருவாக்கப்பட்ட அமைதி வாரியத்தின் இயக்குனர் நிக்கோலே மிலாடெனோவ் ஆகியோர் திங்கட்கிழமை நெதன்யாகுவை சந்திக்க உள்ளனர். இந்த சந்திப்பு குறித்து விவாதிப்பதற்காக, இருவரும் தங்களது அடையாளத்தை வெளியிட வேண்டாம் என்ற நிபந்தனையின் பேரில் பேசினர்.