உலகம்

இந்தியா-பாக். மோதலை நான் முடிவுக்கு கொண்டு வந்தேன் - ஐ.நா. பொது சபையில் வலியுறுத்திய அதிபர் டிரம்ப்

அனைத்து பணயக்கைதிகளையும் திருப்பி அனுப்புவதும் அடங்கும்.
Donald Trump
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இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையிலான போரை முடிவுக்கு கொண்டு வந்ததாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் ஐநா பொது சபையில் தெரிவித்தார். ஏற்கனவே அதிபர் டிரம்ப் இந்த கருத்தை பலமுறை கூறிய நிலையில், தற்போது மீண்டும் இதே கருத்தை வலியுறுத்தியிருப்பது சலசலப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், ஐ.நா. பொது சபையில் உலக தலைவர்களிடையே உரையாற்றியபோது, ​​இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையிலான போரை கடந்த ஆண்டே முடிவுக்கு கொண்டு வந்துவிட்டதாக கூறிய தனது கூற்றை மீண்டும் வலியுறுத்தினார்.

ஐ.நா. சபையில் டிரம்ப் உரை:

"நான் பதவியேற்றதில் இருந்து, எட்டு போர்களை முடிவுக்கு கொண்டுவந்ததும், அதன் மூலம் அந்த நாடுகளில் பலவற்றின் தலைவர்களுடன் நட்புறவு கொண்டதும் எனக்கு கிடைத்த பெரும் கௌரவமாகும். அதை செய்தது ஒரு பெரும் கௌரவம். இந்த போர்களில் பல, பல ஆண்டுகளாகவும், ஏன் பல பத்தாண்டுகளாகவும் கூட நீடித்தன," என்று ஐ.நா. பொது சபையின் 81-ஆவது அமர்வின் பொது விவாதத்தில் ஆற்றிய தனது உரையில் டிரம்ப் கூறினார்.

தனது "மிகவும் சிறப்பான உறவுகள்", வர்த்தகம், சுங்க வரிகளின் பயன்பாடு மற்றும் அச்சுறுத்தல், மற்றும் நாட்டைப் பொறுத்து மாறுபடும் பல்வேறு காரணங்கள் ஆகியவற்றின் பயன்பாடே, தன்னால் "இந்தத் தீர்வுகளை ஏற்படுத்த" முடிந்தது என்று அவர் கூறினார்.

நன்றி கடிதம் எழுதிய நாடுகள்:

"அவற்றுள், கம்போடியா மற்றும் தாய்லாந்து, கொசோவோ மற்றும் செர்பியா, காங்கோ ஜனநாயகக் குடியரசு மற்றும் ருவாண்டா, பாகிஸ்தான் மற்றும் இந்தியா, ஆர்மீனியா மற்றும் அஜர்பைஜான் ஆகியவற்றுக்கான தீர்வு ஒப்பந்தங்களும், நிச்சயமாக காசா போரும் அடங்கும். நான் முன்பே கூறியது போல், இதில் உயிருடன் இருப்பவர்கள் மற்றும் இறந்தவர்கள் என அனைத்து பணயக்கைதிகளையும் திருப்பி அனுப்புவதும் அடங்கும்," என்று டிரம்ப் கூறினார்.

"ஒரு அற்புதமான மனிதரான பாகிஸ்தான் பிரதமர், டொனால்டு டிரம்ப் 30 மில்லியன் உயிர்களை காப்பாற்றியதற்கும், ஒருவேளை அதைவிட அதிகமான உயிர்களை காப்பாற்றியதற்கும் காரணம் என்று கூறினார்," என அமெரிக்க அதிபர் தெரிவித்தார்.

தத்தம் நாடுகளில் மோதல்களை முடிவுக்குக் கொண்டு வந்ததற்காக அஜர்பைஜான், ஆர்மீனியா மற்றும் கம்போடியா தலைவர்கள் தமக்கு மனதார நன்றி தெரிவித்ததாக டிரம்ப் அந்தப் பாராட்டு வார்த்தைகளையும் பட்டியலிட்டார்.

டொனால்டு டிரம்ப்
Donald Trump
ஐநா பொது சபை கூட்டம்
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Maalai Malar
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