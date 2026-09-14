ரஷ்ய டீசல் மீதான தாக்குதல்களை நிறுத்துங்கள் - உக்ரைனுக்கு அதிபர் டிரம்ப் வலியுறுத்தல்

ரஷ்யா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் மற்றும் டீசல் உற்பத்தி மற்றும் விநியோகத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படும் பிற உள்கட்டமைப்புகள் மீதான தாக்குதல்களை நிறுத்துமாறு உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலன்ஸ்கியை அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் வலியுறுத்தினார்.
இந்த தாக்குதல்கள் உலகளாவிய பற்றாக்குறையை ஏற்படுத்துவதாக அவர் கூறினார். அமெரிக்காவில் டீசல் விலை வெள்ளிக்கிழமையன்று ஒரு கேலனுக்கு சராசரியாக 6 அமெரிக்க டாலருக்கும் அதிகமாக உயர்ந்து சாதனை படைத்த நிலையில் அவர் இவ்வாறு பேசினார்.
உக்ரைன் பல மாதங்களாக நீண்ட தூரத் தாக்குதல்கள் மூலம் ரஷ்யாவின் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயுத் துறையை குறிவைத்து வருகிறது. இதனால் ரஷ்யா முழுவதும் எரிபொருள் பயன்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்தும் நிலை ஏற்பட்டதுடன், ஜூலை மாதத்தில் டீசல் ஏற்றுமதிக்கு மாஸ்கோ தடை விதித்தது; இது ஏற்கனவே பற்றாக்குறை நிலவும் உலக சந்தையில் இருந்து விநியோகத்தை குறைத்தது.
எனினும், ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக எண்ணெய் போக்குவரத்தை பாதித்த மோதல்களுக்கு பின்னரும் இந்த உலகளாவிய எரிபொருள் நெருக்கடி ஏற்பட்டது. நவம்பரில் நடைபெறவுள்ள இடைக்கால தேர்தல்களில் வாக்களிக்க தயாராகி வரும் அமெரிக்கர்களுக்கு எரிபொருள் விலை உயர்வு பெரும் சுமையாக அமைந்துள்ளது.
ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினுடனான தனது சமீபத்திய உரையாடலுக்கு பிறகு ஜெலன்ஸ்கியுடன் பேசினாரா என்று செய்தியாளர் ஒருவர் டிரம்ப்பிடம் கேட்டார். அதற்குப் பதிலளிக்கும் விதமாக, ரஷ்யா மீதான தாக்குதல்களை நிறுத்துமாறு ஜெலன்ஸ்கியை அவர் வலியுறுத்தினார்.
"திரு. ஜெலென்ஸ்கி ஒரு விஷயத்தைச் செய்ய வேண்டும். ரஷ்யாவில் டீசல் எரிபொருள் விநியோகத்தை முடக்கும் நடவடிக்கைகளை அவர் நிறுத்த வேண்டும்," என்று தனது டூன்பெக் கோல்ஃப் கிளப்பில் நடைபெற்ற 'ஐரிஷ் ஓபன்' போட்டியின்போது செய்தியாளர்களிடம் டிரம்ப் கூறினார்.
"நாங்கள் இது குறித்து திரு. ஜெலென்ஸ்கியிடம் பேசினோம். தாக்குதல் நடத்த வேறு பல இலக்குகள் உள்ளன. டீசல் எரிபொருள் நிலையங்களை தாக்க வேண்டாம்; ஏனெனில் அது பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது, அது உலகையே பாதிக்கிறது," என்று அவர் கூறினார்.