மூன்று நாள் பயணமாக அமெரிக்கா வந்த சீன அதிபர்: நேரில் வரவேற்ற அதிபர் டிரம்ப்

மூன்று நாள் அமெரிக்க பயணம் தொடங்கிய நிலையில், சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கிற்கு விமான நிலையத்தில் அளிக்கப்பட்ட அரிதான வரவேற்பில் அதிபர் டிரம்ப் நேரில் கலந்து கொண்டார்.
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் மற்றும் மெலானியா டிரம்ப் ஆகியோர், சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கின் மூன்று நாள் அமெரிக்க பயணத்தின் தொடக்கத்தை குறிக்கும் வகையில், அவரை நேரில் வரவேற்பதற்காக மேரிலாந்தில் உள்ள ஜாயின்ட் பேஸ் ஆண்ட்ரூஸ் விமான நிலையத்திற்கு வந்தனர்.
டிரம்ப் மற்றும் மெலானியா, அதிபரின் ஹெலிகாப்டரான 'மரைன் ஒன்'-இல் இருந்து இறங்கி, வரவேற்பு விழா நடைபெறும் இடத்திற்கு அவர்களை அழைத்து சென்ற அதிபர் வாகன அணிவகுப்பில் ஏறினர்.
விமான ஓடுபாதைக்கு அருகில் கருப்பு நிற எஸ்.யூ.வி. மற்றும் லிமோசின் கார்கள் வரிசையாக நிறுத்தப்பட்டிருந்தன, அதே நேரத்தில் விமானப்படை இசைக்குழு அணிவகுத்து சென்றது. விண்வெளி படை உட்பட மற்ற சேவை பிரிவுகளும், தங்கள் தோள்களில் துப்பாக்கிகளை சுமந்தபடி, இந்த விழாவில் இணைந்தன.
ஜி ஜின்பிங்கின் விமானத்தை வரவேற்பதற்காக ஒரு மரியாதை குழுவும் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. ஒரு அமெரிக்க ராணுவ வீரர் அமெரிக்க கொடியையும், ஒரு மரைன் கார்ப்ஸ் வீரர் சீன கொடியையும் ஏந்தியபடி காணப்பட்டனர். திட்டமிட்டப்படி தரையிறங்கிய சீன விமானத்தில் இருந்து இறங்கிய சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் மற்றும் அவரது மனைவி பெங் லியுவான் ஆகியோரை அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் மற்றும் மெலோனியா டிரம்ப் உற்சாகமாக வரவேற்றனர்.
சீன பயணிகளுக்கான பயண திட்டத்தை வகுப்பதில் தான் நெருக்கமாக பணியாற்றியதாக மெலானியா டிரம்ப் கூறினார். அமெரிக்காவிற்கும் சீனாவிற்கும் இடையிலான கலாச்சார தொடர்புகளை காண்பிப்பதற்காக, ஜி-யின் மனைவி பெங் லியுவானுடன் ஸ்மித்சோனியன் தேசிய ஆசிய கலை அருங்காட்சியகத்திற்கு செல்லவும் அவர் திட்டமிட்டுள்ளார்.
பெய்ஜிங்கில் அவர்கள் மேற்கொண்ட கடைசி பயணத்தின்போது, ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் டிம் குக், டெஸ்லாவின் எலான் மஸ்க் மற்றும் என்விடியாவின் ஜென்சன் ஹுவாங் உள்ளிட்ட அமெரிக்காவின் மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் நிர்வாகிகள் டிரம்புடன் சென்றிருந்தனர்.
கடந்த மே மாதம் வாஷிங்டன் அனுப்பிய தூதுக்குழுவை போலவே இந்த முறையும் ஜி ஜின்பிங் திட்டமிட்டுள்ளதாக சவுத் சைனா மார்னிங் போஸ்ட் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. சீனத் தலைவருடன் சென்ற நிர்வாகிகளின் சரியான பெயர்கள் இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.
இந்த வருகையின்போது டிரம்ப் மற்றும் ஜி ஜின்பிங் ஆகியோர் விவாதிக்கக்கூடிய முக்கிய விவகாரங்களில் வர்த்தக வரி விதிப்புகள், செயற்கை நுண்ணறிவு, ஈரான் போர் மற்றும் தைவான் ஆகியவை அடங்கும்.