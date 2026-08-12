உலகம்

இன்று சர்வதேச இளைஞர் தினம்: இளைய சமுதாயத்திற்கு நல்வாழ்த்துகள்!

தற்போதைய உலகளாவிய தரவுகளின்படி, 15 முதல் 24 வயதுக்குட்பட்ட இளைஞர்களின் எண்ணிக்கை சுமார் 120 கோடியைத் தொட்டுள்ளது.
International Youth Day
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இன்று உலகெங்கிலும் சர்வதேச இளைஞர் தினம் (ஆகஸ்ட் 12) சிறப்பாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. சமுதாயத்தின் மாற்றத்திற்கும் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் முக்கியத் தூணாகத் திகழும் இளைஞர்களின் பங்கை அங்கீகரிக்கும் வகையிலும், அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் உலகளாவிய சவால்கள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நோக்கிலும் இத்தினம் ஆண்டுதோறும் கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது.

2026-ஆம் ஆண்டின் மையக் கருப்பொருள்

இந்த ஆண்டிற்கான சர்வதேச இளைஞர் தின கருப்பொருளாக "மாறுபட்ட சூழல்கள், பொதுவான லட்சியங்கள்" என்பதை ஐக்கிய நாடுகள் சபை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. உலகெங்கிலும் வாழும் இளைஞர்களின் சமூக, பொருளாதார மற்றும் புவியியல் சூழல்கள் வேறுபட்டதாக இருந்தாலும், கண்ணியமான வாழ்க்கை, தரமான கல்வி, பாதுகாப்பான வேலைவாய்ப்பு, மனநலம் மற்றும் நிலையான எதிர்காலம் போன்ற விஷயங்களில் அவர்களின் லட்சியங்கள் ஒன்றே என்பதை இந்த மையக்கரு வலியுறுத்துகிறது.

குறிப்பாக, பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மற்றும் வளரும் நாடுகளில் உள்ள இளைஞர்களின் தேவைகளுக்கு உலகளாவிய அளவில் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும் என ஐ.நா சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

வரலாற்று பின்னணி

இளைஞர்களுக்கெனத் தனியாக ஒரு உலகளாவிய தினத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் முதன்முதலில் 1991-ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரியாவின் வியன்னா நகரில் நடைபெற்ற ஐ.நா அமைப்பின் உலக இளைஞர் மன்றக் கூட்டத்தில் முன்வைக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து, இளைஞர் விவகாரங்களுக்கான அமைச்சர்களின் உலக மாநாட்டின் பரிந்துரையை ஏற்ற ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச் சபை, 1999-ஆம் ஆண்டு தனது 54/120 தீர்மானத்தின் மூலம் ஆகஸ்ட் 12-ஆம் தேதியை சர்வதேச இளைஞர் தினமாக முறைப்படி பிரகடனம் செய்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக, ஆகஸ்ட் 12, 2000 அன்று உலகின் முதல் சர்வதேச இளைஞர் தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது.

சமூக முக்கியத்துவம்

தற்போதைய உலகளாவிய தரவுகளின்படி, 15 முதல் 24 வயதுக்குட்பட்ட இளைஞர்களின் எண்ணிக்கை சுமார் 120 கோடியைத் தொட்டுள்ளது. இது உலகின் மொத்த மக்கள் தொகையில் சுமார் 16 சதவீதமாகும். ஆனால் அதே நேரத்தில், பெரியவர்களைக் காட்டிலும் இளைஞர்கள் வேலையில்லாமல் இருக்கும் வாய்ப்பு மூன்று மடங்கு அதிகமாக உள்ளது என்பதும், பருவநிலை மாற்றம் மற்றும் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்ப இடைவெளி போன்ற பிரச்சனைகள் இளைஞர்களைப் பெரிதும் பாதிக்கின்றன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

செயற்கை நுண்ணறிவு, டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் விமர்சன சிந்தனை போன்ற எதிர்காலத்திற்குத் தேவையான திறன்களை இளைஞர்களுக்குக் கொண்டு சேர்ப்பதன் மூலமே இந்த சவால்களை எதிர்கொள்ள முடியும் என நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.

மாறுபட்ட சூழல்களில் நாம் வாழ்ந்தாலும் நமது லட்சியங்களும் கனவுகளும் ஒன்றே என்பதை உணர்ந்து, புதிய உலகைப் படைக்க உழைக்கும் அனைத்து இளைஞர்களுக்கும் சர்வதேச இளைஞர் தின நல்வாழ்த்துகள். உலகை மாற்றியமைக்கும் ஆற்றலும், தடைகளைத் தகர்க்கும் துணிச்சலும் கொண்ட நாட்டின் எதிர்காலத் தூண்களான இளைஞர்கள் அனைவருக்கும் இனிய இளைஞர் தின வாழ்த்துகளைப் பகிர்ந்து மகிழ்வோம்.

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